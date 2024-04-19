Запад в шаге от отправки своих войск в Украину, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западные страны находятся "в шаге от отправки своих военных в Украину".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня в Брюсселе существует провоенное большинство. В Европе царит война, а в политике доминирует логика войны. Я вижу подготовку к войне со стороны всех и со всех сторон. Генеральный секретарь НАТО хочет создать украинскую миссию НАТО. Европейские лидеры уже втянулись в войну, я разговариваю с ними, я их слышу, они видят войну как свою собственную и ведут ее как свою собственную", - отметил Орбан на встрече с членами партии "Фидес".

Премьер Венгрии добавил, что Запад предоставляет Украине оружие и средства, однако ситуация не становится лучше, из-за чего, вероятно, могут отправить западные войска на защиту от вторжения РФ. "Мы находимся в одном шаге от того, чтобы Запад отправил войска в Украину. Это водоворот войны, который может затянуть Европу в бездну. Брюссель играет с огнем, то, что он делает, - соблазн", - подчеркнул Орбан.

По его словам, он не стремится к тому, чтобы Венгрия "опять стала игрушкой великих держав", поэтому выступает за мир и не станет воевать в российско-украинской войне на любой стороне.

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Орбан подчеркнул, что Венгрия должна защищать мир и безопасность своего народа и еще раз отрицает возможность войны.

"Мы должны бороться, мы должны защищать мир и безопасность венгерского народа, мы должны защищать наши экономические достижения, мы должны защищать наши семьи и особенно наших детей, чтобы Брюссель понял: нет миграции, нет гендеру, нет войне!" – сказал венгерский премьер.

В то же время министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто добавил, что "значительная часть европейских политических лидеров страдает от военного психоза".

"Они все считают, что они сами находятся в состоянии войны. Но дело в том, что это не так. Европа не находится в состоянии войны. На Европу не нападают... Подумайте о последствиях санкций, о войне с ценами на энергоносители. Подумайте о последствиях допуска украинского зерна. И вопрос: почему через два года, имея столько улик, они не признают своих ошибок? – отметил венгерский министр.

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