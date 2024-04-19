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Новости Помощь Украине
17 034 84

Запад в шаге от отправки своих войск в Украину, - Орбан

орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западные страны находятся "в шаге от отправки своих военных в Украину".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня в Брюсселе существует провоенное большинство. В Европе царит война, а в политике доминирует логика войны. Я вижу подготовку к войне со стороны всех и со всех сторон. Генеральный секретарь НАТО хочет создать украинскую миссию НАТО. Европейские лидеры уже втянулись в войну, я разговариваю с ними, я их слышу, они видят войну как свою собственную и ведут ее как свою собственную", - отметил Орбан на встрече с членами партии "Фидес".

Премьер Венгрии добавил, что Запад предоставляет Украине оружие и средства, однако ситуация не становится лучше, из-за чего, вероятно, могут отправить западные войска на защиту от вторжения РФ. "Мы находимся в одном шаге от того, чтобы Запад отправил войска в Украину. Это водоворот войны, который может затянуть Европу в бездну. Брюссель играет с огнем, то, что он делает, - соблазн", - подчеркнул Орбан.

По его словам, он не стремится к тому, чтобы Венгрия "опять стала игрушкой великих держав", поэтому выступает за мир и не станет воевать в российско-украинской войне на любой стороне.

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Орбан подчеркнул, что Венгрия должна защищать мир и безопасность своего народа и еще раз отрицает возможность войны.

"Мы должны бороться, мы должны защищать мир и безопасность венгерского народа, мы должны защищать наши экономические достижения, мы должны защищать наши семьи и особенно наших детей, чтобы Брюссель понял: нет миграции, нет гендеру, нет войне!" – сказал венгерский премьер.

В то же время министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто добавил, что "значительная часть европейских политических лидеров страдает от военного психоза".

"Они все считают, что они сами находятся в состоянии войны. Но дело в том, что это не так. Европа не находится в состоянии войны. На Европу не нападают... Подумайте о последствиях санкций, о войне с ценами на энергоносители. Подумайте о последствиях допуска украинского зерна. И вопрос: почему через два года, имея столько улик, они не признают своих ошибок? – отметил венгерский министр.

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Автор: 

Венгрия (1929) Сийярто (318) Виктор Орбан (460)


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Топ комментарии
+32
заробляє рублікі. Скотина губата.
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19.04.2024 21:10
+20
Істерикою орбана задоволений
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19.04.2024 21:11
+17
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19.04.2024 21:13
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А Орбан чого такии зашугании? - хочуть старшим поставити?
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19.04.2024 21:10 Ответить
орбані ішакі !
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19.04.2024 21:14 Ответить
як би дати кацапам коридор до мадьяров....як би вони заговорили
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19.04.2024 21:26 Ответить
Таки да! Таким количеством раз посланным на х@й не может похвастаться ни один житель планеты Земля! ***** в этом случае непревзойденный.
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19.04.2024 23:00 Ответить
...путін - *****? тоді таки да...
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20.04.2024 05:56 Ответить
З Кремля дали під сраку пенделя і звеліли гавкать!
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19.04.2024 22:21 Ответить
заробляє рублікі. Скотина губата.
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19.04.2024 21:10 Ответить
И что Путин прикажет Орбану объявить войну НАТО?
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19.04.2024 21:10 Ответить
згоден.ніхто зешоблі вже зброї не дасть.
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19.04.2024 21:11 Ответить
Ще шоблі не дадуть і не дають, дають ЗСУ!!!
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19.04.2024 21:32 Ответить
зЄ .....
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19.04.2024 21:33 Ответить
А ******** это и надо, они этого и добиваются всеми способами, любыми способами сдать Украину х-лу.
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19.04.2024 21:35 Ответить
я маю на увазі що зброю дадуть антипутінській коаліції.
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19.04.2024 21:56 Ответить
А это ХТО?
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19.04.2024 22:07 Ответить
Цікаво а чого Трамп який звинувачує європейців в недостатньих розходах на армію, вважає цього "пацифіста" найкращим в Європі. Угорщина далеко менше 2 відсотків ВВП витрачає.
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19.04.2024 21:11 Ответить
Рыжему ублюдку вообще НАТО в хер не уперлось.
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19.04.2024 21:37 Ответить
Відповідь дуже проста. У поцієнта біполярний розлад. І від тої паршивої болячки він ще не лікувався.
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19.04.2024 22:59 Ответить
А наслідків російського зерна ніхто не бачить.
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19.04.2024 21:11 Ответить
Істерикою орбана задоволений
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19.04.2024 21:11 Ответить
Як шо це правда ...то це дуже добре було б... треба проводити вибори під незалежним наглядом ...шоб не дати 🤡 підключити поліцію ,проти народу
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19.04.2024 21:11 Ответить
!!!!!!!!!!!!
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20.04.2024 08:23 Ответить
Чекай падло 1956 рік ...
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19.04.2024 21:12 Ответить
ссишь?
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19.04.2024 21:13 Ответить
Невже завтра я побачу із вікна ці війська, які за крок....
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19.04.2024 21:13 Ответить
А хіба президент дозволить вводити сюди війська НАТО?
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19.04.2024 21:13 Ответить
єрмак не дозволить, а думка так званого "президента" нікому не цікава
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19.04.2024 21:34 Ответить
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19.04.2024 21:13 Ответить
Кукушка,кукушка,сколько мне лет жить осталось- поки моя куля долетить,басом відповіла з дуба,, кукушка,,
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19.04.2024 21:50 Ответить
Європейські лідери вже втягнулися у війну, я розмовляю з ними, я їх чую, вони бачать війну як свою власну і ведуть її як свою власну", Українці теж чують і бачуть, що мадяр Орбан сліпий і глухий і не бачитьі не чує .мудозвон,що війну в Європі ще у 2014 році затіяв куйло всія 3,14дерації,якому він вилизує місця і райони бл/нх
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19.04.2024 21:13 Ответить
Орбан це Захід?
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19.04.2024 21:15 Ответить
Воно монголоїд з уральських гір пригрівся там де є зараз!!!
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19.04.2024 21:35 Ответить
Если НАТО введет войска в Украину,куйло со своего чемоданчика неделю не слезет..Потому что какими бы тупорылыми,самоуверенными и борзыми руководство русни ни было,они прекрасно понимают соотношение сил в возможном конфликте и то,что пердак будет порван в течении недели молниеносно,без возможности заштопать...а ядерным пугать не получится,а может-банально уже и нечем...русню просто нужно хорошенько ******...чтобы привести в чувство,только и всего
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19.04.2024 21:16 Ответить
не тижня, а часу часу проліту 2000 томагавків до рососії
але ж запад зараз ще ті куколди
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20.04.2024 07:44 Ответить
Вітюшка,а ти вже й обдєлався? Ти дума,що тільки ти відправиш в Україну (Закарпаття) свої хероїчні мадяровійська? а воно бач,як виходить?
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19.04.2024 21:16 Ответить
НУ що тут можна сказати? Пора Угорщині виходити з ЄС і НАТО - пора жити на свої гроші
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19.04.2024 21:16 Ответить
Не виходити, а вилітати. Кубарєм.
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19.04.2024 21:45 Ответить
Прокацапський мерзотник-учень путіна
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19.04.2024 21:18 Ответить
Про кацапів, які розпалили цю війну ні слова. Все правильно, Орбан зробив Угорщину іграшкою в руках *****.
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19.04.2024 21:22 Ответить
Друга хороша новина за сьогодні)
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19.04.2024 21:23 Ответить
Ну як Угорщина так любить мир то просто необхідно віджати в них відсотків 30 території, а потім запропонувати миритися. Думаю що пара бригад з цим завданням могла би впоратися.
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19.04.2024 21:26 Ответить
ПАРЄ визнало путіна нелегітимним. Як тепер цей ішак буде їздити на анілінгус до путіна?
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19.04.2024 21:32 Ответить
Як, як і їздив.
Таке враження, що у цього поца кард-бланш від ЄС і НАТО на будь-яку х..., чим воно й користується
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20.04.2024 00:43 Ответить
то не сси, отправ своїх до ху.ла в помощь
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19.04.2024 21:32 Ответить
потрібне політичне рішення ...ок уявим це і що ті солдати будуть тут робити ? коли ФАБабами закидують так що піхота вилізти не може ...Цей мем про військових пшик ніочьом ..Він зна що цього не буде і таким способом залякує ЕС наперед ..Зараз буде відповідь лошаді і ті скажуть що це пряма загроза для болота
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19.04.2024 21:37 Ответить
Він перше народ в Угорщині залякує, та в Європі.
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19.04.2024 21:43 Ответить
У НАТО інша доктрина війни, без переваги в повітрі наземні сили ніхто не вводить... І як бачимо при ударі по Джанкою орківське ППО досить діряве ....

по ттх су35 відстають від Ф22... а при підтримці ДЛРВ то і від ф16 які в даному випадку можуть вражати цілі на 160-180 км
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20.04.2024 08:01 Ответить
F-22 тут никогда не будет. Они для защиты только США. А на F-35 радар АФАР намного лучше, чем у кацапчиков
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20.04.2024 11:48 Ответить
при підтримці АВАКС навіть ті ж ф16 будуть мати перевагу над су35 в дальності ураження
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20.04.2024 12:43 Ответить
Шо вже всрався?
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19.04.2024 21:38 Ответить
.... ґуляш є консерва, яка тхне ,мордором.
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19.04.2024 21:40 Ответить
Хто ж це все розпочав? Війною захоплювати території. Про Хутіна свого коханого таке б сказав "страждає від військового психозу". Але тут навряд чи зможе бути таким розумним.
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19.04.2024 21:41 Ответить
Орбан бажає Угорщині стати "Будапештской областью" московії
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19.04.2024 21:44 Ответить
Було у батька три сина. Двоє розумних, а третій - Орбан.
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19.04.2024 21:46 Ответить
Третій був підлим лицеміром.
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19.04.2024 22:04 Ответить
Два конченых *************.
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19.04.2024 21:47 Ответить
Во вторую мировую они были на стороне нацистов. нацисты проиграли.
Сейчас они на стороне рашистов - ну вы поняли...
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19.04.2024 21:53 Ответить
Істота з пробором на черепі,як вагіна вагітною і є для *****.
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19.04.2024 21:53 Ответить
Губошльоп, парашний мінєтчик
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19.04.2024 21:54 Ответить
Якщо ти чуєш і бачиш, то тобі п,,,да, бо тебе знесуть,при першій же нагоді, свої, тому така істерика.
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19.04.2024 21:54 Ответить
Ааа,то в нього діти,котрих треба захищати, а в мене песята!?? ***** мадярська!
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19.04.2024 21:56 Ответить
І Вітя орбан 3,14дор, і партія у нього якась дивна рпртвч "ФАЛОС.
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19.04.2024 21:58 Ответить
Орбан за крок від червоної лінії. Називається вона "пішов ..... за руцьким кораблем прямо з Будапешту!"
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19.04.2024 21:59 Ответить
Дивні ці Орбан із Сйіярто. Вони удвох Дартань"яни , а всі навколо ... якби погані люди. Запеклі лицеміри обзивають людей зверх міри толерантних (нащастя для самих лицемірів) - яструбами війни.
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19.04.2024 21:59 Ответить
Так йди геть з НА О та ЕС. ЦТГАН Є ЦИГАН
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19.04.2024 22:10 Ответить
Эта Венгрия вечно не на тех ставит, то Гитлера поддерживала. Сейчас кремлевского фюрера. Где уже точно псих сидит, так это в Кремле, похоже друг его, который решил заняться переделом мирового порядка, организовав захватническую войну. К сожалению, вероятность мировой войны не так уж мала. Передел границ к ней всегда приводит. Так что пусть к сумасшедшему на Московию лучше обращается.
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19.04.2024 22:17 Ответить
Сійярто настільки тупий, що не знає, що Україна знаходиться в самому центрі Європи!
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19.04.2024 22:17 Ответить
Ну - взагалі-то до 17 ст кордон між Європою і Азією європейські географи проводили по Сіверському Дінцю (поки "торба з грошима" не приїхала в Лондон)
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19.04.2024 22:28 Ответить
Вітя у тібя ліцо скучноє, тебе путін денег не даст
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19.04.2024 22:25 Ответить
Стара нацистська свиня розуміє що Закарпаття йому не бачити, от і біситься
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19.04.2024 22:35 Ответить
Угорщина і орбан не захищає мир,вона захищає кацапів і путіна.
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19.04.2024 22:36 Ответить
Якщо правда, то це с пер новина і вірна стратегія
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19.04.2024 22:36 Ответить
"Ми повинні боротися, ми повинні захищати мир і безпеку угорського народу, ми повинні захищати наші економічні досягнення, ми повинні захищати наші сім'ї і особливо наших дітей, щоб Брюссель зрозумів: ні міграції, ні гендеру, ні війні!" Джерело:

То закривайте кордон, виходьте з ЄС та НАТО, а Україна перекриє газо- та нафтогони з московії!
І все ваше лишиться лише з вами! Нічого зайвого! Тільки "мир і безпека угорського народу, захист економічних досягненнь, захист сім'ї і особливо дітей" (с)
Цікаво: як довго тоді орбано-сіярти протримаються при владі?
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19.04.2024 22:41 Ответить
Нафто- і газогони Україна і так перекриє в кінці 2024 року (після закінчення строків договору) І тоді Угорщина може надіяться тільки на країни ЄС Можна взагалі-то ганять танкери по Дунаю Але й тут треба домовляться з Україною Румунією та Болгарією (Сербія не рахується - то відома прокацапська повія) І тут цікава штука - Угорщина за час "панування" Орбана доволі сильно "розісралася" з Румунією та Україною! А це означає що може спрацювать принцип "палиці з двома кінцями" Гнать ті ж танкери через канал "Рейн-Дунай" - теж "той ще "головняк"! Одна ціна за прогон судна по каналу чого варта!
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20.04.2024 07:15 Ответить
Про нафту там мова не йде... контракт завершується тільки по газу
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20.04.2024 07:51 Ответить
Знов Рашисти грошей підкинули от воно й потякає.
Гендер приплутав до "захисту дітей та країни" , ще щось. Ні він не дурний, просто "робота такая"....
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19.04.2024 22:44 Ответить
коли він вже сдохне??!!
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19.04.2024 22:53 Ответить
Я считаю , что Орбан , как честный и принципиальный политик, должен инициировать и осуществить выход своей страны из Евросоюза и НАТО. И тогда над великой утырщиной взойдёт солнце свободы . Утырцы освободятся от европейских субсидийдиктата Брюсселя.
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19.04.2024 23:23 Ответить
********** путина. ПОТЯВКУЄ ДВОРНЯШКА......НУ ТЯВКАЙ ТЯВКАЯ
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19.04.2024 23:31 Ответить
Як тут картинку вставити?
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19.04.2024 23:33 Ответить
А цензору більше немає що робити як писати що ті уроди говорять про Україну. Треба таким відмороженим бути щоб всяку херню писати.
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20.04.2024 01:08 Ответить
"В Европе царит война"

А кто причина? Мозгов не хватает понять, что это твой дружок развязал?
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20.04.2024 10:14 Ответить
забыла жаба 1956-й. После нашей победы зеленая жаба станет красной от стыда и усрачки. Где ж тогда кормиться будет?
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20.04.2024 11:52 Ответить
Мадярській кацап.
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20.04.2024 13:22 Ответить
 
 