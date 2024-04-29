ВООЗ розробляє глобальну угоду щодо боротьби з пандеміями

Всесвітня організація здоров’я готує угоду для держав-членів організації щодо боротьби з пандеміями.

Про це заявив Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

Він розповів, що після кількох раундів переговорів угоду щодо боротьби з пандеміями між державами-членами організації буде укладено наступного тижня.

За його словами, угода, яка допоможе створити структуру для запобігання, забезпечення готовності та реагування на пандемію, знаходиться у розробці з 2021 року.

Читайте: ВООЗ закликає повернутись до носіння масок на тлі підвищення захворюваності на COVID-19

Директор ВООЗ зазначив, що спостерігається зростання міжурядової співпраці: нагляд за допомогою спільної розвідки, механізм обміну патогенами для досліджень, допомога країнам, які мають можливість перейти до виробництва медичних товарів, а також створення пандемічного фонду, керованого Світовим Банком.

"Головне - це мати зобов'язуючу угоду щодо боротьби з пандемією, яку держави-члени дотримуватимуться. Тому, якщо щось станеться, найкраще цьому запобігти. І саме тому ми нарощуємо потенціал", - сказав Гебреєсус.

На початку року ВООЗ повідомляла, що за грудень від COVID-19 померло 10 тисяч людей по всьому світу, - ВООЗ