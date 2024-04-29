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ВООЗ розробляє глобальну угоду щодо боротьби з пандеміями

ВООЗ готує угоду щодо боротьби з пандеміями

Всесвітня організація здоров’я готує угоду для держав-членів організації щодо боротьби з пандеміями.

Про це заявив Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

Він розповів, що після кількох раундів переговорів  угоду щодо боротьби з пандеміями між державами-членами організації буде укладено наступного тижня.

За його словами, угода, яка допоможе створити структуру для запобігання, забезпечення готовності та реагування на пандемію, знаходиться у розробці з 2021 року.

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Директор ВООЗ зазначив, що спостерігається зростання міжурядової співпраці: нагляд за допомогою спільної розвідки, механізм обміну патогенами для досліджень, допомога країнам, які мають можливість перейти до виробництва медичних товарів, а також створення пандемічного фонду, керованого Світовим Банком.

"Головне - це мати зобов'язуючу угоду щодо боротьби з пандемією, яку держави-члени дотримуватимуться. Тому, якщо щось станеться, найкраще цьому запобігти. І саме тому ми нарощуємо потенціал", - сказав Гебреєсус.

На початку року ВООЗ повідомляла, що за грудень від COVID-19 померло 10 тисяч людей по всьому світу, - ВООЗ 

Автор: 

ВООЗ (770) пандемія (126) угода (629)


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Топ коментарі
+2
Підняти шум на порожньому місці і заганяти людей на "лікування", після якого вони помруть.
Але не зразу, а через рік-два.
Тепер для цього потрібна вже всесвітня структура.
Гебейша, щоб ти не дожив.
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29.04.2024 05:36
+2
Цовідні шалені гроші та відчуття влади не дають спокою?
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29.04.2024 06:06
+1
Зразу довести до абсурду: вірусів не існує.
Оце вам мислення тих, хто вів пропаганду уколів.
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29.04.2024 08:26
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Чекаю, чекаю. А таки тре розлювувати життя цих, як їх, чоловіків енд синів
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29.04.2024 01:20 Відповісти
Підняти шум на порожньому місці і заганяти людей на "лікування", після якого вони помруть.
Але не зразу, а через рік-два.
Тепер для цього потрібна вже всесвітня структура.
Гебейша, щоб ти не дожив.
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29.04.2024 05:36 Відповісти
Цовідні шалені гроші та відчуття влади не дають спокою?
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29.04.2024 06:06 Відповісти
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29.04.2024 06:32 Відповісти
Згадайте, як звільняли з роботи за відмову від "вакцинації".
Як батьки волали "наші дєті не должни учіться рядом с невакцінірованнимі".
Як придумали слівце "антіваксєри"...
І де воно це все ?
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29.04.2024 06:47 Відповісти
Натовп не має мислення, він має Рефлекси.
Тому і маємо
Те що Маємо...
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29.04.2024 07:02 Відповісти
Вірусів не існує?
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29.04.2024 07:31 Відповісти
Зразу довести до абсурду: вірусів не існує.
Оце вам мислення тих, хто вів пропаганду уколів.
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29.04.2024 08:26 Відповісти
Дуже добре. Вакцинували усіх підряд, знаю людей з цукровим діабетом які мали ускладнення після вакцинації, інші померли від ускладнень. В самого після другої вакцинації шумить в голові. Давайте доб'ємо людей.
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29.04.2024 08:41 Відповісти
Батько помер від ниркової недостатності. Записали як від ковіду, а медичну картку знищили, хоча по закону мусили тримати.
І скільки таких "вмерлих від ковіду" було ?
В Італії, на вулиці де мешкаю, всі живі здорові. Ніхто не вмер, судячи з новин, якщо померла 1/10 частини населення, то хочь з десяток трун мало би бути! Але немає!
То так і зараз: тотальна вакцинація і контроль. А хто з країн не підпише угоду, то ми (ВОЗ) вам якусь х@йню запустимо, самі на колінах приповзете!
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29.04.2024 13:55 Відповісти
Доречі виходячи з ******** філософії, майбутнє то є позитивізм і трансгуманізм. Смієтеся?
Так само сміялися з хегелізму і марксизму в 19ст, а воно она як вийшло.
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29.04.2024 13:59 Відповісти
 
 