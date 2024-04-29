ВООЗ розробляє глобальну угоду щодо боротьби з пандеміями
Всесвітня організація здоров’я готує угоду для держав-членів організації щодо боротьби з пандеміями.
Про це заявив Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.
Він розповів, що після кількох раундів переговорів угоду щодо боротьби з пандеміями між державами-членами організації буде укладено наступного тижня.
За його словами, угода, яка допоможе створити структуру для запобігання, забезпечення готовності та реагування на пандемію, знаходиться у розробці з 2021 року.
Директор ВООЗ зазначив, що спостерігається зростання міжурядової співпраці: нагляд за допомогою спільної розвідки, механізм обміну патогенами для досліджень, допомога країнам, які мають можливість перейти до виробництва медичних товарів, а також створення пандемічного фонду, керованого Світовим Банком.
"Головне - це мати зобов'язуючу угоду щодо боротьби з пандемією, яку держави-члени дотримуватимуться. Тому, якщо щось станеться, найкраще цьому запобігти. І саме тому ми нарощуємо потенціал", - сказав Гебреєсус.
На початку року ВООЗ повідомляла, що за грудень від COVID-19 померло 10 тисяч людей по всьому світу, - ВООЗ
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Але не зразу, а через рік-два.
Тепер для цього потрібна вже всесвітня структура.
Гебейша, щоб ти не дожив.
Як батьки волали "наші дєті не должни учіться рядом с невакцінірованнимі".
Як придумали слівце "антіваксєри"...
І де воно це все ?
Тому і маємо
Те що Маємо...
Оце вам мислення тих, хто вів пропаганду уколів.
І скільки таких "вмерлих від ковіду" було ?
В Італії, на вулиці де мешкаю, всі живі здорові. Ніхто не вмер, судячи з новин, якщо померла 1/10 частини населення, то хочь з десяток трун мало би бути! Але немає!
То так і зараз: тотальна вакцинація і контроль. А хто з країн не підпише угоду, то ми (ВОЗ) вам якусь х@йню запустимо, самі на колінах приповзете!
Так само сміялися з хегелізму і марксизму в 19ст, а воно она як вийшло.