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"Ми були рекрутами". У травні очікується прем’єра документального фільму про бійців 3-ї ОШБр

кіно

2 травня відбудеться прем’єра картини режисера Любомира Левицького "Ми були рекрутами" – мотиваційного документального фільму в стилі художньої розповіді про героїв третьої окремої штурмової бригади ЗСУ. Стрічка вийде в прокат в усіх кінотеатрах України і розповість історії вісьмох бійців 3-ї ОШБр.


Сюжет "Ми були рекрутами" розпочнеться на базі підрозділу та згодом приведе глядача на лінію зіткнення; зазначається, що у стрічці використані документальні матеріали, зняті на натільні камери бійців особисто під час виконання бойових завдань.

Місією фільму є надихнути та вмотивувати українців приєднатись до лав 3-ї ОШБр або будь-якого іншого підрозділу ЗСУ, підтримати бойовий дух бійців, які вже сьогодні зі зброєю в руках захищає Україну, а також нагадати світовій спільноті, що українська армія захищає від агресора цивілізований світ і потребує рішучої підтримки.

Партнерами створення фільму виступили фармацевтична компанія "Дарниця" та простір для ветеранів і діючих військових "Гальт".

"Для нас дуже важливо, щоб світова аудиторія бачила та розуміла, хто є справжніми героями сьогоднішніх днів і якою ціною Україна відстоює свою Незалежність. Світ не повинен забувати про це ні на мить. Кіно – найкращий спосіб донести правду", – зауважив директор з корпоративних комунікацій компанії "Дарниця" Василь Губарець.

Автор: 

кіно (960) 3 Окрема штурмова бригада (418)


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29.04.2024 16:37 Відповісти
барбершоп воїни з 3ї вилізли в кінотеатр ?
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29.04.2024 17:32 Відповісти
так, треба знімати фільми про простих людей, які стали на захист України, а не зливати державні гроші на замовлення фільмів про гундосого дібіла, який все просрав і ввійде в історію, як виродок, що через свою брехню, жадібність і марнославство привів до країну до катастрофи і до загибелі сотень тисяч людей, цвіту нації.
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29.04.2024 17:34 Відповісти
Хлопці молодці , але Білецький у них це ложка дьогтю .
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29.04.2024 19:04 Відповісти
 
 