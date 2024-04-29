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"Мы были рекрутами". В мае ожидается премьера документального фильма о бойцах 3-й ОШБр

кіно

2 мая состоится премьера картины режиссера Любомира Левицкого "Мы были рекрутами" - мотивационного документального фильма в стиле художественного рассказа о героях третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ. Лента выйдет в прокат во всех кинотеатрах Украины и расскажет истории восьми бойцов 3-й ОШБр.


Сюжет "Мы были рекрутами" начнется на базе подразделения и впоследствии приведет зрителя на линию соприкосновения; отмечается, что в ленте использованы документальные материалы, снятые на нательные камеры бойцов лично во время выполнения боевых задач.

Миссией фильма является вдохновить и мотивировать украинцев присоединиться в ряды 3-й ОШБр или любого другого подразделения ВСУ, поддержать боевой дух бойцов, которые уже сегодня с оружием в руках защищает Украину, а также напомнить мировому сообществу, что украинская армия защищает от агрессора цивилизованный мир и требует решительной поддержки.

Партнерами создания фильма выступили фармацевтическая компания "Дарница" и пространство для ветеранов и действующих военных "Гальт".

"Для нас очень важно, чтобы мировая аудитория видела и понимала, кто является настоящими героями сегодняшних дней и какой ценой Украина отстаивает свою Независимость. Мир не должен забывать об этом ни на мгновение. Кино - лучший способ донести правду", - отметил директор по корпоративным коммуникациям компании "Дарница" Василий Губарец.

Автор: 

кино (1535) 3-я Отдельная штурмовая бригада (406)


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29.04.2024 16:37 Ответить
барбершоп воїни з 3ї вилізли в кінотеатр ?
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29.04.2024 17:32 Ответить
так, треба знімати фільми про простих людей, які стали на захист України, а не зливати державні гроші на замовлення фільмів про гундосого дібіла, який все просрав і ввійде в історію, як виродок, що через свою брехню, жадібність і марнославство привів до країну до катастрофи і до загибелі сотень тисяч людей, цвіту нації.
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29.04.2024 17:34 Ответить
Хлопці молодці , але Білецький у них це ложка дьогтю .
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29.04.2024 19:04 Ответить
 
 