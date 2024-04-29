"Мы были рекрутами". В мае ожидается премьера документального фильма о бойцах 3-й ОШБр

2 мая состоится премьера картины режиссера Любомира Левицкого "Мы были рекрутами" - мотивационного документального фильма в стиле художественного рассказа о героях третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ. Лента выйдет в прокат во всех кинотеатрах Украины и расскажет истории восьми бойцов 3-й ОШБр.



Сюжет "Мы были рекрутами" начнется на базе подразделения и впоследствии приведет зрителя на линию соприкосновения; отмечается, что в ленте использованы документальные материалы, снятые на нательные камеры бойцов лично во время выполнения боевых задач.



Миссией фильма является вдохновить и мотивировать украинцев присоединиться в ряды 3-й ОШБр или любого другого подразделения ВСУ, поддержать боевой дух бойцов, которые уже сегодня с оружием в руках защищает Украину, а также напомнить мировому сообществу, что украинская армия защищает от агрессора цивилизованный мир и требует решительной поддержки.



Партнерами создания фильма выступили фармацевтическая компания "Дарница" и пространство для ветеранов и действующих военных "Гальт".



"Для нас очень важно, чтобы мировая аудитория видела и понимала, кто является настоящими героями сегодняшних дней и какой ценой Украина отстаивает свою Независимость. Мир не должен забывать об этом ни на мгновение. Кино - лучший способ донести правду", - отметил директор по корпоративным коммуникациям компании "Дарница" Василий Губарец.