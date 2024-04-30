Суддя Кузнєцова затягує арбітраж з турецьким холдингом "Лімак", який зірвав контакт на добудову метро у Дніпрі, – ЗМІ
Арбітр Наталія Кузнєцова з Міжнародного комерційного арбітражу затягує розгляд суперечки із холдингом Лімак (Туреччина) щодо повернення коштів на добудову метро у Дніпрі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Oboz.ua.
Нагадаємо, турецька компанія навесні 2022 року зірвала виконання національного інфраструктурного проекту з добудови метро в Дніпрі і не повертає десятки мільйонів євро, які винна українській стороні за зрив контракту.
Протягом п'яти місяців у Міжнародному комерційному арбітражі не ухвалює рішення у давній справі. Знайомі із ситуацією джерела зазначають, що ключову роль у колегії арбітрів відіграє саме Кузнєцова. Через це в МКАС завис розгляд інших справ проти турецької компанії, в рамках яких на користь української сторони можуть бути стягнуті десятки мільйонів євро.
Як зазначається, "Лімак", який після вторгнення Росії пішов з України і заборгував десятки мільйонів, продовжує працювати в країні-агресорі. Турецька компанія та її дочірні підприємства ударно будують об'єкти транспортної інфраструктури в Росії і заробляють мільярди рублів.
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9 листопада 2023 року
🤷
Портнов-лукаш з ригоАНАЛАМИ, аби кого ПРОУкраінського, на посаду суддів, не лобіюють! Час підтвердив їх злочинну діяльність на користь московитів!!
Сівкович з деркачем та мертвечуком, можуть доповнити….
Звільнені, «чесними суддями в Україні», беркутівці, які дивно потім повтікали з України, цьому приклад!
Про Цемаха та суддів МАЙДАНУ, (щодо збиття МН17), то взагалі окрема тема…