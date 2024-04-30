Суддя Кузнєцова затягує арбітраж з турецьким холдингом "Лімак", який зірвав контакт на добудову метро у Дніпрі, – ЗМІ

Арбітр Наталія Кузнєцова з Міжнародного комерційного арбітражу затягує розгляд суперечки із холдингом Лімак (Туреччина) щодо повернення коштів на добудову метро у Дніпрі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Oboz.ua.

Нагадаємо, турецька компанія навесні 2022 року зірвала виконання національного інфраструктурного проекту з добудови метро в Дніпрі і не повертає десятки мільйонів євро, які винна українській стороні за зрив контракту.

Протягом п'яти місяців у Міжнародному комерційному арбітражі не ухвалює рішення у давній справі. Знайомі із ситуацією джерела зазначають, що ключову роль у колегії арбітрів відіграє саме Кузнєцова. Через це в МКАС завис розгляд інших справ проти турецької компанії, в рамках яких на користь української сторони можуть бути стягнуті десятки мільйонів євро.

Як зазначається, "Лімак", який після вторгнення Росії пішов з України і заборгував десятки мільйонів, продовжує працювати в країні-агресорі. Турецька компанія та її дочірні підприємства ударно будують об'єкти транспортної інфраструктури в Росії і заробляють мільярди рублів.

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