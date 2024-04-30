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Суддя Кузнєцова затягує арбітраж з турецьким холдингом "Лімак", який зірвав контакт на добудову метро у Дніпрі, – ЗМІ

турецька компанія Лімак

Арбітр Наталія Кузнєцова з Міжнародного комерційного арбітражу затягує розгляд суперечки із холдингом Лімак (Туреччина) щодо повернення коштів на добудову метро у Дніпрі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Oboz.ua.

Нагадаємо, турецька компанія навесні 2022 року зірвала виконання національного інфраструктурного проекту з добудови метро в Дніпрі і не повертає десятки мільйонів євро, які винна українській стороні за зрив контракту.

Протягом п'яти місяців у Міжнародному комерційному арбітражі не ухвалює рішення у давній справі. Знайомі із ситуацією джерела зазначають, що ключову роль у колегії арбітрів відіграє саме Кузнєцова. Через це в МКАС завис розгляд інших справ проти турецької компанії, в рамках яких на користь української сторони можуть бути стягнуті десятки мільйонів євро.

Як зазначається, "Лімак", який після вторгнення Росії пішов з України і заборгував десятки мільйонів, продовжує працювати в країні-агресорі. Турецька компанія та її дочірні підприємства ударно будують об'єкти транспортної інфраструктури в Росії і заробляють мільярди рублів.лімак

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Автор: 

Дніпро (3253) Метрополітен (1414) суддя (1580) Туреччина (3490)


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Кацапка?
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30.04.2024 00:48 Відповісти
https://suspilne.media/amp/tag/verhovna-rada/ Верховна Рада України обрала Наталію Кузнєцову членкинею дорадчої групи експертів, які обирають кандидатів у судді Конституційного Суду
9 листопада 2023 року
🤷
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30.04.2024 01:05 Відповісти
А може вона бажає, щоб її народ судив по своїм законам?
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30.04.2024 01:41 Відповісти
Там напевно в турецькому холдінгу присутні Уа або РФ призвіща
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30.04.2024 11:13 Відповісти
Дивні дії, так званого судді….

Портнов-лукаш з ригоАНАЛАМИ, аби кого ПРОУкраінського, на посаду суддів, не лобіюють! Час підтвердив їх злочинну діяльність на користь московитів!!
Сівкович з деркачем та мертвечуком, можуть доповнити….
Звільнені, «чесними суддями в Україні», беркутівці, які дивно потім повтікали з України, цьому приклад!
Про Цемаха та суддів МАЙДАНУ, (щодо збиття МН17), то взагалі окрема тема…
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30.04.2024 11:30 Відповісти
 
 