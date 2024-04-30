Судья Кузнецова затягивает арбитраж с турецким холдингом "Лимак", сорвавшим контакт на достройку метро в Днепре, - СМИ

Арбитр Наталья Кузнецова из Международного коммерческого арбитража затягивает рассмотрение спора с холдингом Лимак (Турция) по возврату средств на достройку метро в Днепре.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Oboz.ua.

Напомним, турецкая компания весной 2022 года сорвала выполнение национального инфраструктурного проекта по достройке метро в Днепре и не возвращает десятки миллионов евро, которые должна украинской стороне за срыв контракта.

В течение пяти месяцев в Международном коммерческом арбитраже не принимается решение по давнему делу. Знакомые с ситуацией источники отмечают, что ключевую роль в коллегии арбитров играет именно Кузнецова. Из-за этого в МКАС зависло рассмотрение других дел против турецкой компании, в рамках которых в пользу украинской стороны могут быть взысканы десятки миллионов евро.

Как отмечается, "Лимак", который после вторжения России ушел из Украины и задолжал десятки миллионов, продолжает работать в стране-агрессоре. Турецкая компания и ее дочерние предприятия ударно строят объекты транспортной инфраструктуры в России и зарабатывают миллиарды рублей.

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