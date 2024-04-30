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Судья Кузнецова затягивает арбитраж с турецким холдингом "Лимак", сорвавшим контакт на достройку метро в Днепре, - СМИ

турецька компанія Лімак

Арбитр Наталья Кузнецова из Международного коммерческого арбитража затягивает рассмотрение спора с холдингом Лимак (Турция) по возврату средств на достройку метро в Днепре.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Oboz.ua.

Напомним, турецкая компания весной 2022 года сорвала выполнение национального инфраструктурного проекта по достройке метро в Днепре и не возвращает десятки миллионов евро, которые должна украинской стороне за срыв контракта.

В течение пяти месяцев в Международном коммерческом арбитраже не принимается решение по давнему делу. Знакомые с ситуацией источники отмечают, что ключевую роль в коллегии арбитров играет именно Кузнецова. Из-за этого в МКАС зависло рассмотрение других дел против турецкой компании, в рамках которых в пользу украинской стороны могут быть взысканы десятки миллионов евро.

Как отмечается, "Лимак", который после вторжения России ушел из Украины и задолжал десятки миллионов, продолжает работать в стране-агрессоре. Турецкая компания и ее дочерние предприятия ударно строят объекты транспортной инфраструктуры в России и зарабатывают миллиарды рублей.лімак

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Автор: 

Днепр (4398) Метрополитен (1014) судья (2644) Турция (3370)


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Кацапка?
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30.04.2024 00:48 Ответить
https://suspilne.media/amp/tag/verhovna-rada/ Верховна Рада України обрала Наталію Кузнєцову членкинею дорадчої групи експертів, які обирають кандидатів у судді Конституційного Суду
9 листопада 2023 року
🤷
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30.04.2024 01:05 Ответить
А може вона бажає, щоб її народ судив по своїм законам?
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30.04.2024 01:41 Ответить
Там напевно в турецькому холдінгу присутні Уа або РФ призвіща
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30.04.2024 11:13 Ответить
Дивні дії, так званого судді….

Портнов-лукаш з ригоАНАЛАМИ, аби кого ПРОУкраінського, на посаду суддів, не лобіюють! Час підтвердив їх злочинну діяльність на користь московитів!!
Сівкович з деркачем та мертвечуком, можуть доповнити….
Звільнені, «чесними суддями в Україні», беркутівці, які дивно потім повтікали з України, цьому приклад!
Про Цемаха та суддів МАЙДАНУ, (щодо збиття МН17), то взагалі окрема тема…
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30.04.2024 11:30 Ответить
 
 