Судья Кузнецова затягивает арбитраж с турецким холдингом "Лимак", сорвавшим контакт на достройку метро в Днепре, - СМИ
Арбитр Наталья Кузнецова из Международного коммерческого арбитража затягивает рассмотрение спора с холдингом Лимак (Турция) по возврату средств на достройку метро в Днепре.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Oboz.ua.
Напомним, турецкая компания весной 2022 года сорвала выполнение национального инфраструктурного проекта по достройке метро в Днепре и не возвращает десятки миллионов евро, которые должна украинской стороне за срыв контракта.
В течение пяти месяцев в Международном коммерческом арбитраже не принимается решение по давнему делу. Знакомые с ситуацией источники отмечают, что ключевую роль в коллегии арбитров играет именно Кузнецова. Из-за этого в МКАС зависло рассмотрение других дел против турецкой компании, в рамках которых в пользу украинской стороны могут быть взысканы десятки миллионов евро.
Как отмечается, "Лимак", который после вторжения России ушел из Украины и задолжал десятки миллионов, продолжает работать в стране-агрессоре. Турецкая компания и ее дочерние предприятия ударно строят объекты транспортной инфраструктуры в России и зарабатывают миллиарды рублей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
9 листопада 2023 року
🤷
Портнов-лукаш з ригоАНАЛАМИ, аби кого ПРОУкраінського, на посаду суддів, не лобіюють! Час підтвердив їх злочинну діяльність на користь московитів!!
Сівкович з деркачем та мертвечуком, можуть доповнити….
Звільнені, «чесними суддями в Україні», беркутівці, які дивно потім повтікали з України, цьому приклад!
Про Цемаха та суддів МАЙДАНУ, (щодо збиття МН17), то взагалі окрема тема…