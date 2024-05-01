G7 домовилася зменшити залежність від російської атомної енергетики
Міністри енергетики країн Великої Сімки домовились взяти на себе зобов’язання щодо зменшення залежності від товарів з Росії для потреб їхньої атомної енергетики.
Таке рішення вони ухвалили на зустрічі в Туріні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.
У фінальному комюніке зазначається, що лідерів G7 зобовʼязуються зменшити залежність від цивільних товарів, пов'язаних з ядерною галуззю РФ, включаючи сприяння диверсифікованому ланцюгу постачання палива, вільному від російського впливу.
Також у G7 повідомили, що надаватимуть допомогу країнам, які прагнуть диверсифікувати свої поставки.
"Ми відзначаємо постійні зусилля країн, які експлуатують реактори російського дизайну, щодо досягнення прогресу в забезпеченні альтернативних контрактів на постачання ядерного палива та зменшення залежності від запасних частин, компонентів та послуг", - йдеться в комюніке.
Крім того, міністри взяли на себе зобов’язання сприяти термоядерному синтезу як джерелу енергії майбутнього.
Які країни входять до Великої Сімки?
G7 - міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу. До нього входять:
- США,
- Японія,
- Німеччина,
- Британія,
- Франція,
- Італія,
- Канада.
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