На Харківщині та на Дніпропетровщині діють обмеження електроенергії, - Міненерго

Станом на ранок середи, 1 травня, в Україні діють обмеження у двох областях - Харківській та Дніпропетровській.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики, інформує Цензор.НЕТ.

"Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості - у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні", - йдеться у повідомленні.

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В Міненерго зазначили, що потреби споживачів минулої доби покривалися власною генерацією та комерційним імпортом. Аварійну допомогу залучати не довелося.

Там також повідомили, що на Полтавщині споживачі на якийсь час лишилися без світла через те, що на підстанції вимкнулося обладнання. Зараз живлення вже відновлено. Подібне відключення відбулося і на Херсонщині. Тільки там без струму залишилися не побутові споживачі, а об’єкти сонячної генерації.

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На ЗАЕС рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,40 метрів, і достатньо для забезпечення потреб станції, - додали в Міненерго.