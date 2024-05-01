Естонія буде звертатися до ЄС і НАТО через провокації РФ, - Bloomberg

Естонія намагатиметься підняти тему глушіння сигналів GPS Росією з Європейським Союзом і НАТО після серії збоїв, що вплинули на рейси та морський рух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

"Ця навмисна дія, яка руйнує наше життя, наражає життя людей на ризик і може розглядатися як гібридна атака", – заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Зазначається, що ця проблема була підняти ним під час переговорів з колегами з Фінляндії, Латвії, Литви та Швеції. Саму ситуацію Цахкна описав як "дуже небезпечне питання".

Раніше влада Польщі та Швеції попередила пілотів і капітанів кораблів про проблеми з GPS у регіоні.

Напередодні найбільша авіакомпанія Фінляндії Finnair призупинила на місяць польоти до міста Тарту через проблеми із системою GPS. Минулого тижня два рейси були змушені повернутися до Гельсінкі через перешкоди на підльоті до Тарту.

"Ми вибачаємося за незручності, які призупинення завдає нашим клієнтам. Безпека польотів завжди є нашим головним пріоритетом", – заявляв представник авіакомпанії Ярі Пааянен.

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Нагадаємо, що напередодні міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви звинуватили Росію у придушенні роботи супутникової навігаційної системи GPS у районі Балтійського моря. У зв’язку з цим вони попередили про зростання загрози авіаційних катастроф у регіоні. Як підрахувала газета The Sun за допомогою експертів на підставі даних GPSJAM.org: з серпня 2023-го до кінця березня 2024 року кількість випадків з глушінням або заміною GPS-сигналу в районі Балтійського моря збільшилася з менш ніж 50 до 350 на тиждень.