Эстония будет обращаться в ЕС и НАТО относительно провокаций РФ, - Bloomberg
Эстония будет пытаться поднять тему глушения сигналов GPS Россией с Европейским Союзом и НАТО после серии сбоев, повлиявших на рейсы и морское движение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
"Это преднамеренное действие, которое разрушает нашу жизнь, подвергает жизни людей риску и может рассматриваться как гибридная атака", - заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Отмечается, что эта проблема была поднята им во время переговоров с коллегами из Финляндии, Латвии, Литвы и Швеции. Саму ситуацию Цахкна описал как "очень опасный вопрос".
Ранее власти Польши и Швеции предупредили пилотов и капитанов кораблей о проблемах с GPS в регионе.
Накануне крупнейшая авиакомпания Финляндии Finnair приостановила на месяц полеты в город Тарту из-за проблем с системой GPS. На прошлой неделе два рейса были вынуждены вернуться в Хельсинки из-за препятствий на подлете к Тарту.
"Мы извиняемся за неудобства, которые приостановка наносит нашим клиентам. Безопасность полетов всегда является нашим главным приоритетом", - заявлял представитель авиакомпании Яри Пааянен.
Напомним, что накануне министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы обвинили Россию в подавлении работы спутниковой навигационной системы GPS в районе Балтийского моря. В связи с этим они предупредили о росте угрозы авиационных катастроф в регионе. Как подсчитала газета The Sun с помощью экспертов на основании данных GPSJAM.org: с августа 2023-го до конца марта 2024 года количество случаев с глушением или заменой GPS-сигнала в районе Балтийского моря увеличилось с менее чем 50 до 350 в неделю.
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Ну як діти малі.
Вони обстріл Польші та загибель поляків проковтнули не повернувшись, що їм той РЕБ?
"Путін" поволі втягує Європу у Третю світову війну Європа цього не розуміє?
Ось чому естонці розуміють і підтримують нас як ніхто.
Яка різниця чому впав літак - через ракету чи збої з GPS ?
Треба піднімати максимальний шум у західній пресі.
Бо ООН жуватиме соплі, засовуючи російські гроші в тумбочки.