РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5884 посетителя онлайн
Новости
2 506 7

Эстония будет обращаться в ЕС и НАТО относительно провокаций РФ, - Bloomberg

Фінська авіакомпанія скасувала польоти через глушіння GP-сигналів

Эстония будет пытаться поднять тему глушения сигналов GPS Россией с Европейским Союзом и НАТО после серии сбоев, повлиявших на рейсы и морское движение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

"Это преднамеренное действие, которое разрушает нашу жизнь, подвергает жизни людей риску и может рассматриваться как гибридная атака", - заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Отмечается, что эта проблема была поднята им во время переговоров с коллегами из Финляндии, Латвии, Литвы и Швеции. Саму ситуацию Цахкна описал как "очень опасный вопрос".

Ранее власти Польши и Швеции предупредили пилотов и капитанов кораблей о проблемах с GPS в регионе.

Накануне крупнейшая авиакомпания Финляндии Finnair приостановила на месяц полеты в город Тарту из-за проблем с системой GPS. На прошлой неделе два рейса были вынуждены вернуться в Хельсинки из-за препятствий на подлете к Тарту.

"Мы извиняемся за неудобства, которые приостановка наносит нашим клиентам. Безопасность полетов всегда является нашим главным приоритетом", - заявлял представитель авиакомпании Яри Пааянен.

Также читайте: Сенат США проголосовал за принятие закона о запрете импорта обогащенного урана из России, - Bloomberg

Напомним, что накануне министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы обвинили Россию в подавлении работы спутниковой навигационной системы GPS в районе Балтийского моря. В связи с этим они предупредили о росте угрозы авиационных катастроф в регионе. Как подсчитала газета The Sun с помощью экспертов на основании данных GPSJAM.org: с августа 2023-го до конца марта 2024 года количество случаев с глушением или заменой GPS-сигнала в районе Балтийского моря увеличилось с менее чем 50 до 350 в неделю.

Автор: 

Балтия (352) россия (95361) самолет (3588) Эстония (1411)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще в Спортлото напишіть обов'язково.
Ну як діти малі.
показать весь комментарий
01.05.2024 12:01 Ответить
Абсолютно безперспективно!
Вони обстріл Польші та загибель поляків проковтнули не повернувшись, що їм той РЕБ?
показать весь комментарий
01.05.2024 12:02 Ответить
показать весь комментарий
01.05.2024 12:13 Ответить
Хто заважає розвернуть системи РЕБ на Моонзунському архіпелазі?! Тоді "ляже" вся система повітряного зв"язку на половині Ленінградської Новгородської та Псковської областей!
"Путін" поволі втягує Європу у Третю світову війну Європа цього не розуміє?
показать весь комментарий
01.05.2024 12:29 Ответить
вони будуть хвилюватися
показать весь комментарий
01.05.2024 12:59 Ответить
От що значить спільний кордон з "росією".
Ось чому естонці розуміють і підтримують нас як ніхто.
Яка різниця чому впав літак - через ракету чи збої з GPS ?
Треба піднімати максимальний шум у західній пресі.
Бо ООН жуватиме соплі, засовуючи російські гроші в тумбочки.
показать весь комментарий
01.05.2024 13:18 Ответить
будуть жувати соплі поки борт не **********, або балкер на скелі заїде.
показать весь комментарий
01.05.2024 13:50 Ответить
 
 