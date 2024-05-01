Эстония будет обращаться в ЕС и НАТО относительно провокаций РФ, - Bloomberg

Эстония будет пытаться поднять тему глушения сигналов GPS Россией с Европейским Союзом и НАТО после серии сбоев, повлиявших на рейсы и морское движение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

"Это преднамеренное действие, которое разрушает нашу жизнь, подвергает жизни людей риску и может рассматриваться как гибридная атака", - заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Отмечается, что эта проблема была поднята им во время переговоров с коллегами из Финляндии, Латвии, Литвы и Швеции. Саму ситуацию Цахкна описал как "очень опасный вопрос".

Ранее власти Польши и Швеции предупредили пилотов и капитанов кораблей о проблемах с GPS в регионе.

Накануне крупнейшая авиакомпания Финляндии Finnair приостановила на месяц полеты в город Тарту из-за проблем с системой GPS. На прошлой неделе два рейса были вынуждены вернуться в Хельсинки из-за препятствий на подлете к Тарту.

"Мы извиняемся за неудобства, которые приостановка наносит нашим клиентам. Безопасность полетов всегда является нашим главным приоритетом", - заявлял представитель авиакомпании Яри Пааянен.

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Напомним, что накануне министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы обвинили Россию в подавлении работы спутниковой навигационной системы GPS в районе Балтийского моря. В связи с этим они предупредили о росте угрозы авиационных катастроф в регионе. Как подсчитала газета The Sun с помощью экспертов на основании данных GPSJAM.org: с августа 2023-го до конца марта 2024 года количество случаев с глушением или заменой GPS-сигнала в районе Балтийского моря увеличилось с менее чем 50 до 350 в неделю.