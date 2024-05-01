Сенат США проголосовал за принятие закона о запрете импорта обогащенного урана из России, - Bloomberg

30 апреля Сенат США единогласно проголосовал за проект закона о запрете импорта обогащенного урана из России и передал его на подпись президенту Джо Байдену.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что согласно законопроекту запрещается импорт обогащенного урана из РФ через 90 дней после вступления закона в силу с возможностью временных исключений до января 2028 года.

По данным Министерства энергетики США, страна получает из России почти четверть обогащенного урана, используемого в качестве топлива для 90 атомных реакторов. Это приносит РФ около 1 млрд долларов в год. Отмечается, что замещение этих поставок может оказаться сложной задачей и приведет к повышению стоимости обогащенного урана примерно на 20%.

Палата представителей одобрила этот законопроект в декабре.

Зависимость от российских источников урана, как заявлял ранее Белый дом, создает риск для гражданской ядерной промышленности США, которая "испытала напряжение из-за войны России в Украине".

Запрет обогащенного урана - новые санкции против РФ

После полномасштабного вторжения России в Украину США призывали ввести много экономических ограничений против агрессора, одна администрация Джо Байдена не рассматривала ядерное топливо как опцию для санкций. Однако теперь ситуация в этом направлении кардинально изменилась.

Дело в том, что 93 атомные станции США зависели от российского ядерного топлива. Но благодаря тому, что 2 года компании Urenco, Orano и Centrus накапливали запасы и развивали логистику поставок, никакие угрозы россиян теперь не страшны.

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