Сенат США проголосовал за принятие закона о запрете импорта обогащенного урана из России, - Bloomberg
30 апреля Сенат США единогласно проголосовал за проект закона о запрете импорта обогащенного урана из России и передал его на подпись президенту Джо Байдену.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что согласно законопроекту запрещается импорт обогащенного урана из РФ через 90 дней после вступления закона в силу с возможностью временных исключений до января 2028 года.
По данным Министерства энергетики США, страна получает из России почти четверть обогащенного урана, используемого в качестве топлива для 90 атомных реакторов. Это приносит РФ около 1 млрд долларов в год. Отмечается, что замещение этих поставок может оказаться сложной задачей и приведет к повышению стоимости обогащенного урана примерно на 20%.
Палата представителей одобрила этот законопроект в декабре.
Зависимость от российских источников урана, как заявлял ранее Белый дом, создает риск для гражданской ядерной промышленности США, которая "испытала напряжение из-за войны России в Украине".
Запрет обогащенного урана - новые санкции против РФ
После полномасштабного вторжения России в Украину США призывали ввести много экономических ограничений против агрессора, одна администрация Джо Байдена не рассматривала ядерное топливо как опцию для санкций. Однако теперь ситуация в этом направлении кардинально изменилась.
Дело в том, что 93 атомные станции США зависели от российского ядерного топлива. Но благодаря тому, что 2 года компании Urenco, Orano и Centrus накапливали запасы и развивали логистику поставок, никакие угрозы россиян теперь не страшны.
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Міністерство фінансів США тимчасово дозволило розрахунки в енергетичній сфері з російськими банками, включаючи ВТБ, Центробанк, Сбербанк та Альфа-банк. Згідно з ліцензією, виданою відомством США, заборона на операції знята до 1 листопада 2024 року з можливістю продовження.
У Мінфіні США пояснили, що операції, пов'язані з енергетикою, пов'язані з видобутком, виробництвом, переробкою, зрідженням, транспортуванням або купівлею нафти, СПГ, деревини, вугілля та урану, вважатимуться пов'язаними з енергетикою. Ліцензія також дозволяє здійснювати операції з російськими банками, пов'язані з видобутком, постачанням або обміном енергії будь-якими способами.