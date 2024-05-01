РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8257 посетителей онлайн
Новости
2 101 2

Сенат США проголосовал за принятие закона о запрете импорта обогащенного урана из России, - Bloomberg

Збагачений уран

30 апреля Сенат США единогласно проголосовал за проект закона о запрете импорта обогащенного урана из России и передал его на подпись президенту Джо Байдену.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что согласно законопроекту запрещается импорт обогащенного урана из РФ через 90 дней после вступления закона в силу с возможностью временных исключений до января 2028 года.

По данным Министерства энергетики США, страна получает из России почти четверть обогащенного урана, используемого в качестве топлива для 90 атомных реакторов. Это приносит РФ около 1 млрд долларов в год. Отмечается, что замещение этих поставок может оказаться сложной задачей и приведет к повышению стоимости обогащенного урана примерно на 20%.

Палата представителей одобрила этот законопроект в декабре.

Зависимость от российских источников урана, как заявлял ранее Белый дом, создает риск для гражданской ядерной промышленности США, которая "испытала напряжение из-за войны России в Украине".

Запрет обогащенного урана - новые санкции против РФ

После полномасштабного вторжения России в Украину США призывали ввести много экономических ограничений против агрессора, одна администрация Джо Байдена не рассматривала ядерное топливо как опцию для санкций. Однако теперь ситуация в этом направлении кардинально изменилась.

Дело в том, что 93 атомные станции США зависели от российского ядерного топлива. Но благодаря тому, что 2 года компании Urenco, Orano и Centrus накапливали запасы и развивали логистику поставок, никакие угрозы россиян теперь не страшны.

Также читайте: Белый дом рассматривает запрет на импорт обогащенного урана из РФ, - Bloomberg

Автор: 

россия (95361) США (26401) уран (84) Сенат США (498)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
DW

Міністерство фінансів США тимчасово дозволило розрахунки в енергетичній сфері з російськими банками, включаючи ВТБ, Центробанк, Сбербанк та Альфа-банк. Згідно з ліцензією, виданою відомством США, заборона на операції знята до 1 листопада 2024 року з можливістю продовження.

У Мінфіні США пояснили, що операції, пов'язані з енергетикою, пов'язані з видобутком, виробництвом, переробкою, зрідженням, транспортуванням або купівлею нафти, СПГ, деревини, вугілля та урану, вважатимуться пов'язаними з енергетикою. Ліцензія також дозволяє здійснювати операції з російськими банками, пов'язані з видобутком, постачанням або обміном енергії будь-якими способами.
показать весь комментарий
01.05.2024 07:09 Ответить
Як зазначає Bloomberg, обмеження на закупівлю урану діятимуть до 2040 року. Однак, згідно з документом, Вашингтон збереже право імпортувати уран з Росії до 2028 року за відсутності альтернативних джерел для підтримки роботи реакторів у країні.
показать весь комментарий
01.05.2024 07:18 Ответить
 
 