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Сенат США проголосував за ухвалення закону про заборону імпорту збагаченого урану з Росії, - Bloomberg

Збагачений уран

30 квітня Сенат США одностайно проголосував за проєкт закону про заборону імпорту збагаченого урану з Росії та передав його на підпис президентові Джо Байдену.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Зазначається, що згідно з законопроєктом забороняється  імпорт збагаченого урану з РФ через 90 днів після набуття законом чинності з можливістю тимчасових винятків до січня 2028 року.

За даними Міністерства енергетики США, країна отримує з Росії майже чверть збагаченого урану, що використовується як паливо для 90 атомних реакторів. Це приносить РФ близько 1 млрд доларів на рік. Зазначається, що заміщення цих поставок може виявитися складним завданням і призведе до підвищення вартості збагаченого урану приблизно на 20%.

Палата представників схвалила цей законопроєкт у грудні.

Залежність від російських джерел урану, як заявляв раніше Білий дім, створює ризик для цивільної ядерної промисловості США, яка "зазнала напруження через війну Росії в Україні".

Заборона збагаченого урану - нові санкції проти РФ

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну США закликали запровадити багато економічних обмежень проти агресора, одна адміністрація Джо Байдена не розглядала ядерне паливо як опцію для санкцій. Однак тепер ситуація в цьому напрямку кардинально змінилася.

Річ у тому, що 93 атомні станції США залежали від російського ядерного палива. Але завдяки тому, що 2 роки компанії Urenco, Orano та Centrus накопичували запаси та розвивали логістику постачання, жодні погрози росіян тепер не страшні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білий дім розглядає заборону на імпорт збагаченого урану з РФ, - Bloomberg

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DW

Міністерство фінансів США тимчасово дозволило розрахунки в енергетичній сфері з російськими банками, включаючи ВТБ, Центробанк, Сбербанк та Альфа-банк. Згідно з ліцензією, виданою відомством США, заборона на операції знята до 1 листопада 2024 року з можливістю продовження.

У Мінфіні США пояснили, що операції, пов'язані з енергетикою, пов'язані з видобутком, виробництвом, переробкою, зрідженням, транспортуванням або купівлею нафти, СПГ, деревини, вугілля та урану, вважатимуться пов'язаними з енергетикою. Ліцензія також дозволяє здійснювати операції з російськими банками, пов'язані з видобутком, постачанням або обміном енергії будь-якими способами.
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01.05.2024 07:09 Відповісти
Як зазначає Bloomberg, обмеження на закупівлю урану діятимуть до 2040 року. Однак, згідно з документом, Вашингтон збереже право імпортувати уран з Росії до 2028 року за відсутності альтернативних джерел для підтримки роботи реакторів у країні.
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01.05.2024 07:18 Відповісти
 
 