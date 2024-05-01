Сенат США проголосував за ухвалення закону про заборону імпорту збагаченого урану з Росії, - Bloomberg
30 квітня Сенат США одностайно проголосував за проєкт закону про заборону імпорту збагаченого урану з Росії та передав його на підпис президентові Джо Байдену.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
Зазначається, що згідно з законопроєктом забороняється імпорт збагаченого урану з РФ через 90 днів після набуття законом чинності з можливістю тимчасових винятків до січня 2028 року.
За даними Міністерства енергетики США, країна отримує з Росії майже чверть збагаченого урану, що використовується як паливо для 90 атомних реакторів. Це приносить РФ близько 1 млрд доларів на рік. Зазначається, що заміщення цих поставок може виявитися складним завданням і призведе до підвищення вартості збагаченого урану приблизно на 20%.
Палата представників схвалила цей законопроєкт у грудні.
Залежність від російських джерел урану, як заявляв раніше Білий дім, створює ризик для цивільної ядерної промисловості США, яка "зазнала напруження через війну Росії в Україні".
Заборона збагаченого урану - нові санкції проти РФ
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну США закликали запровадити багато економічних обмежень проти агресора, одна адміністрація Джо Байдена не розглядала ядерне паливо як опцію для санкцій. Однак тепер ситуація в цьому напрямку кардинально змінилася.
Річ у тому, що 93 атомні станції США залежали від російського ядерного палива. Але завдяки тому, що 2 роки компанії Urenco, Orano та Centrus накопичували запаси та розвивали логістику постачання, жодні погрози росіян тепер не страшні.
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Міністерство фінансів США тимчасово дозволило розрахунки в енергетичній сфері з російськими банками, включаючи ВТБ, Центробанк, Сбербанк та Альфа-банк. Згідно з ліцензією, виданою відомством США, заборона на операції знята до 1 листопада 2024 року з можливістю продовження.
У Мінфіні США пояснили, що операції, пов'язані з енергетикою, пов'язані з видобутком, виробництвом, переробкою, зрідженням, транспортуванням або купівлею нафти, СПГ, деревини, вугілля та урану, вважатимуться пов'язаними з енергетикою. Ліцензія також дозволяє здійснювати операції з російськими банками, пов'язані з видобутком, постачанням або обміном енергії будь-якими способами.