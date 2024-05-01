Словаччина надала тимчасовий захист топменеджеру каналу Медведчука Марчевському, - ЗМІ
Проросійському пропагандисту Артему Марчевському, який був генеральним продюсером телеканалу "112 Україна", Словаччина надала тимчасовий захист.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на словацьке видання Denik N.
Як зазначається, статус тимчасового захисту Марчевський отримав від словацького Міністерства внутрішніх справ.
Адвокат Марчевського Леонід Кушнаренко також підтвердив виданню, що його клієнт перебуває в Словаччині. Раніше Марчевський перебував у Чехії.
Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток відмовився коментувати скандальне рішення свого відомства, однак там повідомили, що займаються справою Марчевського разом з розвідкою. Відомство не коментуватиме перебування пропагандиста в Словаччині до закінчення розслідування.
Тимчасовий захист у Словаччині Марчевський отримав після того, як Чехія запровадила проти нього санкції. У країні заблокували його активи та гроші на банківських рахунках.
"Пропагандисту довелося б миттєво покинути Словаччину, якби він потрапив до загальноєвропейського списку санкцій", - додає Deník N.
У чому підозрюють Марчевського
У Чехії підозрюють Марчевського у тому, що він разом із екснардепом Віктором Медведчуком очолював проросійську мережу впливу, яка фінансувала сайт Voice of Europe.
Прага стверджує, що цей сайт використовували для поширення антиукраїнської пропаганди та дезінформації за вказівкою Віктора Медведчука, проти якого Чехія теж запровадила санкції.
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Что может понимать Кивалов в армейских делах ?
Тема диссертации носит секретный характер,
касается вопросов дисциплины, мотивации, обязанностей.
Что может Кивалов здесь подсказать ?
Он просто руководитель Одесской юракадемии.
что понимает Кивалов в вопросах мотивации и дисциплины в армии ?
А в Великобританию Залужного отправили, испугавшись его рейтинга.
Такой молчаливый, а рейтинг выше, чем у некоторых говорливых.
Думаете, Украина кому-то там за это приплатила ?
У кого из главкомов ещё был такой рейтинг ?
При чём здесь интервью?
Рейтинг зарабатывается ДЕЛАМИ, а не болтовнёй.
Ворон воронуФіцо Медведчуку око не виклює (а очко вилиже).
як "волонтера" або як товариша єрмака??
Чому Зевлада не вимагає повернення для фронту???