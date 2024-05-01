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Новини
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Словаччина надала тимчасовий захист топменеджеру каналу Медведчука Марчевському, - ЗМІ

Соратник Віктора Медведчука Артем Марчевський

Проросійському пропагандисту Артему Марчевському, який був генеральним продюсером телеканалу "112 Україна", Словаччина надала тимчасовий захист.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на словацьке видання Denik N.

Як зазначається, статус тимчасового захисту Марчевський отримав від словацького Міністерства внутрішніх справ.

Адвокат Марчевського Леонід Кушнаренко також підтвердив виданню, що його клієнт перебуває в Словаччині. Раніше Марчевський перебував у Чехії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Медведчука звинувачують у проведенні операції російського впливу в ЄС, - Financial Times

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток відмовився коментувати скандальне рішення свого відомства, однак там повідомили, що займаються справою Марчевського разом з розвідкою. Відомство не коментуватиме перебування пропагандиста в Словаччині до закінчення розслідування.

Тимчасовий захист у Словаччині Марчевський отримав після того, як Чехія запровадила проти нього санкції. У країні заблокували його активи та гроші на банківських рахунках.

"Пропагандисту довелося б миттєво покинути Словаччину, якби він потрапив до загальноєвропейського списку санкцій", - додає Deník N.

Читайте також: Чехія запровадила санкції проти Медведчука

У чому підозрюють Марчевського

У Чехії підозрюють Марчевського у тому, що він разом із екснардепом Віктором Медведчуком очолював проросійську мережу впливу, яка фінансувала сайт Voice of Europe.

Прага стверджує, що цей сайт використовували для поширення антиукраїнської пропаганди та дезінформації за вказівкою Віктора Медведчука, проти якого Чехія теж запровадила санкції.

Автор: 

Медведчук Віктор (1706) Словаччина (1096)


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Топ коментарі
+8
І хто дав виїхати цьому менеджеру?
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01.05.2024 17:00
+7
Свій, до свого, по своє.
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01.05.2024 16:56
+4
Зв"язки головного дипломата УРКОЇНИ ЄРМАКА допомогли? Такими менеджерами не розкидаються- повертати до Єрмакомарафону будуть .Під вибари вибари нових "кварталівців" 3,14дарів
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01.05.2024 16:57
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Свій, до свого, по своє.
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01.05.2024 16:56 Відповісти
Зв"язки головного дипломата УРКОЇНИ ЄРМАКА допомогли? Такими менеджерами не розкидаються- повертати до Єрмакомарафону будуть .Під вибари вибари нових "кварталівців" 3,14дарів
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01.05.2024 16:57 Відповісти
Не Австрією єдиною багата Європа. Спочатку місцем схованки для різних покидьків був Відень, зараз і Словаччина підтягнулась купони стригти.
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01.05.2024 16:57 Відповісти
І хто дав виїхати цьому менеджеру?
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01.05.2024 17:00 Відповісти
Пиши загальнозрозумілою. Нічєго нє панятна жєж!
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01.05.2024 17:07 Відповісти
А тепер те саме напиши людською мовою! Ну нічого ж не зрозуміло!
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01.05.2024 18:02 Відповісти
******** у Кивалова университет оканчива
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01.05.2024 17:10 Відповісти
И сколько разделов Кивалов написал ?
Что может понимать Кивалов в армейских делах ?
Тема диссертации носит секретный характер,
касается вопросов дисциплины, мотивации, обязанностей.
Что может Кивалов здесь подсказать ?
Он просто руководитель Одесской юракадемии.
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01.05.2024 17:34 Відповісти
Давайте не передёргивать и не менять тему:
что понимает Кивалов в вопросах мотивации и дисциплины в армии ?

А в Великобританию Залужного отправили, испугавшись его рейтинга.
Такой молчаливый, а рейтинг выше, чем у некоторых говорливых.
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01.05.2024 18:16 Відповісти
Конечно, не раздутый - Залужный вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей.
Думаете, Украина кому-то там за это приплатила ?
У кого из главкомов ещё был такой рейтинг ?
При чём здесь интервью?
Рейтинг зарабатывается ДЕЛАМИ, а не болтовнёй.
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01.05.2024 18:45 Відповісти
Як ти ще до Порошенка не добрався.
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01.05.2024 17:31 Відповісти
У січні 14 року сепари, при підтримки рф створили лнр, у квітні 14 сепари рпи підтримки рф, створили днр - не підскажешь коли Порошенко прийняв присягу президента України?
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01.05.2024 20:16 Відповісти
Ворон ворону Фіцо Медведчуку око не виклює (а очко вилиже).
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01.05.2024 17:08 Відповісти
ну а так Фіцо пригріє...*******....
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01.05.2024 17:20 Відповісти
Журнашлюхи з 112 і тут не ображені...
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01.05.2024 17:26 Відповісти
Там в Словаччині переховується ще одна гнида - алкоЧаплига
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01.05.2024 17:38 Відповісти
Пора вже і самому Медведчуку прихісток надати в ЄС.
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01.05.2024 17:42 Відповісти
а як це його випустили за кордон???
як "волонтера" або як товариша єрмака??
Чому Зевлада не вимагає повернення для фронту???
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01.05.2024 17:47 Відповісти
У Словаччині багато "наших" квіточок-ухилянтів і біженців-сикунців,а це готові кіллери,чистильники,кати...Він там довго не проживе.Вірно,форумні квіточки-теоретики зі Словаччини?
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01.05.2024 18:05 Відповісти
А у нас Зеленскій надав захист всім пропагандонам кацапського "міра". І не просто захист, а і працю на Зомбомарафоні. Тепер свої таланти використовують для Зельоної влади.
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01.05.2024 18:23 Відповісти
Чергова ілюстрація пАтужної імпотенції українських дипломатів та кривдоохоронців, що не здатні розродитися жодним офіційним документом, щоб не виставити себе конченими йолопами. Тож лише пустопорожні виЗЕри, а їх до справи не підшиєш.
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01.05.2024 18:30 Відповісти
 
 