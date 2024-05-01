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Словакия предоставила временную защиту топ-менеджеру канала Медведчука Марчевскому, - СМИ

Соратник Віктора Медведчука Артем Марчевський

Пророссийскому пропагандисту Артему Марчевскому, который был генеральным продюсером телеканала "112 Украина", Словакия предоставила временную защиту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на словацкое издание Denik N.

Как отмечается, статус временной защиты Марчевский получил от словацкого Министерства внутренних дел.

Адвокат Марчевского Леонид Кушнаренко также подтвердил изданию, что его клиент находится в Словакии. Ранее Марчевский находился в Чехии.

Также читайте: Медведчук обвиняется в проведении операции российского влияния в ЕС, - Financial Times

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток отказался комментировать скандальное решение своего ведомства, однако там сообщили, что занимаются делом Марчевского вместе с разведкой. Ведомство не будет комментировать пребывание пропагандиста в Словакии до окончания расследования.

Временную защиту в Словакии Марчевский получил после того, как Чехия ввела против него санкции. В стране заблокировали его активы и деньги на банковских счетах.

"Пропагандисту пришлось бы мгновенно покинуть Словакию, если бы он попал в общеевропейский санкционный список", - добавляет Deník N.

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В Чехии подозревают Марчевского в том, что он, вместе с экс-нардепом Виктором Медведчуком возглавлял пророссийскую сеть влияния, финансировавшую сайт Voice of Europe.

Прага утверждает, что этот сайт использовали для распространения антиукраинской пропаганды и дезинформации по указанию Виктора Медведчука, против которого Чехия тоже ввела санкции.

Автор: 

Медведчук Виктор (1788) Словакия (975)


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Топ комментарии
+8
І хто дав виїхати цьому менеджеру?
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01.05.2024 17:00
+7
Свій, до свого, по своє.
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01.05.2024 16:56
+4
Зв"язки головного дипломата УРКОЇНИ ЄРМАКА допомогли? Такими менеджерами не розкидаються- повертати до Єрмакомарафону будуть .Під вибари вибари нових "кварталівців" 3,14дарів
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01.05.2024 16:57
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Свій, до свого, по своє.
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01.05.2024 16:56 Ответить
Зв"язки головного дипломата УРКОЇНИ ЄРМАКА допомогли? Такими менеджерами не розкидаються- повертати до Єрмакомарафону будуть .Під вибари вибари нових "кварталівців" 3,14дарів
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01.05.2024 16:57 Ответить
Не Австрією єдиною багата Європа. Спочатку місцем схованки для різних покидьків був Відень, зараз і Словаччина підтягнулась купони стригти.
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01.05.2024 16:57 Ответить
І хто дав виїхати цьому менеджеру?
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01.05.2024 17:00 Ответить
Пиши загальнозрозумілою. Нічєго нє панятна жєж!
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01.05.2024 17:07 Ответить
А тепер те саме напиши людською мовою! Ну нічого ж не зрозуміло!
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01.05.2024 18:02 Ответить
******** у Кивалова университет оканчива
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01.05.2024 17:10 Ответить
И сколько разделов Кивалов написал ?
Что может понимать Кивалов в армейских делах ?
Тема диссертации носит секретный характер,
касается вопросов дисциплины, мотивации, обязанностей.
Что может Кивалов здесь подсказать ?
Он просто руководитель Одесской юракадемии.
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01.05.2024 17:34 Ответить
Давайте не передёргивать и не менять тему:
что понимает Кивалов в вопросах мотивации и дисциплины в армии ?

А в Великобританию Залужного отправили, испугавшись его рейтинга.
Такой молчаливый, а рейтинг выше, чем у некоторых говорливых.
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01.05.2024 18:16 Ответить
Конечно, не раздутый - Залужный вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей.
Думаете, Украина кому-то там за это приплатила ?
У кого из главкомов ещё был такой рейтинг ?
При чём здесь интервью?
Рейтинг зарабатывается ДЕЛАМИ, а не болтовнёй.
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01.05.2024 18:45 Ответить
Як ти ще до Порошенка не добрався.
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01.05.2024 17:31 Ответить
У січні 14 року сепари, при підтримки рф створили лнр, у квітні 14 сепари рпи підтримки рф, створили днр - не підскажешь коли Порошенко прийняв присягу президента України?
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01.05.2024 20:16 Ответить
Ворон ворону Фіцо Медведчуку око не виклює (а очко вилиже).
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01.05.2024 17:08 Ответить
ну а так Фіцо пригріє...*******....
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01.05.2024 17:20 Ответить
Журнашлюхи з 112 і тут не ображені...
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01.05.2024 17:26 Ответить
Там в Словаччині переховується ще одна гнида - алкоЧаплига
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01.05.2024 17:38 Ответить
Пора вже і самому Медведчуку прихісток надати в ЄС.
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01.05.2024 17:42 Ответить
а як це його випустили за кордон???
як "волонтера" або як товариша єрмака??
Чому Зевлада не вимагає повернення для фронту???
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01.05.2024 17:47 Ответить
У Словаччині багато "наших" квіточок-ухилянтів і біженців-сикунців,а це готові кіллери,чистильники,кати...Він там довго не проживе.Вірно,форумні квіточки-теоретики зі Словаччини?
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01.05.2024 18:05 Ответить
А у нас Зеленскій надав захист всім пропагандонам кацапського "міра". І не просто захист, а і працю на Зомбомарафоні. Тепер свої таланти використовують для Зельоної влади.
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01.05.2024 18:23 Ответить
Чергова ілюстрація пАтужної імпотенції українських дипломатів та кривдоохоронців, що не здатні розродитися жодним офіційним документом, щоб не виставити себе конченими йолопами. Тож лише пустопорожні виЗЕри, а їх до справи не підшиєш.
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01.05.2024 18:30 Ответить
 
 