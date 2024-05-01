Словакия предоставила временную защиту топ-менеджеру канала Медведчука Марчевскому, - СМИ
Пророссийскому пропагандисту Артему Марчевскому, который был генеральным продюсером телеканала "112 Украина", Словакия предоставила временную защиту.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на словацкое издание Denik N.
Как отмечается, статус временной защиты Марчевский получил от словацкого Министерства внутренних дел.
Адвокат Марчевского Леонид Кушнаренко также подтвердил изданию, что его клиент находится в Словакии. Ранее Марчевский находился в Чехии.
Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток отказался комментировать скандальное решение своего ведомства, однако там сообщили, что занимаются делом Марчевского вместе с разведкой. Ведомство не будет комментировать пребывание пропагандиста в Словакии до окончания расследования.
Временную защиту в Словакии Марчевский получил после того, как Чехия ввела против него санкции. В стране заблокировали его активы и деньги на банковских счетах.
"Пропагандисту пришлось бы мгновенно покинуть Словакию, если бы он попал в общеевропейский санкционный список", - добавляет Deník N.
В Чехии подозревают Марчевского в том, что он, вместе с экс-нардепом Виктором Медведчуком возглавлял пророссийскую сеть влияния, финансировавшую сайт Voice of Europe.
Прага утверждает, что этот сайт использовали для распространения антиукраинской пропаганды и дезинформации по указанию Виктора Медведчука, против которого Чехия тоже ввела санкции.
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Что может понимать Кивалов в армейских делах ?
Тема диссертации носит секретный характер,
касается вопросов дисциплины, мотивации, обязанностей.
Что может Кивалов здесь подсказать ?
Он просто руководитель Одесской юракадемии.
что понимает Кивалов в вопросах мотивации и дисциплины в армии ?
А в Великобританию Залужного отправили, испугавшись его рейтинга.
Такой молчаливый, а рейтинг выше, чем у некоторых говорливых.
Думаете, Украина кому-то там за это приплатила ?
У кого из главкомов ещё был такой рейтинг ?
При чём здесь интервью?
Рейтинг зарабатывается ДЕЛАМИ, а не болтовнёй.
Ворон воронуФіцо Медведчуку око не виклює (а очко вилиже).
як "волонтера" або як товариша єрмака??
Чому Зевлада не вимагає повернення для фронту???