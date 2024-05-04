В аеропорту Кишинева затримували помічника Джемілєва Велієва, якому ФСБ РФ "шила" екстремізм

Спецслужби Молдови затримували помічника нардепа Мустафи Джемілєва Ерола Велієва в аеропорту Кишинева.

Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Після прильоту в аеропорт Кишинів і при проходженні прикордонного контролю молдавськими спецслужбами затримано громадянина України Ерола Велієва, який повертається додому, до Києва. Наше особливе занепокоєння пов'язане з тим, що Ерол Велієв є помічником народного депутата України Мустафи Джемілєва та одним із багатьох кримських татар, внесених росією до "списку терористів", які підлягають арешту", - повідомив Чубаров.

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Він також розповів, що затриманого в аеропорту Кишинева Ерола Велієва відвели в інше приміщення в будівлі Кишинівського аеропорту, де його мали опитуватимуть співробітники Служби антитерору.

Згодом Чубаров повідомив, що Ерола Велієва було звільнено.

Нагадаємо, у 2018 році ФСБ РФ звинувачувала Ерола Велієва нібито у створенні екстремістської групи в окупованому Криму. Рефат Чубаров пояснив, що затриманого в окупованому Криму харків'янина Олександра Стешенка катували і змусили дати потрібні для ФСБ свідчення. Зрештою Стешенко записав на камеру "зізнання", що помічник народного депутата Мустафи Джемілєва Ерол Велієв нібито просив його в січні 2018 року підпалити на півострові будинок муфтія Криму Еміралі Аблаєва.