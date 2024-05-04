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В аеропорту Кишинева затримували помічника Джемілєва Велієва, якому ФСБ РФ "шила" екстремізм

В аеропорту Кишинева затримували помічника Джемілєва Велієва, якому ФСБ РФ

Спецслужби Молдови затримували помічника нардепа Мустафи Джемілєва Ерола Велієва в аеропорту Кишинева.

Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Після прильоту в аеропорт Кишинів і при проходженні прикордонного контролю молдавськими спецслужбами затримано громадянина України Ерола Велієва, який повертається додому, до Києва. Наше особливе занепокоєння пов'язане з тим, що Ерол Велієв є помічником народного депутата України Мустафи Джемілєва та одним із багатьох кримських татар, внесених росією до "списку терористів", які підлягають арешту", - повідомив Чубаров.

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Він також розповів, що затриманого в аеропорту Кишинева Ерола Велієва відвели в інше приміщення в будівлі Кишинівського аеропорту, де його мали опитуватимуть співробітники Служби антитерору.

Згодом Чубаров повідомив, що Ерола Велієва було звільнено.

Нагадаємо, у 2018 році ФСБ РФ звинувачувала Ерола Велієва нібито у створенні екстремістської групи в окупованому Криму. Рефат Чубаров пояснив, що затриманого в окупованому Криму харків'янина Олександра Стешенка катували і змусили дати потрібні для ФСБ свідчення. Зрештою Стешенко записав на камеру "зізнання", що помічник народного депутата Мустафи Джемілєва Ерол Велієв нібито просив його в січні 2018 року підпалити на півострові будинок муфтія Криму Еміралі Аблаєва.

Автор: 

затримання (4336) Молдова (2063) Чубаров Рефат (563)


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Топ коментарі
+16
Там під боком гагаузи і кацапський апендицит під назвою придністровья кишить як гадюшник терористами.
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04.05.2024 21:01
+15
Замість того щоб кацапню ловити та стерелізувати вони громадян України затримують.
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04.05.2024 20:52
+14
Чому тут гонять на молдаван, не розумію!? Питання в тому чому держава спонсор тероризму досих пір частина системи Інтерпол!?
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04.05.2024 21:48
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04.05.2024 20:47 Відповісти
Пусть забирают! Не жалко!
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04.05.2024 21:09 Відповісти
Замість того щоб кацапню ловити та стерелізувати вони громадян України затримують.
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04.05.2024 20:52 Відповісти
Росіянин, то ти ж перший постраждаєш. .
А затримання-технічна причина, оскільки твої колєги внесли цю людину у розшукові бази.
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05.05.2024 00:15 Відповісти
Мольдавськая служба антитерору ?!!
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04.05.2024 20:54 Відповісти
Там під боком гагаузи і кацапський апендицит під назвою придністровья кишить як гадюшник терористами.
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04.05.2024 21:01 Відповісти
І в самому Кишиневі любителів пуйла вистачає. Вчора проходив через сквер і чую голос пуйла який торочить про велику трагедію що срср розвалився, озирнувся навкруги і бачу особу бальзаківського віку яка увімкнула звук на своїй мобілі на повну і як заворожена слухає цю рашистську галіматью. На жаль багато хто тут чекає «повернення» в сересер..
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04.05.2024 22:05 Відповісти
O,скоро в проєвропейській Молдові..закон про іноагентів?(((
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04.05.2024 20:55 Відповісти
Идиоты!Следующие вы....
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04.05.2024 21:12 Відповісти
До молдован питань нема, вони виконують процедуру відповідну до службової інструкції. Питання до Контртерористичного комітету Ради Безпеки ООН, чому терористи досі дають їм вказівки на затримання?
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04.05.2024 21:32 Відповісти
Чому тут гонять на молдаван, не розумію!? Питання в тому чому держава спонсор тероризму досих пір частина системи Інтерпол!?
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04.05.2024 21:48 Відповісти
Гадять московські агенти ФСБ, в усілякі способи!
У Німеччині, відповідні служби, зрадника московського ФСБ, піймали!
А в Молдові, таких ФСБшних, не ловлять! Чекають, поки московіти НАГАДЯТЬ, як ригоАНАЛИ в Україні!!
Слава Україні!
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04.05.2024 22:00 Відповісти
"Після прильоту в аеропорт Кишинів і при проходженні прикордонного контролю молдавськими спецслужбами затримано громадянина України Ерола Велієва, який повертається додому, до Києва, а звідки повертався і чому не боронить і не звільняє Україну від орківських паскуд?
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04.05.2024 23:24 Відповісти
Питання у тому, чому помічник нардепа вільно пересувається закордон України?
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05.05.2024 00:17 Відповісти
і скільки вже таких помічників виїхало?!
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05.05.2024 07:28 Відповісти
 
 