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В аэропорту Кишинева задерживали помощника Джемилева Велиева, которому ФСБ РФ "шила" экстремизм

В аеропорту Кишинева затримували помічника Джемілєва Велієва, якому ФСБ РФ

Спецслужбы Молдовы задерживали помощника нардепа Мустафы Джемилева Эрола Велиева в аэропорту Кишинева.

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"По прилету в аэропорт Кишинев и при прохождении пограничного контроля молдавскими спецслужбами задержан гражданин Украины Эрол Велиев, который возвращался домой, в Киев. Наше особое беспокойство связано с тем, что Эрол Велиев является помощником народного депутата Украины Мустафы Джемилева и одним из многих крымских татар, внесенных Россией в "список террористов", которые подлежат аресту", - сообщил Чубаров.

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Он также рассказал, что задержанного в аэропорту Кишинева Эрола Велиева отвели в другое помещение в здании Кишиневского аэропорта, где его должны были опрашивать сотрудники Службы антитеррора.

Впоследствии Чубаров сообщил, что Эрол Велиев был освобожден.

Напомним, в 2018 году ФСБ РФ обвиняла Эрола Велиева якобы в создании экстремистской группы в оккупированном Крыму. Рефат Чубаров пояснил, что задержанного в оккупированном Крыму харьковчанина Александра Стешенко пытали и заставили дать нужные для ФСБ показания. В конце концов Стешенко записал на камеру "признание", что помощник народного депутата Мустафы Джемилева Эрол Велиев якобы просил его в январе 2018 года поджечь на полуострове дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева.

Автор: 

задержание (6673) Молдова (1867) Чубаров Рефат (941)


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Топ комментарии
+16
Там під боком гагаузи і кацапський апендицит під назвою придністровья кишить як гадюшник терористами.
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04.05.2024 21:01
+15
Замість того щоб кацапню ловити та стерелізувати вони громадян України затримують.
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04.05.2024 20:52
+14
Чому тут гонять на молдаван, не розумію!? Питання в тому чому держава спонсор тероризму досих пір частина системи Інтерпол!?
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04.05.2024 21:48
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04.05.2024 20:47 Ответить
Пусть забирают! Не жалко!
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04.05.2024 21:09 Ответить
Замість того щоб кацапню ловити та стерелізувати вони громадян України затримують.
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04.05.2024 20:52 Ответить
Росіянин, то ти ж перший постраждаєш. .
А затримання-технічна причина, оскільки твої колєги внесли цю людину у розшукові бази.
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05.05.2024 00:15 Ответить
Мольдавськая служба антитерору ?!!
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04.05.2024 20:54 Ответить
Там під боком гагаузи і кацапський апендицит під назвою придністровья кишить як гадюшник терористами.
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04.05.2024 21:01 Ответить
І в самому Кишиневі любителів пуйла вистачає. Вчора проходив через сквер і чую голос пуйла який торочить про велику трагедію що срср розвалився, озирнувся навкруги і бачу особу бальзаківського віку яка увімкнула звук на своїй мобілі на повну і як заворожена слухає цю рашистську галіматью. На жаль багато хто тут чекає «повернення» в сересер..
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04.05.2024 22:05 Ответить
O,скоро в проєвропейській Молдові..закон про іноагентів?(((
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04.05.2024 20:55 Ответить
Идиоты!Следующие вы....
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04.05.2024 21:12 Ответить
До молдован питань нема, вони виконують процедуру відповідну до службової інструкції. Питання до Контртерористичного комітету Ради Безпеки ООН, чому терористи досі дають їм вказівки на затримання?
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04.05.2024 21:32 Ответить
Чому тут гонять на молдаван, не розумію!? Питання в тому чому держава спонсор тероризму досих пір частина системи Інтерпол!?
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04.05.2024 21:48 Ответить
Гадять московські агенти ФСБ, в усілякі способи!
У Німеччині, відповідні служби, зрадника московського ФСБ, піймали!
А в Молдові, таких ФСБшних, не ловлять! Чекають, поки московіти НАГАДЯТЬ, як ригоАНАЛИ в Україні!!
Слава Україні!
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04.05.2024 22:00 Ответить
"Після прильоту в аеропорт Кишинів і при проходженні прикордонного контролю молдавськими спецслужбами затримано громадянина України Ерола Велієва, який повертається додому, до Києва, а звідки повертався і чому не боронить і не звільняє Україну від орківських паскуд?
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04.05.2024 23:24 Ответить
Питання у тому, чому помічник нардепа вільно пересувається закордон України?
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05.05.2024 00:17 Ответить
і скільки вже таких помічників виїхало?!
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05.05.2024 07:28 Ответить
 
 