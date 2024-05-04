В аэропорту Кишинева задерживали помощника Джемилева Велиева, которому ФСБ РФ "шила" экстремизм
Спецслужбы Молдовы задерживали помощника нардепа Мустафы Джемилева Эрола Велиева в аэропорту Кишинева.
Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.
"По прилету в аэропорт Кишинев и при прохождении пограничного контроля молдавскими спецслужбами задержан гражданин Украины Эрол Велиев, который возвращался домой, в Киев. Наше особое беспокойство связано с тем, что Эрол Велиев является помощником народного депутата Украины Мустафы Джемилева и одним из многих крымских татар, внесенных Россией в "список террористов", которые подлежат аресту", - сообщил Чубаров.
Он также рассказал, что задержанного в аэропорту Кишинева Эрола Велиева отвели в другое помещение в здании Кишиневского аэропорта, где его должны были опрашивать сотрудники Службы антитеррора.
Впоследствии Чубаров сообщил, что Эрол Велиев был освобожден.
Напомним, в 2018 году ФСБ РФ обвиняла Эрола Велиева якобы в создании экстремистской группы в оккупированном Крыму. Рефат Чубаров пояснил, что задержанного в оккупированном Крыму харьковчанина Александра Стешенко пытали и заставили дать нужные для ФСБ показания. В конце концов Стешенко записал на камеру "признание", что помощник народного депутата Мустафы Джемилева Эрол Велиев якобы просил его в январе 2018 года поджечь на полуострове дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева.
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А затримання-технічна причина, оскільки твої колєги внесли цю людину у розшукові бази.
У Німеччині, відповідні служби, зрадника московського ФСБ, піймали!
А в Молдові, таких ФСБшних, не ловлять! Чекають, поки московіти НАГАДЯТЬ, як ригоАНАЛИ в Україні!!
Слава Україні!