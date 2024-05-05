Одеська поліцейська обурилась необхідністю охороняти церкву на Великдень: "Нах@й. Ну прилетить туди - це ж лише мінус 30 людей". У поліції кажуть, що її звільнять. ВIДЕО

Сьогодні, 5 травня, під час моніторингу в одному із пабліків було виявлено відео з висловленнями Одеської поліцейської щодо невдоволення обов’язком чергувати біля церкви на Великдень та байдужістю до можливих обстрілів і загибелі громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Одеської області.

Як зазначається, це повідомлення, яке вона скинула для своїх друзів у приватну групу, стало надбанням пабліків.

У поліції наголошують, що така поведінка є неприйнятною, ганьбить роботу правоохоронця, і на неї була принципова та жорстка реакція керівництва.

"Наразі співробітницю відсторонено, ініційовано проведення службового розслідування, за результатами якого поліцейську буде звільнено. Зауважимо, що до служби в поліції дівчина приступила лише місяць тому", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що Національна поліція України готова захищати і оберігати громадян як під час відзначення Великодня, так і кожного дня і всередині країни, і на лінії фронту.

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"Вкотре зауважуємо: жоден випадок неправомірних дій правоохоронців не залишиться поза увагою керівництва, і це принципова позиція - що негідні працівники не можуть носити високе звання поліцейського", - резюмують у Нацполіції Одеської області.

Тим часом, у соцмережі поширюється вищезазначене відео.

"Нах@й мені цю церкву охороняти. Ну прилетить туди - нічого страшного, це ж лише мінус 30 людей, а не мінус 100", - заявляла поліцейська.