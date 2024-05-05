Одеська поліцейська обурилась необхідністю охороняти церкву на Великдень: "Нах@й. Ну прилетить туди - це ж лише мінус 30 людей". У поліції кажуть, що її звільнять. ВIДЕО
Сьогодні, 5 травня, під час моніторингу в одному із пабліків було виявлено відео з висловленнями Одеської поліцейської щодо невдоволення обов’язком чергувати біля церкви на Великдень та байдужістю до можливих обстрілів і загибелі громадян.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Одеської області.
Як зазначається, це повідомлення, яке вона скинула для своїх друзів у приватну групу, стало надбанням пабліків.
У поліції наголошують, що така поведінка є неприйнятною, ганьбить роботу правоохоронця, і на неї була принципова та жорстка реакція керівництва.
"Наразі співробітницю відсторонено, ініційовано проведення службового розслідування, за результатами якого поліцейську буде звільнено. Зауважимо, що до служби в поліції дівчина приступила лише місяць тому", - йдеться у повідомленні.
Також наголошується, що Національна поліція України готова захищати і оберігати громадян як під час відзначення Великодня, так і кожного дня і всередині країни, і на лінії фронту.
"Вкотре зауважуємо: жоден випадок неправомірних дій правоохоронців не залишиться поза увагою керівництва, і це принципова позиція - що негідні працівники не можуть носити високе звання поліцейського", - резюмують у Нацполіції Одеської області.
Тим часом, у соцмережі поширюється вищезазначене відео.
"Нах@й мені цю церкву охороняти. Ну прилетить туди - нічого страшного, це ж лише мінус 30 людей, а не мінус 100", - заявляла поліцейська.
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Це лише дає можливість побачити принципи та правила відбору до поліції. В тому числі і психологічний стан претендентів.
Менти назавжди
"еліта"...як і квартал та епіцентри..😁
Чи не брат оцієї пані...?
вона не виконувала накази, чи порушувала закони? чого ви (не тільки ти конкретно, а більшість коментаторів) тут розгавкалися на неї?
І ця церква напевно - церква рпц мп. Це теж правда.
Тож розмова не про можливість захисту вірних філіалу фсб рф від рашистських же ракет силами поліціянтки, а про ставлення до людей. Цій поліціянтці абсолютно байдуже, скільки мешканців України вб,ють рашистські ракети та дрони, 30 або 100. Але в цьому вона НІЧИМ не відрізняється від зе-влади і від самого зеленського, який брехав про шашлики в травні, і йому досі абсолютно байдуже, скільки десятків тисяч загинуло лише в одному Маріуполі через те, що повірили його байкам про шашлики, а не вчасно евакуювалися...
...Тож і виходить, що за здоровою логікою зеленський має цю поліціянтку нагородити, як вірну однодумицю.
Так було за януковоча.
Так є за зеленського.
хто в поліції, хто в керівництві, хто в школі - українці. що зпродукували = те і маємо. ти ж далеко не відійшов теж.
ну вона йшла в ментовку в начальника сасать
а не щось там ахранять
Если им ковид концлагерь и чат боты понравился - то и такая работница полиции понравится .
Ещё больше кринжа , этого маловато...