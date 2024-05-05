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Одеська поліцейська обурилась необхідністю охороняти церкву на Великдень: "Нах@й. Ну прилетить туди - це ж лише мінус 30 людей". У поліції кажуть, що її звільнять. ВIДЕО

Сьогодні, 5 травня, під час моніторингу в одному із пабліків було виявлено відео з висловленнями Одеської поліцейської щодо невдоволення обов’язком чергувати біля церкви на Великдень та байдужістю до можливих обстрілів і загибелі громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Одеської області. 

Як зазначається, це повідомлення, яке вона скинула для своїх друзів у приватну групу, стало надбанням пабліків.

У поліції наголошують, що така поведінка є неприйнятною, ганьбить роботу правоохоронця, і на неї була принципова та жорстка реакція керівництва.

"Наразі співробітницю відсторонено, ініційовано проведення службового розслідування, за результатами якого поліцейську буде звільнено. Зауважимо, що до служби в поліції дівчина приступила лише місяць тому", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що Національна поліція України готова захищати і оберігати громадян як під час відзначення Великодня, так і кожного дня і всередині країни, і на лінії фронту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав громадян із Великоднем: Віримо: у Бога на плечі - шеврон з українським прапором. ВIДЕО

"Вкотре зауважуємо: жоден випадок неправомірних дій правоохоронців не залишиться поза увагою керівництва, і це принципова позиція - що негідні працівники не можуть носити високе звання поліцейського", - резюмують у Нацполіції Одеської області.

Тим часом, у соцмережі поширюється вищезазначене відео. 

"Нах@й мені цю церкву охороняти. Ну прилетить туди - нічого страшного, це ж лише мінус 30 людей, а не мінус 100", - заявляла поліцейська.

Автор: 

Одеса (5437) Великдень (337) Нацполіція (15132)


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Топ коментарі
+58
ото ж таке бидло й наобирало гнусавопику какуюразніцу... бляха муха скільки ж цього пустопророжнього мотлоха без тями в довбешці з правом голосувати повзає по країні...
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05.05.2024 16:58
+55
Україно! Оце твої діти, Твої квіти молодії, Чорнилом политі, Московською матюкньою. В одеських теплицях. Заглушені!.. Плач, Украйно! Бездітна вдовице.

Вибачаюсь, що дещо підкорегував класика.
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05.05.2024 16:57
+51
нєнє!
мєнтов в окопи не можна!
туди відправлять сифілітиків, кульгавих та сліпих. вони ж придатні, а у мєнтів бронь!
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05.05.2024 16:59
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Вона маэ наказ.
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05.05.2024 21:05 Відповісти
наказ від таких самих долбойобів, які збираються у групу у такий час. вона що піймає ракету руками і не вибухне, чи закриє усіх 30 довбнів своїм тілом? тут лише Дарвін і вона логічно ще молода, щоб розлетітися на молекули.
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05.05.2024 21:18 Відповісти
Пора московский сатанат ГНАТЬ из Украины.
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05.05.2024 18:43 Відповісти
Не шукайте розум чи думки у кого їх немає
Це лише дає можливість побачити принципи та правила відбору до поліції. В тому числі і психологічний стан претендентів.
Менти назавжди
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05.05.2024 18:44 Відповісти
Може спочатку взнали чи не масковського пархату церковка? Бо московські церкви хай зєля і єрмак охороняє, він же не хоче забороняти це кубло кротів у погонах під рясами.
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05.05.2024 18:52 Відповісти
в Одессе нет украинской церкви -хотя я может ошибаюсь -давно уже убежал - женский монастырь вроде стал на сторону добра -а все что в городе -все под фсб-шниками
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05.05.2024 19:02 Відповісти
а чо? нормальна служба: жалованіє добре, пільги, служебний транспорт, соцпакєт, рання пенсія.. але коли на діжурство, то хоть увольняйся
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05.05.2024 19:08 Відповісти
Ракету з табельної зброї збивати?
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05.05.2024 20:26 Відповісти
...якщо церква МП,то можливо й гарне висловлювання.
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05.05.2024 19:39 Відповісти
Ну в чем она виноватая?
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05.05.2024 19:41 Відповісти
В принципі ракеті пофіг охороняють ту церкву поліцейські чи ні.
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05.05.2024 20:44 Відповісти
Шо тупа курка...як і ти...
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05.05.2024 20:49 Відповісти
Нехай поліцейське бидло слідкує за правопорядком, а не за ракетами.
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05.05.2024 21:12 Відповісти
Курва, матка.
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05.05.2024 19:51 Відповісти
А чому священників не мобілізують? На основі якого закону узилянти не воюють?
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05.05.2024 19:51 Відповісти
Тому як і депутатів...бо то слуги наріду...
"еліта"...як і квартал та епіцентри..😁
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05.05.2024 20:48 Відповісти
Да неужели? Вообще-то типичное поведение зебанутых недоумков вроде тебя.
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05.05.2024 20:40 Відповісти
Ох ти і зебіл...!!!
Чи не брат оцієї пані...?
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05.05.2024 20:46 Відповісти
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06.05.2024 04:32 Відповісти
Сдохни,ватник.
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06.05.2024 05:58 Відповісти
Здєбєльша всьо па маскальські разгаваріват... Нема українців, не стало... Ось вам і какая разніца... Думаю , після перемоги над москалями буде ще і громадянська війна. Бо як їх "перевиховати" ?
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05.05.2024 20:42 Відповісти
Триндець у що перетворили поліцію...
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05.05.2024 20:45 Відповісти
Дібіл недоразвинутий.
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05.05.2024 21:00 Відповісти
Окей, а как она церковь от ракеты защитит?
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05.05.2024 20:51 Відповісти
Річ не в тому, захистить вона від ракет чи ні, а в цинічному ставленні та байдужості до можливої загибелі співвітчизників з боку людини, яка є представником правоохоронних органів і яка утримується за рахунок податків цих громадян.
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05.05.2024 21:04 Відповісти
де заборонено бути цинічним ублюдком? (ніде)

вона не виконувала накази, чи порушувала закони? чого ви (не тільки ти конкретно, а більшість коментаторів) тут розгавкалися на неї?
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06.05.2024 09:30 Відповісти
Ніяк. Це правда.
І ця церква напевно - церква рпц мп. Це теж правда.
Тож розмова не про можливість захисту вірних філіалу фсб рф від рашистських же ракет силами поліціянтки, а про ставлення до людей. Цій поліціянтці абсолютно байдуже, скільки мешканців України вб,ють рашистські ракети та дрони, 30 або 100. Але в цьому вона НІЧИМ не відрізняється від зе-влади і від самого зеленського, який брехав про шашлики в травні, і йому досі абсолютно байдуже, скільки десятків тисяч загинуло лише в одному Маріуполі через те, що повірили його байкам про шашлики, а не вчасно евакуювалися...
...Тож і виходить, що за здоровою логікою зеленський має цю поліціянтку нагородити, як вірну однодумицю.
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05.05.2024 21:10 Відповісти
У неё IQ забыли проверить при приеме на работу.
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05.05.2024 20:52 Відповісти
а у Зеленского ?
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06.05.2024 07:32 Відповісти
Не бачу нічого дивного - типова представниця МВС з таким самим ставленням до цивільних, як і у 90% її колег. Мають гарну платню, чималі пільги, медичне обслуговування, бронь та ранню пенсію за рахунок цивільного населення, яке мали б захищати, натомість лише зневажають та грабують. А потім ще й обурюються, що люди погано ставляться до цієї банди в погонах.
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05.05.2024 21:01 Відповісти
В такому випадку поліцію треба розігнати, бо ракета може прилетіти. А замість поліції закупити засоби ПВО, щоб Україна була захищена.
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05.05.2024 21:06 Відповісти
Поліція в Україні існує НЕ для того, щоби охороняти громадян від рашистів, а для того, щоби охороняти ВЛАДУ від громадян.
Так було за януковоча.
Так є за зеленського.
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05.05.2024 21:13 Відповісти
Слава, ти з таким прапорцем на автарці і з такми тупим коментом - що говорить, що ти звичайний тупоголовий біженець. іди вчи закони країни прапорця, а тоді вилізиш тут гавкати.
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05.05.2024 21:55 Відповісти
А на хіба в такий час ходити по церквам, та ще й може по кацапським...
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05.05.2024 21:12 Відповісти
А як же її наймали? Що вона писала в мотиваційному листі? Як проходила співбесіда? Ну таку гниль же ж зразу видно.
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05.05.2024 21:18 Відповісти
З якого ларька її виколупали? Мабуть з того самого де був раніше дєрьмак .
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05.05.2024 21:22 Відповісти
з тако ж самого як і ти. іди вчи закони країни прапорця, і тоді твої коменти не будуть рогульським висерами.
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05.05.2024 21:56 Відповісти
Тут треба розібратись , може вона мала на увазі гундяєвську - УПЦ МП . ?
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05.05.2024 21:24 Відповісти
так хоч і пцу. як вона захистить кадилолобих від ракети, руками піймає чи грудьми прикриє? здорова реакція самозахисту.
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05.05.2024 21:59 Відповісти
Божа корівка! По інтелекту...
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05.05.2024 21:40 Відповісти
да все ******. просто высказала общую позицию - моя хата с краю. все актуально
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05.05.2024 21:44 Відповісти
Якби у неї була здорова реакція самозбереження, вона не пішла б працювати в українську поліцію, а поїхала б у Німеччину. І працювала б там успішно, он які у неї губки... А ти щось про реакцію самозбереження тут товчеш безперестану, мабуть самозберігся і не можеш зупинитися, виправдовуючи себе. Шуруй.
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05.05.2024 23:29 Відповісти
і ти сидів би без поліції? як же без поліці? на кого тоді гавкать будеш?

хто в поліції, хто в керівництві, хто в школі - українці. що зпродукували = те і маємо. ти ж далеко не відійшов теж.
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05.05.2024 23:49 Відповісти
І як я без такої поліції, не дай Бог! І, головне, як без тебе, такого, що мозок заплітається.
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06.05.2024 00:32 Відповісти
заважи вже своє хавало, хохол. сидиш в Німеччині і гавкаєш. Ти ніяк не стосуєшся подій в Україні просто завали свій рот і піди краще пообслуговуй арабів
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06.05.2024 00:10 Відповісти
А, так ти кацапура з Німеччини. То і тявкотиш по усьому форумі, хто б дивувався. Або подоляківець, гарбаєш собі реакцій. Йди краще за кораблем, хто ж з українців з тобою розмовлятиме.
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06.05.2024 00:40 Відповісти
не звизди тут багато дурепо кінчана. Вона буквально сказала що їй плювати що якщо загине 30 людей, це ж не 100. Її держава платить за порятунок і охорону людей, а вона такі речі говорить. Якщо для тебе це прийнятно - ти тупа дурепо що і так вже всім тут відомо.
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05.05.2024 22:38 Відповісти
а чого їй за них переживати, дурепо ти сам. вони добровільно зібралися прийняти русский благодатний огонь. Дарвін в поміч.
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05.05.2024 23:50 Відповісти
Та воно не гавкає, а тявкотить, як ота Моська, що крутиться під ногами, поки хтось не наступить на оте миршаве, злобне з виряченими очима і слиною сказу.
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06.05.2024 00:47 Відповісти
Без образ зі сторони прекрасної статі , але ..........жіночкам не місце в поліції по багатьом причинам .Тим більше з нашим рівнем корупції , результат бачимо , тупа соска ні фізично ні по моральним якостям не може захистити громадян. А таких там безліч , і ще хтось еаже що поліція може воювати на фронті . Це обличчя нашої поліції
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05.05.2024 22:22 Відповісти
не кажіть за всю поліцію є бригада яка воює, є людина яка у Трухіна не взяла хабар і не дала йому тихенько в ліс підти. Поліція це також зріз суспільства. Різні тут люди є.
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05.05.2024 22:40 Відповісти
під кожною новиною про мобілізацією тут ниття і пузирі слини і шмарклів, а чого жінки не в окопах. А ви їм в поліцію - зась?
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06.05.2024 00:06 Відповісти
має вміння користування зброєю, знає в яку сторону стріляти і доволs цинічна . костяки совкової армії. Молода. тяготи потягне. як дурний під гору.
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05.05.2024 23:02 Відповісти
Треба звільняти не тільки це ботоксне біосміття, а і усіх особин які це сміття прийняли на службу до поліції!!!
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05.05.2024 23:31 Відповісти
нє
ну вона йшла в ментовку в начальника сасать
а не щось там ахранять
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06.05.2024 00:22 Відповісти
Ржака, скільки тут своїх дурнуватих лісових мавп, що і чужих не треба. Дурнуваті є кругом.
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06.05.2024 01:25 Відповісти
Узкайазычный мир.
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06.05.2024 01:28 Відповісти
Понабирали до поліції купу отих......дей і вештаються там нічого не роблячи...толку від них нуль ..не поліція а бордель (дешевий)
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06.05.2024 02:23 Відповісти
"Лолчел".. Вихованка рюзкого интернета.
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06.05.2024 03:07 Відповісти
Нормальная полиция , как раз для диджитализаторов .
Если им ковид концлагерь и чат боты понравился - то и такая работница полиции понравится .
Ещё больше кринжа , этого маловато...
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06.05.2024 07:56 Відповісти
Млять, млять, млять... Так бы прозвучало её эхо в лесу, а вот в Одесе эхо продвинутей и наверное со своим интеллектом (предположение)
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06.05.2024 09:04 Відповісти
Мало того, что там в голове нет сочувствия, эмпатии, стремления помочь, там еще и мозгов нет... додумалась свлй высер на камеру записать )
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06.05.2024 11:42 Відповісти
Ну, і правильно вона каже, коли прилетить ракета, то крім прихожан,ще можуть добавитися в постраждалі і поліцейські,що там щось " охороняли" , то і нафіга вона треба? Потім поліцейським держава буде з нашої кишені все життя сплачувати регреси,як постраждалим на службі,а виходячи з того ,що поліції аж занадто багато відносно населення,це не гіпотетично.Отже, я б поліцейських десь заховав би в безпечні бомбосховища та і нехай там сидять-будуть ціліші, а їздять тільки по викликах термінових
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06.05.2024 11:53 Відповісти
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