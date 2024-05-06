Підрозділ BULAVA відбив танковий наступ російських окупантів дронами "Дикі шершні". ВIДЕО

Воїни з Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького знищили дронами "Дикі Шершні" російські танки, якими окупанти йшли в наступ.

Ситуація на тій ділянці фронту дуже складна, військові потребують вашої допомоги, передає Цензор.НЕТ.

Дякуємо всім, хто допомагає війську! Далі буде, ще більше! Не зупиняйтесь, підтримуйте збір "Диких шершнів" на нові дрони:

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