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Новини Війна
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Підрозділ BULAVA відбив танковий наступ російських окупантів дронами "Дикі шершні". ВIДЕО

Воїни з Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького знищили дронами "Дикі Шершні" російські танки, якими окупанти йшли в наступ.

Ситуація на тій ділянці фронту дуже складна, військові потребують вашої допомоги, передає Цензор.НЕТ.

Дякуємо всім, хто допомагає війську! Далі буде, ще більше! Не зупиняйтесь, підтримуйте збір "Диких шершнів" на нові дрони:

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

Картка банки: 5375411207988499

PayPal: [email protected] 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На невеликій ділянці фронту догорають 42 одиниці ворожої бронетехніки. ВIДЕО

Автор: 

Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (67) Дикі шершні (231)


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Топ коментарі
+12
Воінам респект і подяка 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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06.05.2024 16:43
+7
Єкіпаж кацапів пішов на шашлик
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06.05.2024 16:45
+5
І курятники на даху не допомоги.
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06.05.2024 17:20
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Воінам респект і подяка 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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06.05.2024 16:43 Відповісти
Єкіпаж кацапів пішов на шашлик
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06.05.2024 16:45 Відповісти
Конвеєр.
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06.05.2024 16:54 Відповісти
з Окремої президентської бригади Джерело:


Так ось куди донатить перша скумбрія взесвіту кошти, що надходять від кацапів, що проживають на її віллі в Італії... А найвеличніший, інкогніто, роялті за показ "Скотів", "Розсміши гомника" та Gидоврального "******************"- котрі отримує від партнерів-шиферів із ерефії...
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06.05.2024 17:07 Відповісти
І курятники на даху не допомоги.
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06.05.2024 17:20 Відповісти
Що 3.14дари там курять - що такий дим пре?
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06.05.2024 17:30 Відповісти
на дрони дати 🤑 не жалко
https://www.youtube.com/watch?v=k2JZD_kOHtM гріє мисль що якогось кацапа на мої гроші прожарять 😁
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06.05.2024 18:12 Відповісти
Судячи з відео, переговори розпочнуться, коли в Росії закінчаться танчики і залишаться тільки гольфкари.
Танчиків у росіян виявилось більше, ніж про це брехав Аристович.
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06.05.2024 21:52 Відповісти
Кацапи заявили про втрату в Бєлгородській області винищувача-бомбардувальника Су-34, на кораблі якого загинув "кращий екіпаж кращого Су".
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07.05.2024 08:15 Відповісти
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07.05.2024 10:33 Відповісти
 
 