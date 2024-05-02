На невеликій ділянці фронту догорають 42 одиниці ворожої бронетехніки. ВIДЕО
Бійці 58-ої мотопіхотної бригади за сприяння побратимів із Окремої президентської бригади та 762-ї бригади ДССТ знищили за кілька тижнів 42 одиниці ворожої бронетехніки.
Відповідне відео оприлюднили в мережі, передає Цензор.НЕТ.
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