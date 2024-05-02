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На невеликій ділянці фронту догорають 42 одиниці ворожої бронетехніки. ВIДЕО

Бійці 58-ої мотопіхотної бригади за сприяння побратимів із Окремої президентської бригади та 762-ї бригади ДССТ знищили за кілька тижнів 42 одиниці ворожої бронетехніки.

Відповідне відео оприлюднили в мережі, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

58 окрема мотопіхотна бригада (113) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (67)


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Гарний матеріал, на якому можна вчити дітей рахувати до 40.
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02.05.2024 16:49 Відповісти
Кожен номер гарний по-своєму....
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02.05.2024 16:50 Відповісти
Не дали Славетній 58-ій довго відпочивати, знову кацапню іпашать.
Як з лютого 2022 почали під Конотопом, так й іпашать...
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02.05.2024 17:17 Відповісти
Є славні бригади. А є у нас славнозвісна 115 ОМБр - герої прориву орків під Очеретяним і сдачі Северодонецька у червні 2022 року (коли батальони бригади несанкціоновано залишили позиції один батальон вплав без зброї перепливав, ПОтім прийшлось Свобдівцям, іншим підроздалам знову заходити у Северодонецьк і продовжувати там бої. )
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02.05.2024 17:59 Відповісти
115-та окрема механізована бригада У 20-х числах квітня 2024 року бригада мала замінити на позиціях під Очеретино 47-у омехбр, яка майже рік була на передових позиціях практично без ротації. Однак після відходу 47-ї бригади солдати 115-ї бригади на її позиції вчасно не зайшли, тим самим дозволивши 30-й омбр ЗС РФ зайняти більшу частину населеного пункту. Більш серйозні поступи ЗС РФ вдалося запобігти завдяки тому, що 47-а бригада повернулася на позиції і знову прийняла бій [3], також командуванню ЗСУ довелося ввести в бій 100-у омехбр, що спочатку формувалося як бригада територіальної оборони, отримавши наприкінці березня і мала мало важкого озброєння.
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02.05.2024 19:02 Відповісти
Потвори... До біса свого брухту притягли.... От би й запрали до свого "парку" для за для порівняння .
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02.05.2024 21:51 Відповісти
 
 