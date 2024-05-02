На небольшом участке фронта догорают 42 единицы вражеской бронетехники. ВИДЕО

Бойцы 58-й мотопехотной бригады при содействии побратимов из Отдельной президентской бригады и 762-й бригады ДССТ уничтожили за несколько недель 42 единицы вражеской бронетехники.

Соответствующее видео обнародовали в сети, передает Цензор.НЕТ.

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