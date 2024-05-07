Експосадовці Держгеокадастру на Миколаївщині незаконно роздали понад 20 га землі - ДБР повідомило їм про підозру

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом колишнім начальникам ГУ Держгеокадастру в Миколаївській області, які незаконно роздали понад 20 га землі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал ДБР.

Як зазначається, тривалий час керівники ГУ Держгеокадастр у Миколаївській області без належних перевірок видавали накази щодо безоплатної передачі у власність земельних ділянок особам, які раніше вже скористалися правом безоплатного отримання ділянки.

Слідство виявило 11 фактів незаконної передачі землі загальною площею понад 20 га.

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У ДБР додали, що зараз на зазначені земельні ділянки накладено арешт.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру начальниці Головного управління Держгеокадастру в Чернігівській області, яка дозволила незаконну приватизацію понад 60 гектарів землі сільськогосподарського призначення.