Експосадовці Держгеокадастру на Миколаївщині незаконно роздали понад 20 га землі - ДБР повідомило їм про підозру
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом колишнім начальникам ГУ Держгеокадастру в Миколаївській області, які незаконно роздали понад 20 га землі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал ДБР.
Як зазначається, тривалий час керівники ГУ Держгеокадастр у Миколаївській області без належних перевірок видавали накази щодо безоплатної передачі у власність земельних ділянок особам, які раніше вже скористалися правом безоплатного отримання ділянки.
Слідство виявило 11 фактів незаконної передачі землі загальною площею понад 20 га.
У ДБР додали, що зараз на зазначені земельні ділянки накладено арешт.
Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру начальниці Головного управління Держгеокадастру в Чернігівській області, яка дозволила незаконну приватизацію понад 60 гектарів землі сільськогосподарського призначення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль