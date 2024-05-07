Экс-чиновники Госгеокадастра на Николаевщине незаконно раздали более 20 га земли - ГБР сообщило им о подозрении

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении трем бывшим начальникам ГУ Госгеокадастра в Николаевской области, которые незаконно раздали более 20 га земли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ГБР.

Как отмечается, длительное время руководители ГУ Госгеокадастр в Николаевской области без надлежащих проверок издавали приказы о бесплатной передаче в собственность земельных участков лицам, которые ранее уже воспользовались правом бесплатного получения участка.

Следствие выявило 11 фактов незаконной передачи земли общей площадью более 20 га.

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В ГБР добавили, что сейчас на указанные земельные участки наложен арест.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении начальнице Главного управления Госгеокадастра в Черниговской области, которая разрешила незаконную приватизацию более 60 гектаров земли сельскохозяйственного назначения.