Экс-чиновники Госгеокадастра на Николаевщине незаконно раздали более 20 га земли - ГБР сообщило им о подозрении
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении трем бывшим начальникам ГУ Госгеокадастра в Николаевской области, которые незаконно раздали более 20 га земли.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ГБР.
Как отмечается, длительное время руководители ГУ Госгеокадастр в Николаевской области без надлежащих проверок издавали приказы о бесплатной передаче в собственность земельных участков лицам, которые ранее уже воспользовались правом бесплатного получения участка.
Следствие выявило 11 фактов незаконной передачи земли общей площадью более 20 га.
В ГБР добавили, что сейчас на указанные земельные участки наложен арест.
Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении начальнице Главного управления Госгеокадастра в Черниговской области, которая разрешила незаконную приватизацию более 60 гектаров земли сельскохозяйственного назначения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль