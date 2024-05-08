Повітряні сили зафіксували декілька груп ворожих ударних БпЛА над Україною

Російські війська запустили декілька груп "Шахедів" на Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Так за даними ПС ЗСУ:

Декілька груп ударних ворожих БпЛА рухаються з Курської області через Сумщину, курсом на південь.

БпЛА на сході, північному-сході та півдні Полтавщини у напрямку Миргорода.

БпЛА на північному-заході Дніпропетровської області, рухаються у напрямку Кіровоградщини.

БпЛА на межі Херсонської та Миколаївської областей, курс північно -західний.

БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, курс західний.

Ще декілька нових груп ударних ворожих БпЛА з Курської області на Сумщину, тим самим курсом, що й попередні.

Пізніше Повітряні сили попередили про БпЛА в Полтавському районі.

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