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Новини Війна
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Повітряні сили зафіксували декілька груп ворожих ударних БпЛА над Україною

Росіяни атакують Україну Шахедами

Російські війська запустили декілька груп "Шахедів" на Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Так за даними ПС ЗСУ:

  • Декілька груп ударних ворожих БпЛА рухаються з Курської області через Сумщину, курсом на південь.
  • БпЛА на сході, північному-сході та півдні Полтавщини у напрямку Миргорода.
  • БпЛА на північному-заході Дніпропетровської області, рухаються у напрямку Кіровоградщини.
  • БпЛА на межі Херсонської та Миколаївської областей, курс північно -західний.
  • БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, курс західний.
  • Ще декілька нових груп ударних ворожих БпЛА з Курської області на Сумщину, тим самим курсом, що й попередні.

Пізніше Повітряні сили попередили про БпЛА в Полтавському районі.

Читайте: В Росії злетіли три бомбардувальники Ту-95 (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4107) Повітряні сили (2601)


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пора вже знов захєрачить дронами по https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B045 Халіно . Хай Курськ теж не спить.
Доречі, там неподалік від аеродрома https://www.google.com/maps/place/51%C2%B044 склад авіаційного озброєння , а на краю самого аеродрому https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B044 склад авіаційного палива .
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08.05.2024 01:40 Відповісти
Здесь минимум нужно подать заявку (на пол ставки)
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08.05.2024 04:53 Відповісти
я погоджусь навіть на чверть.
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08.05.2024 05:26 Відповісти
Тільки що збили одного "Шахеда" із ЗСУ-23-2. Молодці хлопці.
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08.05.2024 02:07 Відповісти
Хай Бог береже хлопцiв! А путiн - якнайшвидше здохни! АМiНЬ !!!
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08.05.2024 03:46 Відповісти
сподіваюсь, що сьогодні долетить до ТАНТК або до авіабази Таганрог.
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08.05.2024 04:13 Відповісти
Через Сумщину зграями летять а ППО фіксує.
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08.05.2024 07:26 Відповісти
 
 