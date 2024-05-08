Ще 11 дітей евакуювали з окупованої частини Херсонщини
Ще одинадцятеро дітей із Херсонщини вдалося вивезти з тимчасової окупації завдяки зусиллям благодійної організації Save Ukraine, органів опіки та служби у справах дітей.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на підконтрольну Україні територію повернули двох дівчаток-сиріт 10 та 13 років, а також 9 дітей, які мають батьків або одного з них. Це - 5 дівчаток та 4 хлопчики, віком від 1 до 16 років.
Це стало можливим завдяки благодійній організації Save Ukraine, органам опіки та службі у справах дітей області.
Прокудін також зазначає, що наразі діти - у безпечному місці, де отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.
За даними ОВА, з початку поточного року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 78 дітей із Херсонської області.
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