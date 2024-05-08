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Ще 11 дітей евакуювали з окупованої частини Херсонщини

Евакуація дітей з окупації

Ще одинадцятеро дітей із Херсонщини вдалося вивезти з тимчасової окупації завдяки зусиллям благодійної організації Save Ukraine, органів опіки та служби у справах дітей.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на підконтрольну Україні територію повернули двох дівчаток-сиріт 10 та 13 років, а також 9 дітей, які мають батьків або одного з них. Це - 5 дівчаток та 4 хлопчики, віком від 1 до 16 років.

Це стало можливим завдяки благодійній організації Save Ukraine, органам опіки та службі у справах дітей області.

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Прокудін також зазначає, що наразі діти - у безпечному місці, де отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

За даними ОВА, з початку поточного року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 78 дітей із Херсонської області.

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діти (5050) окупація (6670) Херсонська область (5711)


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08.05.2024 17:51 Відповісти
 
 