Еще 11 детей эвакуировали из оккупированной части Херсонщины

Еще одиннадцать детей из Херсонщины удалось вывезти из временной оккупации благодаря усилиям благотворительной организации Save Ukraine, органов опеки и службы по делам детей.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на подконтрольную Украине территорию вернули двух девочек-сирот 10-ти и 13-ти лет, а также 9 детей, которые имеют родителей или одного из них. Это - 5 девочек и 4 мальчика в возрасте от 1 до 16 лет.

Это стало возможным благодаря благотворительной организации Save Ukraine, органам опеки и службе по делам детей области.

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Прокудин также отмечает, что сейчас дети - в безопасном месте, где получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

По данным ОВА, с начала текущего года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 78 детей из Херсонской области.