Кабмін просить Раду змінити механізм передислокації військових частин
Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, який дозволить ухвалювати оперативні рішення про передислокацію військових частин під час дії воєнного стану.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.
"Кабінетом міністрів України зареєстровано у Верховній Раді України проєкт Закону "Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про Збройні сили України" щодо передислокації військових частин під час дії воєнного стану" (реєстр. №11257). Законопроєкт розроблено з метою надання можливості прийняття в умовах дії воєнного стану в Україні оперативних рішень при проведенні передислокації військових частин, а також військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних сил України до рівня з’єднання", - повідомив Мельничук.
Як зазначається, проєктом Закону пропонується доповнити статтю 6 Закону України "Про Збройні сили України" новим абзацом, згідно з яким під час дії воєнного стану передислокація військових частин, а також військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних сил України до рівня з’єднання здійснюється за рішенням Генерального штабу Збройних сил України за погодженням з Міністерством оборони України.
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бо вже була передислокація перед 24,02,2022
хтось зняв з гостомеля бригаду охорони аеропорту
з чернігова танкову брг вивели
з харкова дали наказ вивести брг. але Дудін з Залужним не виконали розпорядження
і тому Харків встояв.
одного звільнили, другого судять..
тому це правильно, але цього права не було при нач. ГШ Шапталі, чомусь...
То тепер зрозуміло звідки проблеми з ''воєнними про**бами''
Стаття 6. Безпосереднє керівництво Збройними Силами України
здійснюється Міністерством оборони України. Функції та повноваження Міністерства оборони України по
керівництву Збройними Силами визначаються на основі цього Закону,
Закону України "Про оборону України" ( https://zakononline.com.ua/documents/show/154377___597116 1932-12 ), інших
законодавчих актів України та Положенням про Міністерство оборони
України, яке затверджується Президентом України.