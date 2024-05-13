Кабмін просить Раду змінити механізм передислокації військових частин

Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, який дозволить ухвалювати оперативні рішення про передислокацію військових частин під час дії воєнного стану.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Кабінетом міністрів України зареєстровано у Верховній Раді України проєкт Закону "Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про Збройні сили України" щодо передислокації військових частин під час дії воєнного стану" (реєстр. №11257). Законопроєкт розроблено з метою надання можливості прийняття в умовах дії воєнного стану в Україні оперативних рішень при проведенні передислокації військових частин, а також військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних сил України до рівня з’єднання", - повідомив Мельничук.

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Як зазначається, проєктом Закону пропонується доповнити статтю 6 Закону України "Про Збройні сили України" новим абзацом, згідно з яким під час дії воєнного стану передислокація військових частин, а також військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних сил України до рівня з’єднання здійснюється за рішенням Генерального штабу Збройних сил України за погодженням з Міністерством оборони України.