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Новини
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Кабмін просить Раду змінити механізм передислокації військових частин

Верховна Рада

Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, який дозволить ухвалювати оперативні рішення про передислокацію військових частин під час дії воєнного стану.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Кабінетом міністрів України зареєстровано у Верховній Раді України проєкт Закону "Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про Збройні сили України" щодо передислокації військових частин під час дії воєнного стану" (реєстр. №11257). Законопроєкт розроблено з метою надання можливості прийняття в умовах дії воєнного стану в Україні оперативних рішень при проведенні передислокації військових частин, а також військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних сил України до рівня з’єднання", - повідомив Мельничук.

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Як зазначається, проєктом Закону пропонується доповнити статтю 6 Закону України "Про Збройні сили України" новим абзацом, згідно з яким під час дії воєнного стану передислокація військових частин, а також військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних сил України до рівня з’єднання здійснюється за рішенням Генерального штабу Збройних сил України за погодженням з Міністерством оборони України.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук про подання Кабміну щодо передислокації військових частин

Автор: 

ВР (14949) Кабмін (14077) ЗСУ (7514)


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Топ коментарі
+7
Оперативно. Десятий рік війни.
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13.05.2024 17:09
+4
То це кабмін та ВР командує військом????
То тепер зрозуміло звідки проблеми з ''воєнними про**бами''
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13.05.2024 17:11
+3
Добрий день. Що за нісенитниця. З яких пір "механізм передислокації військових частин" є пріорітетом Верховної Ради. Повний абсурд.
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13.05.2024 17:58
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Правила форума Рада форумчан
цікаво, а зараз потрібно рішення місцевих органів, підтвердження верховної ради та підпис боневтіка?? дивина
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13.05.2024 17:08 Відповісти
ні, підписа верховного не треба. Достатньо погодити з головою фракції монобільшості і машовцем в ОПі.
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13.05.2024 17:15 Відповісти
млядь,яка жопа твориться в зеленій країні
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13.05.2024 18:36 Відповісти
Оперативно. Десятий рік війни.
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13.05.2024 17:09 Відповісти
це хтось розумний пропонує...
бо вже була передислокація перед 24,02,2022
хтось зняв з гостомеля бригаду охорони аеропорту
з чернігова танкову брг вивели
з харкова дали наказ вивести брг. але Дудін з Залужним не виконали розпорядження
і тому Харків встояв.
одного звільнили, другого судять..
тому це правильно, але цього права не було при нач. ГШ Шапталі, чомусь...
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13.05.2024 18:52 Відповісти
То це кабмін та ВР командує військом????
То тепер зрозуміло звідки проблеми з ''воєнними про**бами''
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13.05.2024 17:11 Відповісти
Зараз так . Це потрібно було зробити 24.02.2022

Стаття 6. Безпосереднє керівництво Збройними Силами України
здійснюється Міністерством оборони України. Функції та повноваження Міністерства оборони України по
керівництву Збройними Силами визначаються на основі цього Закону,
Закону України "Про оборону України" ( https://zakononline.com.ua/documents/show/154377___597116 1932-12 ), інших
законодавчих актів України та Положенням про Міністерство оборони
України, яке затверджується Президентом України.
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13.05.2024 17:11 Відповісти
Та ну нах - діишло - як до жирафа
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13.05.2024 17:12 Відповісти
3 рік війни!!!!!!!
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13.05.2024 17:19 Відповісти
Кабмін просить Раду "змінити механізм передислокації".І Рада,де більшість нардепів взагалі не знають що таке дислокація,передислокація обов"язково дозволить "змінювати передислокацію",хоча передислокація то якраз і є зміна дислокаціі...
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13.05.2024 17:20 Відповісти
Який же це генеральний штаб,якщо свої рішення йому треба узгоджувати з міністерством оборони і офісом ПРИзеДЕНТА?
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13.05.2024 17:38 Відповісти
Добрий день. Що за нісенитниця. З яких пір "механізм передислокації військових частин" є пріорітетом Верховної Ради. Повний абсурд.
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13.05.2024 17:58 Відповісти
а на паузі лише права та свободи громадян?
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13.05.2024 18:06 Відповісти
 
 