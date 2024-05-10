Захисники зможуть отримувати деякі види протезів швидше: Кабмін ухвалив рішення

Поранені українські військові зможуть швидше отримувати профінансовані державою високофункціональні протези та ортези, зокрема, протези верхньої кінцівки з зовнішнім джерелом енергії та протези нижньої кінцівки підвищеної функціональності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Міністерства соціальної політики України.

Зазначається, що раніше учасники бойових дій могли отримувати такі протези лише після того, як закінчувався строк експлуатації первинного протеза - через три роки.

Завдяки новим змінам Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю зможе оплачувати новий, більш технологічно складний і більш дороговартісний протез вже через рік після первинного протезування, якщо такий протез має інші функціональні характеристики.

"Наприклад, на етапі первинного протезування захисник з ампутованою ногою на рівні стегна отримав якісний протез із гідравлічним колінним вузлом. Лікар може рекомендувати йому більш інноваційний протез із мікропроцесорним (електричним) колінним вузлом, який працює за іншим принципом і може сприяти більш природній ході та легшому доланню сходів", - ідеться в повідомленні.

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Чому захисники не можуть одразу отримувати такі протези?

За словами радниці міністра соцполітики Олени Кульчицької, на першому етапі важливо, щоб людина пристосувалася до протеза, навчилася користуватися ним. Це завдання первинного протезування. І тільки коли кукса вже сформована, а людина оволоділа навичками користування протезом, є сенс встановлювати більш високофункціональний протез. І тепер наші захисники отримуватимуть протези з додатковими можливостями швидше, не чекаючи закінчення строку експлуатації першого протезу.

Кабінет Міністрів своїм рішенням змінив Порядок № 518, прийнятий ще у 2020-му році, щоб люди, які внаслідок поранень втратили кінцівки, могли скористатися з сучасних технологій і якомога раніше повернутися до активного життя.

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Протезування в Україні

За словами волонтерки і ексдепутатки Оксани Корчинської, в Україні за останні два роки поки погано функціонує система протезування. Зокрема, більшість ветеранів з високими ампутаціями змушені додатково шукати від 150-300 тис. гривень на якісні протези. Якщо поранений первинно запротезований рік тому, Мінсоцполітики позбавило їх права отримати сучасний протез з легкими електронними суглобами. Ампутовані кінцівки змінюють розмір і люди потребують нового культиприймача, але бюрократично ця процедура ускладнена.

У грудні 2023 року Кабмін спростив доступ українців до протезування.

У листопаді 2023 року Мінсоцполітики повідомляло, що в Україні підприємства виготовляють понад 2 тис. протезів нижніх кінцівок і 200 протезів верхніх кінцівок на місяць.

У 2023 році держава забезпечила протезами майже 12 тисяч осіб. У держбюджеті України на нинішній 2024 рік закладено майже вдвічі більше коштів на забезпечення людей протезами.