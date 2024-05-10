РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7015 посетителей онлайн
Новости
1 158 11

Защитники смогут получать некоторые виды протезов быстрее: Кабмин принял решение

протез

Раненые украинские военные смогут быстрее получать профинансированные государством высокофункциональные протезы и ортезы, в частности, протезы верхней конечности с внешним источником энергии и протезы нижней конечности повышенной функциональности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Министерства социальной политики Украины.

Отмечается, что ранее участники боевых действий могли получать такие протезы только после того, как заканчивался срок эксплуатации первичного протеза - через три года.

Благодаря новым изменениям Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью сможет оплачивать новый, более технологически сложный и более дорогостоящий протез уже через год после первичного протезирования, если такой протез имеет другие функциональные характеристики.

"Например, на этапе первичного протезирования защитник с ампутированной ногой на уровне бедра получил качественный протез с гидравлическим коленным узлом. Врач может рекомендовать ему более инновационный протез с микропроцессорным (электрическим) коленным узлом, который работает по другому принципу и может способствовать более естественной походке и более легкому преодолению лестницы", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Украине плохо функционирует система протезирования: большинство ветеранов с высокими ампутациями вынуждены дополнительно искать 150-300 тыс. грн, - Корчинская. ВИДЕО

Почему защитники не могут сразу получать такие протезы?

По словам советника министра соцполитики Елены Кульчицкой, на первом этапе важно, чтобы человек приспособился к протезу, научился пользоваться им. Это задача первичного протезирования. И только когда кукса уже сформирована, а человек овладел навыками пользования протезом, есть смысл устанавливать более высокофункциональный протез. И теперь наши защитники будут получать протезы с дополнительными возможностями быстрее, не дожидаясь окончания срока эксплуатации первого протеза.

Кабинет Министров своим решением изменил Порядок №518, принятый еще в 2020-м году, чтобы люди, которые в результате ранений потеряли конечности, могли воспользоваться современными технологиями и как можно раньше вернуться к активной жизни.

Читайте также: В Украине предприятия производят более 2 тыс. протезов нижних конечностей и 200 протезов верхних конечностей в месяц, - Минсоцполитики

Протезирование в Украине

По словам волонтера и экс-депутата Оксаны Корчинской, в Украине за последние два года пока плохо функционирует система протезирования. В частности, большинство ветеранов с высокими ампутациями вынуждены дополнительно искать 150-300 тыс. гривен на качественные протезы. Если раненый первично запротезирован год назад, Минсоцполитики лишило его права получить современный протез с легкими электронными суставами. Ампутированные конечности меняют размер и люди нуждаются в новом культеприемнике, но бюрократически эта процедура усложнена.

В декабре 2023 года Кабмин упростил доступ украинцев к протезированию.

В ноябре 2023 года Минсоцполитики сообщало, что в Украине предприятия изготавливают более 2 тыс. протезов нижних конечностей и 200 протезов верхних конечностей в месяц.

В 2023 году государство обеспечило протезами почти 12 тысяч человек. В госбюджете Украины на нынешний 2024 год заложено почти вдвое больше средств на обеспечение людей протезами.

Автор: 

Кабмин (14025) протез (67)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+1
P.S. Потрібно повністю звільнити від оподаткування цю галузь.
показать весь комментарий
11.05.2024 00:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дуже багато людей потребують протезування і їх кількість до кінця війни збільшиться. Ветерани мають отримувати від держави безкоштовно все необхідне протезування на постійній основі. Нам потрібно виділити це в окрему статтю державних видатків і стимулювати високотехнологічне та біонічне протезування всіх можливих органів та функцій організму людини. Зараз це потребує інвестицій, але в подальшому буде приносити прибуток і вийде на самозабезпечення.
показать весь комментарий
11.05.2024 00:09 Ответить
P.S. Потрібно повністю звільнити від оподаткування цю галузь.
показать весь комментарий
11.05.2024 00:11 Ответить
Усе це робится вже роками і інфа у відкритому доступі.Граничні ціни (52 тисячі євро щось таке) дозволяють якісні протези за рахyнок держави. 95% поранених їх дістають, галузь працює нормально , як би не завивали усі ті ''збирачі на протези'' які на цій емоційній темі паразитуютьі наживаються.
показать весь комментарий
11.05.2024 00:25 Ответить
Оскільки це тепер наша національна проблема на десятиліття ми просто зобовязані розвивати цю галузь. І чим швидше тим краще для всіх.
показать весь комментарий
11.05.2024 00:28 Ответить
Це так. protezhub тим займається з 2014 року, коли в Україні про біонічні руки ніхто не чув, знали в основному дерев'яні дубові ноги та косметичні дубові руки, а більш досконале протезування було монополізоване одним закордонним виробником. Усе це було розбито зусиллями небайдужих і зараз галузь досить динамічна. Але корчинські з гівнометами хочуть чогось іншого.
показать весь комментарий
11.05.2024 00:39 Ответить
В Україні поранених більше 55000. З них на кінцівки рук та ніг
більше половини. А завод на Фроловський ще існує?
показать весь комментарий
11.05.2024 00:09 Ответить
Існує, куплений-перекуплений. На Цензорі є стаття навіть.
показать весь комментарий
11.05.2024 00:31 Ответить
Бо ті хто не пз..ть (Корчинська) а працюють , усі ці рішення підготували і пролобіювали.
показать весь комментарий
11.05.2024 00:18 Ответить
А міністрам з Кабміну коли видадуть протези голови, наступні на протезування голови офіс президента і сам зеленський 😆
показать весь комментарий
11.05.2024 03:12 Ответить
чтоб всему кабмину понадобились протезы и 95 кварталу
показать весь комментарий
11.05.2024 07:15 Ответить
 
 