Українські захисники ліквідували близько 10 окупантів, які переховувалися у будівлі. ВIДЕО
Бійці підрозділу Strike Drones Company 47-ої окремої механізованої бригади ліквідували близько 10 окупантів.
Відповідне відео опублікували у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+10 Людмила Полякова #573716
показати весь коментар13.05.2024 23:13
+9 Sergei M #570318
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+8 Mod Dom
показати весь коментар13.05.2024 23:14
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Пора вже ЄС вступати в гру і взяти під повний військовий захист підконтрольні території України і вивільнити повністю ЗСУ для фронту наситивши його зброєю.
А не лицемірно їздити на спинах українців.
Як снаряд.
За чим орки вдерлися до Мирної України, те і отримали! Демосковізація орків..