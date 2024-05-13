Воїни 47 ОМБр знищили російський БТР, який був захищений не тільки мангалами, а й засобами радіоелектронної боротьби. ВIДЕО
Бійці підрозділу Strike Drones Company 47-ої окремої механізованої бригади знищили захищений РЕБами російський БТР.
Ворожий БТР був не тільки з мангалами, а й кількома засобами радіоелектронної боротьби, які не дозволяли звичайним FPV його уразити. Але нова українська розробка впоралась, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+5 CryptoShorts
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+5 Яр Холодний
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+4 Валентин Коваль #587289
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ВАШІ ідіоти (навіть якщо допустить що вони "вимкнули" і "кинули") - просто покинули боєздатну бронемашину! Чому? Тому що не довіряють ВАШОМУ "анало-говнєтному" обладнанню! А це -теж позитивний для нас результат! До речі - їм не треба було тікаючи виключать апаратуру Тобто і тут ти брешеш!
Відповідь проста - беху поставили серед поля ПРАЦЮЮЧУ як РЄБ бо вірили у її невразливість.
Слава Україні!
Значно більш надійний захист проти дронів - це керований роботом для автоматичного виявлення цілі і націлювання на неї кулемет.