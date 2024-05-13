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Воїни 47 ОМБр знищили російський БТР, який був захищений не тільки мангалами, а й засобами радіоелектронної боротьби. ВIДЕО

Бійці підрозділу Strike Drones Company 47-ої окремої механізованої бригади знищили захищений РЕБами російський БТР.

Ворожий БТР був не тільки з мангалами, а й кількома засобами радіоелектронної боротьби, які не дозволяли звичайним FPV його уразити. Але нова українська розробка впоралась, передає  Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Дикі шершні" дякують спільнотам Цензор.НЕТ та Бутусов Плюс за допомогу із збором на нові FPV-дрони. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7235) БТР (279)


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Топ коментарі
+5
Їхали собі люди на пікнік, а якісь ******** підпалили корча
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13.05.2024 21:48
+5
"Вумний"? "Тільки срать не просишся"! Але скажи - чому його вимкнули? Чому його кинули? І який по тому результат?
ВАШІ ідіоти (навіть якщо допустить що вони "вимкнули" і "кинули") - просто покинули боєздатну бронемашину! Чому? Тому що не довіряють ВАШОМУ "анало-говнєтному" обладнанню! А це -теж позитивний для нас результат! До речі - їм не треба було тікаючи виключать апаратуру Тобто і тут ти брешеш!
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13.05.2024 22:12
+4
Пробили захист - добре
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13.05.2024 21:50
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Їхали собі люди на пікнік, а якісь ******** підпалили корча
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13.05.2024 21:48 Відповісти
Пробили захист - добре
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13.05.2024 21:50 Відповісти
Вимкнений РЕБ кинутого БТР пробити не складно.
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13.05.2024 21:56 Відповісти
"Вумний"? "Тільки срать не просишся"! Але скажи - чому його вимкнули? Чому його кинули? І який по тому результат?
ВАШІ ідіоти (навіть якщо допустить що вони "вимкнули" і "кинули") - просто покинули боєздатну бронемашину! Чому? Тому що не довіряють ВАШОМУ "анало-говнєтному" обладнанню! А це -теж позитивний для нас результат! До речі - їм не треба було тікаючи виключать апаратуру Тобто і тут ти брешеш!
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13.05.2024 22:12 Відповісти
Можливо у покинутої через пошкодження (або поломки) БТР в кінці кінців здох акумулятор. Це найбільш логічне пояснення.
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13.05.2024 22:31 Відповісти
Можливо Але такий цікавий екземпляр "просто так" не кидають! При Сталіні не за таке під розстріл ішли Почитай КК РФ Розділ про "воинские преступления" Стаття про "Аставление пративнику средств вааружения" Вони повинні були його або спалить або підірвать Не зробили
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13.05.2024 22:43 Відповісти
Вони і Ка-52 кидали. Їхні проблеми. Я згоден з , що треба б цей БТР відбуксирувати собі і вивчити. Але мабуть не було можливості.
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13.05.2024 22:47 Відповісти
Чому кацапи зброю - птури з бехи не забрали?
Відповідь проста - беху поставили серед поля ПРАЦЮЮЧУ як РЄБ бо вірили у її невразливість.
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14.05.2024 12:37 Відповісти
Ой не треба *********
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13.05.2024 22:14 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам! Дякуємо і Західним Партнерам, за допомогу Українцям у їх протистоянні окупантам московським!

Слава Україні!
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13.05.2024 21:51 Відповісти
А надо было свинособакам накрыть его ещё шифером.
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13.05.2024 21:53 Відповісти
РЕБ РЕБу допоміг нічого не бачити та нікого не робити. Ідея просто шик, побільше такий іновацій.
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13.05.2024 21:56 Відповісти
Зняли б вивчили за можливості.
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13.05.2024 22:02 Відповісти
там все китайське всередині.
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13.05.2024 22:04 Відповісти
Випробування проводили - а Ви не зрозуміли.....
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13.05.2024 22:20 Відповісти
Якщо РЕБи працювали, то всередині хтось був. Дуже добре!
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13.05.2024 23:35 Відповісти
Цей приклад є доказом для ідеї про те, що РЕБ - це ненадійно.

Значно більш надійний захист проти дронів - це керований роботом для автоматичного виявлення цілі і націлювання на неї кулемет.
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14.05.2024 02:04 Відповісти
 
 