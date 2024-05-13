Воїни 47 ОМБр знищили російський БТР, який був захищений не тільки мангалами, а й засобами радіоелектронної боротьби. ВIДЕО

Бійці підрозділу Strike Drones Company 47-ої окремої механізованої бригади знищили захищений РЕБами російський БТР.

Ворожий БТР був не тільки з мангалами, а й кількома засобами радіоелектронної боротьби, які не дозволяли звичайним FPV його уразити. Але нова українська розробка впоралась, передає Цензор.НЕТ.

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