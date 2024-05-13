Воины 47-й ОМБр уничтожили российский БТР, защищенный не только "мангалами", но и средствами радиоэлектронной борьбы. ВИДЕО
Бойцы подразделения Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили защищенный РЭБами российский БТР.
Вражеский БТР был не только с "мангалами", но и несколькими средствами радиоэлектронной борьбы, которые не позволяли обычным FPV его поразить. Но новая украинская разработка справилась, передает Цензор.НЕТ.
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+4 Валентин Коваль #587289
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ВАШІ ідіоти (навіть якщо допустить що вони "вимкнули" і "кинули") - просто покинули боєздатну бронемашину! Чому? Тому що не довіряють ВАШОМУ "анало-говнєтному" обладнанню! А це -теж позитивний для нас результат! До речі - їм не треба було тікаючи виключать апаратуру Тобто і тут ти брешеш!
Відповідь проста - беху поставили серед поля ПРАЦЮЮЧУ як РЄБ бо вірили у її невразливість.
Слава Україні!
Значно більш надійний захист проти дронів - це керований роботом для автоматичного виявлення цілі і націлювання на неї кулемет.