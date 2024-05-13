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Воины 47-й ОМБр уничтожили российский БТР, защищенный не только "мангалами", но и средствами радиоэлектронной борьбы. ВИДЕО

Бойцы подразделения Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили защищенный РЭБами российский БТР.

Вражеский БТР был не только с "мангалами", но и несколькими средствами радиоэлектронной борьбы, которые не позволяли обычным FPV его поразить. Но новая украинская разработка справилась, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: "Дикие шершни" благодарят сообщества Цензор.НЕТ и Бутусов Плюс за помощь со сбором на новые FPV-дроны. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6923) БТР (364)


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Топ комментарии
+5
Їхали собі люди на пікнік, а якісь ******** підпалили корча
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13.05.2024 21:48
+5
"Вумний"? "Тільки срать не просишся"! Але скажи - чому його вимкнули? Чому його кинули? І який по тому результат?
ВАШІ ідіоти (навіть якщо допустить що вони "вимкнули" і "кинули") - просто покинули боєздатну бронемашину! Чому? Тому що не довіряють ВАШОМУ "анало-говнєтному" обладнанню! А це -теж позитивний для нас результат! До речі - їм не треба було тікаючи виключать апаратуру Тобто і тут ти брешеш!
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13.05.2024 22:12
+4
Пробили захист - добре
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13.05.2024 21:50
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Їхали собі люди на пікнік, а якісь ******** підпалили корча
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13.05.2024 21:48 Ответить
Пробили захист - добре
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13.05.2024 21:50 Ответить
Вимкнений РЕБ кинутого БТР пробити не складно.
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13.05.2024 21:56 Ответить
"Вумний"? "Тільки срать не просишся"! Але скажи - чому його вимкнули? Чому його кинули? І який по тому результат?
ВАШІ ідіоти (навіть якщо допустить що вони "вимкнули" і "кинули") - просто покинули боєздатну бронемашину! Чому? Тому що не довіряють ВАШОМУ "анало-говнєтному" обладнанню! А це -теж позитивний для нас результат! До речі - їм не треба було тікаючи виключать апаратуру Тобто і тут ти брешеш!
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13.05.2024 22:12 Ответить
Можливо у покинутої через пошкодження (або поломки) БТР в кінці кінців здох акумулятор. Це найбільш логічне пояснення.
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13.05.2024 22:31 Ответить
Можливо Але такий цікавий екземпляр "просто так" не кидають! При Сталіні не за таке під розстріл ішли Почитай КК РФ Розділ про "воинские преступления" Стаття про "Аставление пративнику средств вааружения" Вони повинні були його або спалить або підірвать Не зробили
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13.05.2024 22:43 Ответить
Вони і Ка-52 кидали. Їхні проблеми. Я згоден з , що треба б цей БТР відбуксирувати собі і вивчити. Але мабуть не було можливості.
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13.05.2024 22:47 Ответить
Чому кацапи зброю - птури з бехи не забрали?
Відповідь проста - беху поставили серед поля ПРАЦЮЮЧУ як РЄБ бо вірили у її невразливість.
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14.05.2024 12:37 Ответить
Ой не треба *********
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13.05.2024 22:14 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам! Дякуємо і Західним Партнерам, за допомогу Українцям у їх протистоянні окупантам московським!

Слава Україні!
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13.05.2024 21:51 Ответить
А надо было свинособакам накрыть его ещё шифером.
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13.05.2024 21:53 Ответить
РЕБ РЕБу допоміг нічого не бачити та нікого не робити. Ідея просто шик, побільше такий іновацій.
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13.05.2024 21:56 Ответить
Зняли б вивчили за можливості.
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13.05.2024 22:02 Ответить
там все китайське всередині.
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13.05.2024 22:04 Ответить
Випробування проводили - а Ви не зрозуміли.....
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13.05.2024 22:20 Ответить
Якщо РЕБи працювали, то всередині хтось був. Дуже добре!
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13.05.2024 23:35 Ответить
Цей приклад є доказом для ідеї про те, що РЕБ - це ненадійно.

Значно більш надійний захист проти дронів - це керований роботом для автоматичного виявлення цілі і націлювання на неї кулемет.
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14.05.2024 02:04 Ответить
 
 