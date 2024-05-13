Воины 47-й ОМБр уничтожили российский БТР, защищенный не только "мангалами", но и средствами радиоэлектронной борьбы. ВИДЕО

Бойцы подразделения Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили защищенный РЭБами российский БТР.

Вражеский БТР был не только с "мангалами", но и несколькими средствами радиоэлектронной борьбы, которые не позволяли обычным FPV его поразить. Но новая украинская разработка справилась, передает Цензор.НЕТ.

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