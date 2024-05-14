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Новини Допомога Україні
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ЄС з лютого 2022 року надав Україні бюджетної підтримки на 32 млрд євро, - Мінфін

Міністр фінансів України Сергій Марченко

Європейський Союз є найбільшим донором бюджетної допомоги Україні - близько 32 млрд євро з лютого 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передає Цензор.НЕТ.

"Ми відчуваємо потужну підтримку від ЄС в усіх можливих напрямах. Європейський Союз є найбільшим донором бюджетної допомоги Україні - близько 32 млрд євро з лютого 2022 року. За 10 років війни росії проти України фінансова підтримка від ЄС сягає вже більш ніж 37 млрд євро. Також хочу відзначити важливе рішення Ради ЄС щодо затвердження Плану України на 2024-2027 роки. Це дозволить залучити бюджетну, інвестиційну та технічну допомогу загальним обсягом 50 млрд євро", — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

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5-ть "найефективніших" стали міліардерами,57 радників Єрмака стали міліонерами,який відсоток,з 32 мрд. допомоги залишився Україні?
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14.05.2024 18:01 Відповісти
ну от, 30% відкатів. плюс туди сюди.
тобто, 5-6 менеджерів заробили 10 - 15 млрд євро.
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14.05.2024 18:02 Відповісти
Лапін. Чекалкін
https://www.youtube.com/watch?v=EVUv4fQbjLs https://www.youtube.com/watch?v=EVUv4fQbjLs

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14.05.2024 18:06 Відповісти
І де ці величезні гроші? Відповідати нікому не потрібно і так відомо. Гроші ******* тишу і слідкують за братами шефірами в Ізраїль і в Німеччину та будуть чекати новоє літцо - Херпіду. А ви тут збирайте на дрони і на автомобілі для військових.
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14.05.2024 19:31 Відповісти
 
 