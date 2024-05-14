ЄС з лютого 2022 року надав Україні бюджетної підтримки на 32 млрд євро, - Мінфін

Європейський Союз є найбільшим донором бюджетної допомоги Україні - близько 32 млрд євро з лютого 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передає Цензор.НЕТ.

"Ми відчуваємо потужну підтримку від ЄС в усіх можливих напрямах. Європейський Союз є найбільшим донором бюджетної допомоги Україні - близько 32 млрд євро з лютого 2022 року. За 10 років війни росії проти України фінансова підтримка від ЄС сягає вже більш ніж 37 млрд євро. Також хочу відзначити важливе рішення Ради ЄС щодо затвердження Плану України на 2024-2027 роки. Це дозволить залучити бюджетну, інвестиційну та технічну допомогу загальним обсягом 50 млрд євро", — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

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