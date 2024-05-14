ЕС с февраля 2022 года предоставил Украине бюджетную поддержку на 32 млрд евро, - Минфин

Европейский Союз является крупнейшим донором бюджетной помощи Украине - около 32 млрд евро с февраля 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает Цензор.НЕТ.

"Мы чувствуем мощную поддержку от ЕС во всех возможных направлениях. Европейский Союз является крупнейшим донором бюджетной помощи Украине - около 32 млрд евро с февраля 2022 года. За 10 лет войны России против Украины финансовая поддержка от ЕС достигает уже более чем 37 млрд евро. Также хочу отметить важное решение Совета ЕС об утверждении Плана Украины на 2024-2027 годы. Это позволит привлечь бюджетную, инвестиционную и техническую помощь общим объемом 50 млрд евро", - отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

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