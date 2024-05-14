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Новости Помощь Украине
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ЕС с февраля 2022 года предоставил Украине бюджетную поддержку на 32 млрд евро, - Минфин

Міністр фінансів України Сергій Марченко

Европейский Союз является крупнейшим донором бюджетной помощи Украине - около 32 млрд евро с февраля 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает Цензор.НЕТ.

"Мы чувствуем мощную поддержку от ЕС во всех возможных направлениях. Европейский Союз является крупнейшим донором бюджетной помощи Украине - около 32 млрд евро с февраля 2022 года. За 10 лет войны России против Украины финансовая поддержка от ЕС достигает уже более чем 37 млрд евро. Также хочу отметить важное решение Совета ЕС об утверждении Плана Украины на 2024-2027 годы. Это позволит привлечь бюджетную, инвестиционную и техническую помощь общим объемом 50 млрд евро", - отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

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Автор: 

помощь (7784) Евросоюз (17089) Марченко Сергей (298)


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5-ть "найефективніших" стали міліардерами,57 радників Єрмака стали міліонерами,який відсоток,з 32 мрд. допомоги залишився Україні?
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14.05.2024 18:01 Ответить
ну от, 30% відкатів. плюс туди сюди.
тобто, 5-6 менеджерів заробили 10 - 15 млрд євро.
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14.05.2024 18:02 Ответить
Лапін. Чекалкін
https://www.youtube.com/watch?v=EVUv4fQbjLs https://www.youtube.com/watch?v=EVUv4fQbjLs

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14.05.2024 18:06 Ответить
І де ці величезні гроші? Відповідати нікому не потрібно і так відомо. Гроші ******* тишу і слідкують за братами шефірами в Ізраїль і в Німеччину та будуть чекати новоє літцо - Херпіду. А ви тут збирайте на дрони і на автомобілі для військових.
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14.05.2024 19:31 Ответить
 
 