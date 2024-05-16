Поліція влаштувала маскі-шоу в офісі компанії "Пожмашина" помилившись адресою, - підприємець Соколовський
Сьогодні в київський офіс компанії "Пожмашина", виробника пожарної техніки та обладнання для розмінування, з обшуком вломились правоохоронці. Через деякий час з’ясувалося, що вони помилились адресою та офісом.
Про це повідомив підприємець Олександр Соколовський, інформує Цензор.НЕТ.
"З приводу припинення тиску на бізнес!!! Сьогодні в київський офіс компанії "Пожмашина" (адреса - Степана Бендери 9-б) без будь яких попереджень, та виломавши двері (хоча можна було просто подзвонити, і їм би відкрили) вломилися з обшуком правоохоронці! Доречі, прийшли вони по справі, де обвинувачені, цитую: "здійснюють листування з чоловіками та за грошову винагороду надсилають останнім фотографії та відео порнографічного характеру".
Поклали всіх співробітників на пол, та почали приміняти фізичну силу! Потім вони зупинилися, і почали вивчати документи, і зʼясувалося, що вони зайшли не на той адрес, та в інший офіс!", - написав Соколовський у фейсбуці.
Як зазначається, обшук проводили озброєні слідчі Дніпровського УП ГУНП в кількості приблизно 15 чоловік. Без будь яких вибачень вони покинули офіс.
Соколовський нагадав, що в квітні закінчилась дія трьохмісячного мораторія на "маски-шоу", всі звернення бізнес-спільноти до ОП продовжити його дію були проігнорована.
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