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Поліція влаштувала маскі-шоу в офісі компанії "Пожмашина" помилившись адресою, - підприємець Соколовський

Сьогодні в київський офіс компанії "Пожмашина", виробника пожарної техніки та обладнання для розмінування, з обшуком вломились правоохоронці. Через деякий час з’ясувалося, що вони помилились адресою та офісом.

Про це повідомив підприємець Олександр Соколовський, інформує Цензор.НЕТ.

маски-шоу в компанії Пожмашина

"З приводу припинення тиску на бізнес!!! Сьогодні в київський офіс компанії "Пожмашина" (адреса - Степана Бендери 9-б) без будь яких попереджень, та виломавши двері (хоча можна було просто подзвонити, і їм би відкрили) вломилися з обшуком правоохоронці! Доречі, прийшли вони по справі, де обвинувачені, цитую: "здійснюють листування з чоловіками та за грошову винагороду надсилають останнім фотографії та відео порнографічного характеру".

Поклали всіх співробітників на пол, та почали приміняти фізичну силу! Потім вони зупинилися, і почали вивчати документи, і зʼясувалося, що вони зайшли не на той адрес, та в інший офіс!", - написав Соколовський у фейсбуці.

Як зазначається, обшук проводили озброєні слідчі Дніпровського УП ГУНП в кількості приблизно 15 чоловік. Без будь яких вибачень вони покинули офіс.

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Соколовський нагадав, що в квітні закінчилась дія трьохмісячного мораторія на "маски-шоу", всі звернення бізнес-спільноти до ОП продовжити його дію були проігнорована.

маски-шоу в компанії Пожмашина

Автор: 

бізнес (1972) обшук (1970) Нацполіція (15132)


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Топ коментарі
+32
та вони країною помилились.
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17.05.2024 00:01
+23
Аууу, тяті правоохоронці!
"Відео порнографічного характеру" розсилаються з вулиці Банковій!
Ви повинні знати ту адресу та того гундосого порно-актора!
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17.05.2024 01:57
+10
Перестаньте вже щємити порнографів. Їх діяльність набагато корисніша для людей чим ваша політична порнографія.
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17.05.2024 01:37
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та вони країною помилились.
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17.05.2024 00:01 Відповісти
Ніт! То поліція вірить, що українські чоловіки дрочать на пожежну техніку!
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17.05.2024 07:17 Відповісти
Нічого дивного, деградація поліції здійснилась, питання чому міністр МВС і його оточення яке корумповане з ніг до голови на посадах...поліція це є злочинне угруповання.
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17.05.2024 08:34 Відповісти
Цей сценарій, ще з часів кучмарика, виборці хавають…
Авакін з Чоботарьовим, теж чудили для кулявлобому на засіданні КМУ!
Ще й на вертольотах каталися по Україні з цим ШОУ для дурнів!!
Після Скотів, показували по телеку роботу свою…А закінчилося, усе це ДІЙСТВО, нічим… ГПУ (часів непримиренно чесних - Махніцкий Ярема Луценко), можуть доповісти..
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17.05.2024 00:03 Відповісти
Пан Соколовський на Степана Бандеру каже як Путлєр, - Бендера. Бендєровци.
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17.05.2024 00:13 Відповісти
є і такі що кажуть: "цинічні бандери ... "
все по Фрейду
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17.05.2024 00:28 Відповісти
Що цікаво одне л.айно іншого не краще.
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17.05.2024 01:31 Відповісти
Так само як і "пожарної техніки" замість пожежної), але це вже до автора статті!
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17.05.2024 08:32 Відповісти
Маски шоу недавно устроили мусора и ТЦК моему соседу когда выбили ворота и ворвались к нему в дом и поставили под стволы соседа и его жену с детьми. Оказалось они искали ухилянта который продал етот дом больше 5-ти лет назад и давно живет в другом городе. Представляю что будет твориться когда ети бандиты в форме будут штрафы выбивать из людей.
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17.05.2024 00:31 Відповісти
Не "штрафы", а добровольные пожертвования (ирония)
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17.05.2024 10:09 Відповісти
Під"ари прийли до ****соса. Це ж Ляшка конторка для держамовлень по завищеним цінам
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17.05.2024 00:33 Відповісти
Видимо умственно отсталые могут служить не только в ТЦК...
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17.05.2024 00:49 Відповісти
Це поліцаї косять від ТЦК. Під дурочку.
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17.05.2024 02:56 Відповісти
а можно так винести двері в ОП ? всіх пикою в підлогу ! а потім ми помилились адресою ... мені здається вийшов б гарний жарт .
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17.05.2024 00:59 Відповісти
Й**аний гетманцев.
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17.05.2024 01:01 Відповісти
Перестаньте вже щємити порнографів. Їх діяльність набагато корисніша для людей чим ваша політична порнографія.
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17.05.2024 01:37 Відповісти
Аууу, тяті правоохоронці!
"Відео порнографічного характеру" розсилаються з вулиці Банковій!
Ви повинні знати ту адресу та того гундосого порно-актора!
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17.05.2024 01:57 Відповісти
а камери спостереженн знімали? по часу вистачить на комедійну короткометражку?
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17.05.2024 02:59 Відповісти
Не ту країну назвали Гондурасом.

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17.05.2024 03:18 Відповісти
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17.05.2024 03:20 Відповісти
Та ні..там мордяка Боневтіка Найвеличнішого повинна бути..

Яник - дитина, в порівнянні із Зе!...
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17.05.2024 06:15 Відповісти
Яка рiзниця, обидва - бовдури.
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17.05.2024 06:27 Відповісти
Шутки шутками, но даже Гондурас осудил в 1922 году сговор между РСФСР и Германией, Мюнхенский договор был его калькой, только против кремляди, но неудачный, ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ РАПАЛЛЬСКИЙ ДОГОВОР. Тогда каазламордия, бо СССР еще не было, подписала с Германией договор о дружбе и сотрудничестве. С1918 года Германия была экономически блокирована Версальским договором (всем международным сообществом) за развязывание Первой мировой войны.
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17.05.2024 06:26 Відповісти

Типовий кацапський бот, що пише під американським проксі. У нього навіть нік закінчується на "ру". Довго пояснювати, однак той хто живе в США має трохи іншу ментальність щодо назв країн.
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17.05.2024 08:09 Відповісти
Менты, испокон веков - дело тупорылое.
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17.05.2024 06:28 Відповісти
Кста, бывшие менты, здесь, на Форуме, ведут себя неадекватно. Они тупо - склочники, как базарные бабы.
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17.05.2024 06:30 Відповісти
Це не маскі- шоу , а ,, Телепні на виїзді".
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17.05.2024 07:03 Відповісти
Не так всё просто! Не надо недооценивать Национальную полицию Украины, а тем более её спецназ. Да. В одном Вы правы - это был спектакль с участием спецназа, но зато какой спектакль! Они всё знали, к кому, для чего, с какой целью приехали, и сделали только вид, что ошиблись офисом. Это просто, наверное, было такое себе рейдерское предупреждение. Кто их туда послал дал понять: "Мы, мол, вот так можем, а Вы себе думайте"! Просто начался открытый произвол силовых структур внутри Украины. Все же всё прекрасно понимают, что после 21.05.2024 года Президент Украины по истечению срока легитимности в условиях военного положения переходит в статус исполняющего обязанности президента Украины. А исполняющий обязанности не за что ответственности не несёт!
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17.05.2024 07:23 Відповісти
Ну-у-у, как вариант, но пожалуй соглашусь
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17.05.2024 10:16 Відповісти
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️👨‍🎓
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17.05.2024 07:24 Відповісти
коли ці довбограї вивчать українсььку мову, які писакі такі і поліцаї, "пожарну техніку", "поклали на пол"?
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17.05.2024 07:27 Відповісти
Хочу звернути вашу увагу, що татаровсько-портновська мусорня вже не вперше пресує це підприємство. Після попереднього пресингу, керівництво вирішило перенести частину бізнесу закордон аби там налагодити виробництво. Так що очікуємо остаточне закриття усього виробництва в Україні і його переїзд у ЄС - саме цього добиваються фашисти на банковій
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17.05.2024 08:13 Відповісти
Таких орлів треба у штурмову піхоту!

А вони за порнокартинками гоняються....
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17.05.2024 08:18 Відповісти
Граматика тут збережена оригінальна, чи Гугл перекладач попрацював?))))
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17.05.2024 08:31 Відповісти
Не дивно. Поліція Дніпровського рну найкорумпованіша в Києві. У них найкраще виходить кришувати незаконну торгівлю на Лісовій.
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17.05.2024 09:10 Відповісти
То репетиція була. Скоро і до них прийдуть. "Опа, цей офіс не закошмарено, непорядок". Самі засвітились, обладнання для гасіння пожеж і розмінування - має попит, значить є гроші, значить можна пресувати, бо буде чим поживитись.
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17.05.2024 09:19 Відповісти
треба відстрілюватись від підірісів
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17.05.2024 09:40 Відповісти
15 здорових лбів шукають поширювача відео порнографічного характеру в той час як в окопи відловлюють епілєптиків і гіпертоників!
Агов! Тцк, МВС, ну ви там взагалі совість маєте? Ви до церкви ходите?
Вас же утримують ті кого ви мусити захищати! Чи ви взагалі вже збараніли і вам все одно що робити ( навіть порно в МВС як накажуть) аби не на фронт?
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17.05.2024 11:03 Відповісти
Шоу має тривати
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17.05.2024 14:33 Відповісти
Техніка пожежна, а не якась "пожарна".
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19.05.2024 14:34 Відповісти
 
 