Полиция устроила маски-шоу в офисе компании "Пожмашина", ошибшись адресом, - предприниматель Соколовский

Сегодня в киевский офис компании "Пожмашина", производителя пожарной техники и оборудования для разминирования, с обыском вломились правоохранители. Через некоторое время выяснилось, что они ошиблись адресом и офисом.

Об этом сообщил предприниматель Александр Соколовский, информирует Цензор.НЕТ.

"По поводу прекращения давления на бизнес!!! Сегодня в киевский офис компании "Пожмашина" (адрес - Степана Бендеры 9-б) без каких-либо предупреждений, и выломав дверь (хотя можно было просто позвонить, и им бы открыли) вломились с обыском правоохранители! Кстати, пришли они по делу, где обвиняемые, цитирую: "осуществляют переписку с мужчинами и за денежное вознаграждение присылают последним фотографии и видео порнографического характера".

Положили всех сотрудников на пол, и начали применять физическую силу! Потом они остановились, и начали изучать документы, и выяснилось, что они зашли не по тому адресу и в другой офис!", - написал Соколовский в фейсбуке.

Как отмечается, обыск проводили вооруженные следователи Днепровского УП ГУНП в количестве примерно 15 человек. Без каких-либо извинений они покинули офис.

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Соколовский напомнил, что в апреле закончилось действие трехмесячного моратория на "маски-шоу", все обращения бизнес-сообщества к ОП продлить его действие были проигнорированы.