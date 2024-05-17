Полиция устроила маски-шоу в офисе компании "Пожмашина", ошибшись адресом, - предприниматель Соколовский
Сегодня в киевский офис компании "Пожмашина", производителя пожарной техники и оборудования для разминирования, с обыском вломились правоохранители. Через некоторое время выяснилось, что они ошиблись адресом и офисом.
Об этом сообщил предприниматель Александр Соколовский, информирует Цензор.НЕТ.
"По поводу прекращения давления на бизнес!!! Сегодня в киевский офис компании "Пожмашина" (адрес - Степана Бендеры 9-б) без каких-либо предупреждений, и выломав дверь (хотя можно было просто позвонить, и им бы открыли) вломились с обыском правоохранители! Кстати, пришли они по делу, где обвиняемые, цитирую: "осуществляют переписку с мужчинами и за денежное вознаграждение присылают последним фотографии и видео порнографического характера".
Положили всех сотрудников на пол, и начали применять физическую силу! Потом они остановились, и начали изучать документы, и выяснилось, что они зашли не по тому адресу и в другой офис!", - написал Соколовский в фейсбуке.
Как отмечается, обыск проводили вооруженные следователи Днепровского УП ГУНП в количестве примерно 15 человек. Без каких-либо извинений они покинули офис.
Соколовский напомнил, что в апреле закончилось действие трехмесячного моратория на "маски-шоу", все обращения бизнес-сообщества к ОП продлить его действие были проигнорированы.
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Ще й на вертольотах каталися по Україні з цим ШОУ для дурнів!!
Після Скотів, показували по телеку роботу свою…А закінчилося, усе це ДІЙСТВО, нічим… ГПУ (часів непримиренно чесних - Махніцкий Ярема Луценко), можуть доповісти..
все по Фрейду
"Відео порнографічного характеру" розсилаються з вулиці Банковій!
Ви повинні знати ту адресу та того гундосого порно-актора!
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Типовий кацапський бот, що пише під американським проксі. У нього навіть нік закінчується на "ру". Довго пояснювати, однак той хто живе в США має трохи іншу ментальність щодо назв країн.
А вони за порнокартинками гоняються....
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