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Полиция устроила маски-шоу в офисе компании "Пожмашина", ошибшись адресом, - предприниматель Соколовский

Сегодня в киевский офис компании "Пожмашина", производителя пожарной техники и оборудования для разминирования, с обыском вломились правоохранители. Через некоторое время выяснилось, что они ошиблись адресом и офисом.

Об этом сообщил предприниматель Александр Соколовский, информирует Цензор.НЕТ.

маски-шоу в компанії Пожмашина

"По поводу прекращения давления на бизнес!!! Сегодня в киевский офис компании "Пожмашина" (адрес - Степана Бендеры 9-б) без каких-либо предупреждений, и выломав дверь (хотя можно было просто позвонить, и им бы открыли) вломились с обыском правоохранители! Кстати, пришли они по делу, где обвиняемые, цитирую: "осуществляют переписку с мужчинами и за денежное вознаграждение присылают последним фотографии и видео порнографического характера".

Положили всех сотрудников на пол, и начали применять физическую силу! Потом они остановились, и начали изучать документы, и выяснилось, что они зашли не по тому адресу и в другой офис!", - написал Соколовский в фейсбуке.

Как отмечается, обыск проводили вооруженные следователи Днепровского УП ГУНП в количестве примерно 15 человек. Без каких-либо извинений они покинули офис.

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Соколовский напомнил, что в апреле закончилось действие трехмесячного моратория на "маски-шоу", все обращения бизнес-сообщества к ОП продлить его действие были проигнорированы.

маски-шоу в компанії Пожмашина

Автор: 

бизнес (1620) обыск (1895) Нацполиция (16427)


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Топ комментарии
+32
та вони країною помилились.
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17.05.2024 00:01
+23
Аууу, тяті правоохоронці!
"Відео порнографічного характеру" розсилаються з вулиці Банковій!
Ви повинні знати ту адресу та того гундосого порно-актора!
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17.05.2024 01:57
+10
Перестаньте вже щємити порнографів. Їх діяльність набагато корисніша для людей чим ваша політична порнографія.
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17.05.2024 01:37
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та вони країною помилились.
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17.05.2024 00:01 Ответить
Ніт! То поліція вірить, що українські чоловіки дрочать на пожежну техніку!
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17.05.2024 07:17 Ответить
Нічого дивного, деградація поліції здійснилась, питання чому міністр МВС і його оточення яке корумповане з ніг до голови на посадах...поліція це є злочинне угруповання.
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17.05.2024 08:34 Ответить
Цей сценарій, ще з часів кучмарика, виборці хавають…
Авакін з Чоботарьовим, теж чудили для кулявлобому на засіданні КМУ!
Ще й на вертольотах каталися по Україні з цим ШОУ для дурнів!!
Після Скотів, показували по телеку роботу свою…А закінчилося, усе це ДІЙСТВО, нічим… ГПУ (часів непримиренно чесних - Махніцкий Ярема Луценко), можуть доповісти..
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17.05.2024 00:03 Ответить
Пан Соколовський на Степана Бандеру каже як Путлєр, - Бендера. Бендєровци.
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17.05.2024 00:13 Ответить
є і такі що кажуть: "цинічні бандери ... "
все по Фрейду
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17.05.2024 00:28 Ответить
Що цікаво одне л.айно іншого не краще.
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17.05.2024 01:31 Ответить
Так само як і "пожарної техніки" замість пожежної), але це вже до автора статті!
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17.05.2024 08:32 Ответить
Маски шоу недавно устроили мусора и ТЦК моему соседу когда выбили ворота и ворвались к нему в дом и поставили под стволы соседа и его жену с детьми. Оказалось они искали ухилянта который продал етот дом больше 5-ти лет назад и давно живет в другом городе. Представляю что будет твориться когда ети бандиты в форме будут штрафы выбивать из людей.
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17.05.2024 00:31 Ответить
Не "штрафы", а добровольные пожертвования (ирония)
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17.05.2024 10:09 Ответить
Під"ари прийли до ****соса. Це ж Ляшка конторка для держамовлень по завищеним цінам
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17.05.2024 00:33 Ответить
Видимо умственно отсталые могут служить не только в ТЦК...
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17.05.2024 00:49 Ответить
Це поліцаї косять від ТЦК. Під дурочку.
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17.05.2024 02:56 Ответить
а можно так винести двері в ОП ? всіх пикою в підлогу ! а потім ми помилились адресою ... мені здається вийшов б гарний жарт .
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17.05.2024 00:59 Ответить
Й**аний гетманцев.
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17.05.2024 01:01 Ответить
Перестаньте вже щємити порнографів. Їх діяльність набагато корисніша для людей чим ваша політична порнографія.
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17.05.2024 01:37 Ответить
Аууу, тяті правоохоронці!
"Відео порнографічного характеру" розсилаються з вулиці Банковій!
Ви повинні знати ту адресу та того гундосого порно-актора!
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17.05.2024 01:57 Ответить
а камери спостереженн знімали? по часу вистачить на комедійну короткометражку?
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17.05.2024 02:59 Ответить
Не ту країну назвали Гондурасом.

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17.05.2024 03:18 Ответить
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17.05.2024 03:20 Ответить
Та ні..там мордяка Боневтіка Найвеличнішого повинна бути..

Яник - дитина, в порівнянні із Зе!...
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17.05.2024 06:15 Ответить
Яка рiзниця, обидва - бовдури.
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17.05.2024 06:27 Ответить
Шутки шутками, но даже Гондурас осудил в 1922 году сговор между РСФСР и Германией, Мюнхенский договор был его калькой, только против кремляди, но неудачный, ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ РАПАЛЛЬСКИЙ ДОГОВОР. Тогда каазламордия, бо СССР еще не было, подписала с Германией договор о дружбе и сотрудничестве. С1918 года Германия была экономически блокирована Версальским договором (всем международным сообществом) за развязывание Первой мировой войны.
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17.05.2024 06:26 Ответить

Типовий кацапський бот, що пише під американським проксі. У нього навіть нік закінчується на "ру". Довго пояснювати, однак той хто живе в США має трохи іншу ментальність щодо назв країн.
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17.05.2024 08:09 Ответить
Менты, испокон веков - дело тупорылое.
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17.05.2024 06:28 Ответить
Кста, бывшие менты, здесь, на Форуме, ведут себя неадекватно. Они тупо - склочники, как базарные бабы.
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17.05.2024 06:30 Ответить
Це не маскі- шоу , а ,, Телепні на виїзді".
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17.05.2024 07:03 Ответить
Не так всё просто! Не надо недооценивать Национальную полицию Украины, а тем более её спецназ. Да. В одном Вы правы - это был спектакль с участием спецназа, но зато какой спектакль! Они всё знали, к кому, для чего, с какой целью приехали, и сделали только вид, что ошиблись офисом. Это просто, наверное, было такое себе рейдерское предупреждение. Кто их туда послал дал понять: "Мы, мол, вот так можем, а Вы себе думайте"! Просто начался открытый произвол силовых структур внутри Украины. Все же всё прекрасно понимают, что после 21.05.2024 года Президент Украины по истечению срока легитимности в условиях военного положения переходит в статус исполняющего обязанности президента Украины. А исполняющий обязанности не за что ответственности не несёт!
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17.05.2024 07:23 Ответить
Ну-у-у, как вариант, но пожалуй соглашусь
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17.05.2024 10:16 Ответить
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️👨‍🎓
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17.05.2024 07:24 Ответить
коли ці довбограї вивчать українсььку мову, які писакі такі і поліцаї, "пожарну техніку", "поклали на пол"?
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17.05.2024 07:27 Ответить
Хочу звернути вашу увагу, що татаровсько-портновська мусорня вже не вперше пресує це підприємство. Після попереднього пресингу, керівництво вирішило перенести частину бізнесу закордон аби там налагодити виробництво. Так що очікуємо остаточне закриття усього виробництва в Україні і його переїзд у ЄС - саме цього добиваються фашисти на банковій
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17.05.2024 08:13 Ответить
Таких орлів треба у штурмову піхоту!

А вони за порнокартинками гоняються....
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17.05.2024 08:18 Ответить
Граматика тут збережена оригінальна, чи Гугл перекладач попрацював?))))
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17.05.2024 08:31 Ответить
Не дивно. Поліція Дніпровського рну найкорумпованіша в Києві. У них найкраще виходить кришувати незаконну торгівлю на Лісовій.
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17.05.2024 09:10 Ответить
То репетиція була. Скоро і до них прийдуть. "Опа, цей офіс не закошмарено, непорядок". Самі засвітились, обладнання для гасіння пожеж і розмінування - має попит, значить є гроші, значить можна пресувати, бо буде чим поживитись.
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17.05.2024 09:19 Ответить
треба відстрілюватись від підірісів
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17.05.2024 09:40 Ответить
15 здорових лбів шукають поширювача відео порнографічного характеру в той час як в окопи відловлюють епілєптиків і гіпертоників!
Агов! Тцк, МВС, ну ви там взагалі совість маєте? Ви до церкви ходите?
Вас же утримують ті кого ви мусити захищати! Чи ви взагалі вже збараніли і вам все одно що робити ( навіть порно в МВС як накажуть) аби не на фронт?
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17.05.2024 11:03 Ответить
Шоу має тривати
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17.05.2024 14:33 Ответить
Техніка пожежна, а не якась "пожарна".
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19.05.2024 14:34 Ответить
 
 