На Донеччині росіяни обстріляли щонайменше 10 населених пунктів, 2 людини дістали поранення

Протягом минулої доби, 23 травня, російські загарбники 6 разів обстріляли населені пункти Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Парасковіївка, Костянтинівка і Зоряне. У Курахівській громаді пошкоджено 4 будинки і промзону в Курахівці, будинок і адмінбудівлю в Гострому; 2 керовані авіабомби ворог скинув на Курахове.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено інфраструктурний об'єкт, обстріляні околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район

У Торецьку поранено 2 людини, пошкоджено 10 багатоповерхівок і 3 адмінбудівлі. У Нью-Йорку пошкоджено 33 приватні будинки. У Сіверську пошкоджено 3 будинки і 2 нежитлові будівлі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 10 бронемашин та понад 50 штурмовиків знищили українські воїни під час атаки окупантів на Часів Яр. ВIДЕО бою