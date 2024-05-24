На Донеччині росіяни обстріляли щонайменше 10 населених пунктів, 2 людини дістали поранення
Протягом минулої доби, 23 травня, російські загарбники 6 разів обстріляли населені пункти Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район
У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Парасковіївка, Костянтинівка і Зоряне. У Курахівській громаді пошкоджено 4 будинки і промзону в Курахівці, будинок і адмінбудівлю в Гострому; 2 керовані авіабомби ворог скинув на Курахове.
Краматорський район
У Лимані пошкоджено інфраструктурний об'єкт, обстріляні околиці Костянтинівської громади.
Бахмутський район
У Торецьку поранено 2 людини, пошкоджено 10 багатоповерхівок і 3 адмінбудівлі. У Нью-Йорку пошкоджено 33 приватні будинки. У Сіверську пошкоджено 3 будинки і 2 нежитлові будівлі.
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