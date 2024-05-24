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На Донетчине россияне обстреляли, по меньшей мере, 10 населенных пунктов, 2 человека получили ранения

донеччина

За минувшие сутки, 23 мая, российские захватчики 6 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Марьинской громаде из артиллерии обстреляны Парасковеевка, Константиновка и Зоряное. В Кураховской громаде повреждены 4 дома и промзона в Кураховке, дом и админздание в Остром; 2 управляемые авиабомбы враг сбросил на Курахово.

Краматорский район

В Лимане поврежден инфраструктурный объект, обстреляны окрестности Константиновской громады.

Бахмутский район

В Торецке ранены 2 человека, повреждены 10 многоэтажек и 3 админздания. В Нью-Йорке повреждены 33 частных дома. В Сиверске повреждены 3 дома и 2 нежилых здания.

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Автор: 

обстрел (27036) Донецкая область (9582)


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