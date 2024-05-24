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Новітній російський комплекс ППО С-400 "Триумф", знищений балістичною ракетою ATAKMS (з касетною бойовою частиною). ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент знищення новітнього російського комплексу ППО С-400 "Триумф".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що ворожий комплекс ППО був уражений касетним боєприпасом. Перед знищенням, росіяни встигли зробити кілька пусків.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант фільмує результати удару ATACMS по аеродрому армії РФ поблизу окупованого Моспиного: "Въ#бала ракета, нах#й! Все, п#здец, сгорело!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17302) зброя (7447) ППО (3169)


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Топ коментарі
+49
тріум тріумфальна zдох...
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24.05.2024 09:56
+36
Зійшов на московитів, Благодатний вогонь від України!!
Слава Україні! Орки середньої прожарки…
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24.05.2024 09:59
+36
У орків новітіні комплекси Тріумф , а у нетряпки з ЄРМАКОМ "Платформа UNITED24 зібрала 650 млн доларів за два роки діяльності... на поповнення їхніх офшорів, викинула за борт 17 найдосвідченіших у світі на сьогодні генералів, інших героїв захисників тримає за ґратами , інших вбиває на нових лініях зіткнень без фортифікацій та дронів ...

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24.05.2024 10:01
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Правила форума Рада форумчан
тріум тріумфальна zдох...
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24.05.2024 09:56 Відповісти
У орків новітіні комплекси Тріумф , а у нетряпки з ЄРМАКОМ "Платформа UNITED24 зібрала 650 млн доларів за два роки діяльності... на поповнення їхніх офшорів, викинула за борт 17 найдосвідченіших у світі на сьогодні генералів, інших героїв захисників тримає за ґратами , інших вбиває на нових лініях зіткнень без фортифікацій та дронів ...

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24.05.2024 10:01 Відповісти
Юрій Бутусов

Заступник голови комітету по обороні Верховної Ради від правлячої партії зробила заяву, що головнокомандувач ЗСУ призначає некомпетентних генералів, яких треба судити, на найвищі посади у військах. І що командувач найбільшим стратегічним угрупованням ЗСУ - злочинець.

Офіційна посадова особа, яка відповідає за парламентський контроль над силами оборони, висунула звинувачення, яке влада має або спростувати або підтвердити, оскільки тепер на це будуть посилатись усі медіа.

Неймовірно, але за день це звинувачення не прокоментували ні Верховний головнокомандувач, ні міністр оборони, ні головнокомандувач ЗСУ.
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24.05.2024 10:03 Відповісти
Ну, заради справедливості зауважу, що Залужний також не коментував потік Мар'яшиної свідомості.
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24.05.2024 10:48 Відповісти
А я радію з того , значить Сирьскому партнери предʼявили вимогу , робити так, як робив Залужний - тримати в таємниці усі домовленості й таємниці ЗСУ з партнерами. Тому й ставок нетряпчиних немає, тому й Сирському треба було робити вибір між співпрацею з партнерам та та докладами зрадникам в ОПУ на ставках недогенералісимуса.
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24.05.2024 11:16 Відповісти
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24.05.2024 09:56 Відповісти
BIG! BADABOOM
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24.05.2024 10:18 Відповісти
Яка краса
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24.05.2024 09:57 Відповісти
Супер! Ось, з чим треба було йти на Євробачення!
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24.05.2024 09:57 Відповісти
тімашонку треба було відправити, вОна б точно перемогла, дали б хабарі кому треба, а х..ло по страрій дружбі профінансував.
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24.05.2024 11:21 Відповісти
Ефектно. І ефективно.
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24.05.2024 09:57 Відповісти
Триумфально уничтожен.
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24.05.2024 09:58 Відповісти
"Отвєтка" не забарилася!!
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24.05.2024 10:37 Відповісти
Судячи з таймінгу - вони і намагались збити ракету саме з цим касетним ***********.

Це виключно інформативне відео. Пряме, детальне і дуже переконливе підтвердження того, що новітня система ППО засрашки не здатна захистити себе від одиничного засобу ураження з 80х...
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24.05.2024 13:25 Відповісти
А хто вам сказав, що це був ATACMS?!? Може це була пара-трійка немодернізованих GMLRS М30? Вони зняті з озброєння в США в 2009 році, але це ж не означає, що тисячі тих ракет викинули на смітник! 70 км дальності. 7 метрів - КВО (кругове ймовірностне відхилення - це означає, що з 10 ракет 5 штук гарантовано попадуть в коло діаметром 14 метрів).

Заради такої жирнючої цілі - чи не повний дивізіон С-400 (судячи з відоса - 4-5 пускових та ПБУ по центру ) - навіть повного пакету в 6 (та навіть 12) ракет - не жалкуючи б відправили...
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24.05.2024 17:32 Відповісти
Зійшов на московитів, Благодатний вогонь від України!!
Слава Україні! Орки середньої прожарки…
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24.05.2024 09:59 Відповісти
Дуууууже парадно! Слава ЗСУ!!! 3 раза передивився і думаю ще сьогодні буду піднімати собі настрій цим відео ))
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24.05.2024 10:00 Відповісти
Оце воно - влучання.
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24.05.2024 10:01 Відповісти
Феєрично.
Це той, де кацап казав: потєрь в лічном составє нєт?
Ага, накрили одразу після запусків - і нікого за пультами.
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24.05.2024 10:03 Відповісти
Один тягач все-таки втік ,на відео в кінці видно,як він чеше зі швикістью боліда,ввімкнувши всі свої п@рдячі сили...
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24.05.2024 10:12 Відповісти
АналоГовнетов уже нет
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24.05.2024 10:04 Відповісти
Одне з найкращих відео за час повномасштабного вторгнення.
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24.05.2024 10:08 Відповісти
По-перше, це красиво...
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24.05.2024 10:08 Відповісти
гарне видовище... красиво вийшло....
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24.05.2024 10:10 Відповісти
" Папа сбивает ATACMS-ы "
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24.05.2024 10:13 Відповісти
****, ну кто так офигенно монтирует? Я аж прослезился от смеха.
ЗСУ - сила! Видеомонтажёр - на уровне👍
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24.05.2024 10:15 Відповісти
ВСЕ ПРОСТО СУПЕР! Але який дебіл зробив музикальну заставку.
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24.05.2024 10:17 Відповісти
це кацапський фєєрвєрк
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24.05.2024 10:21 Відповісти
У тебе з головою - "порядок"? "Попередня влада" Грім-2" доробила От тільки розробка велася на арабські гроші та на їх замовлення - бо у нас тоді грошей не було і нам зброю продавать відмовлялися Тому батарею віддали в ОАЕ А техдокументація у нас залишилася - тільки розробка вже була не на 280 км (експортний варіант) - а на 500 Ми ж у той час виробляли "Стугни" та Вільхи" - бо треба було війська наситить протитанковою зброєю та РСЗВ До "Грому" збиралися дійти потім А от коли прийшов "Блазень" - то він всі накопичені на той час грошові резерви кинув на асфальт А ракетні програми зупинив повністю!
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24.05.2024 10:45 Відповісти
"Вумний - як вутка!" Зареєстрований з 2014 - а тебе тут ніхто не знає! Про тобою сказане навіть не буду сперечаться - не бачу сенсу Бо у тебе в голові усе "чітко зашкварено" Не бачу користі розводить полеміку - все одно : "Всё вздор -чего не знает Митрофанушка!"
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24.05.2024 11:04 Відповісти
дурачёк, чо ты носишься с забором яценюка, который нах не надо и никто не строил
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24.05.2024 12:03 Відповісти
Отдали /продали с документацией и всеми правами. Американцы ездили договаривались за эту систему, что бы вернули ,обещали нехилые плюшки, и тд.
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24.05.2024 22:29 Відповісти
Ще раз (для "особливо недоганяючих") : віддали з документацією ЕКСПОРТНИЙ варіант - з дальністю до 280 км А для себе розробили на 500 Однак з початком війни було не до випуску нових Саме тому американці попросили повернуть нам ці експортовані одиниці
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25.05.2024 03:24 Відповісти
Смішний ти ...
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24.05.2024 10:52 Відповісти
S-400 besilna protiv ATACMS.Ja kak ponimaju S-400 tolko dlia samoliotov opasni,bolse tolko gusej pugajet
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24.05.2024 10:43 Відповісти
С перепугу могли по одному запустить и все с пусковых. Это ж лапти и питарааашки )
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24.05.2024 17:31 Відповісти
А може це були немодернізовані ракети GMLRS M30 (70 км дальності, 7 метрів КВО)? Чого ви зразу ATACMS-ами розкидаєтесь?
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24.05.2024 17:35 Відповісти
Mozet i takyje Mospino ,tam nedaleko ot liniji fronta,kak ja posmotrel.Vidimo ruskije gotovitisia dlia F-16
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24.05.2024 18:38 Відповісти
Вже є геолокація цього поля. Це не Моспіно. Це інше місце. В Моспіно знищили інший комплекс С-400.

Схоже, що ЗСУ почало розвалювати засрашинське ППО там, де хоче і так як хоче...
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24.05.2024 21:44 Відповісти
Для перехвата баллистических ракет нужна другая боеголовка, чем для самолетов. С крупными поражающими элементами и более высокой точностью. Собственно это послужило причиной для разработки семейства ракет РАС3 для ЗРК Пэтриот вместо РАС2. Кацапские С-400 такой модернизации не получили, разве что С-500, изначально разработанный, как комплекс ПРО может как то пытаться.
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24.05.2024 22:43 Відповісти
Da znaju pro Patriot sistemi xoroso.Vot ecio interesno SAMP-T sto dali francuzi s italjancami,kak oni sebia pokazali?Realno oni dolzni sbyvat balistiku.Takze HAWKS mozet probyvat sbyvat,ix soversenstvovali do etogo .NASAMS takze rabotajet nad balistikoj,no poka *********.Tut vazni sami raketi u Patriot oni s kompiuterom u sebia korektirujet sami dvizenije posle puska,takze kompiuter bez celoveka pomoci zapuskajet raketi.S-500 neznaju pro nix nicego
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24.05.2024 23:03 Відповісти
Благодатний вогонь зійшов.
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24.05.2024 10:46 Відповісти
аналоговнетна с400 знищила всі ракети клятого ната.
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24.05.2024 10:50 Відповісти
«Мы их (Атакамсы) щелкаем как орехи, уничтожены десятки» (с)
П.С.
*****, шо з ******?
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24.05.2024 10:53 Відповісти
Головне що і екіпажі згоріли як сірники.Цей новітній комплекс не може збити старі ракети США якім десятки років
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24.05.2024 10:54 Відповісти
а нам і "старе" не дають в потрібній кількості...- яке е тисячами на арсеналах НАТО / СЩА та їх партнерів по цілому світу...
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24.05.2024 20:11 Відповісти
Ну вони взагалі можуть не давати.Якщо треба більше то купити можна а то крадуть на всьому чим можна але всі винні нам.
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24.05.2024 22:08 Відповісти
всеодно кацапи скажуть шо то муляж був. навіть муляжами ракет стріляв. а ви 2 атакамси всрали, лохи.
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24.05.2024 10:54 Відповісти
навіть дибільні кацапи Не скажуть що муляж стріляє
"все нарісовано" - кажи сміло
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24.05.2024 11:34 Відповісти
точно, АІ діпфейк. шах і мат.
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24.05.2024 11:44 Відповісти
GMLRS M30. Вироблялися до 2009 року включно. Тисячі на зберіганні були. США офіційно передавало "касетні **********" без деталізації номенклатури. Впевнений, що там і пару сотень GMLRS M30 було поставлено...
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24.05.2024 17:37 Відповісти
Так розумію, що цими пусками кацапи намагалися збити атакамс, який саме в них і летів?
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24.05.2024 11:07 Відповісти
побачили, відстрілялися першою ракетою майже в автоматичному режимі (там комплекс може сам визначати цілі та сам стріляти по ним, без втручання людей для конкретного пуску. Ну, за рекламою). А хєра зо два влучили, очевидно. І не факт, що атакмс. Це могли бути і GMLRS M30.
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24.05.2024 17:39 Відповісти
Саме так, і можливо навіть вцілили в той атакамс. Але дрібна шрапнель, яка літак розірвала б на шматки, міцну боєголовку атакамс тільки трошки подряпала.
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24.05.2024 22:49 Відповісти
Моменто море
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24.05.2024 11:11 Відповісти
Шикарне відео. Щиро вдячний всім причетним.
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24.05.2024 11:31 Відповісти
https://defence-ua.com/news/mig_29_zsu_mozhut_nesti_tajemnichi_droni_pastki_adm_160_mald_vid_ssha_na_450_km-15428.html МіГ-29 ЗСУ можуть нести таємничі дрони-пастки ADM-160 MALD від США на 450 км
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24.05.2024 11:41 Відповісти
Шедевральна озвучка
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24.05.2024 12:09 Відповісти
Діалектика зради й перемоги.
зрада тут в тому, що встигли відстрілятися, може по самим ракетам
перемога тут в тому, що це точно не макет
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24.05.2024 12:25 Відповісти
ракети то вони випустили, але як показали подальші події ніфіга не збили
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24.05.2024 16:39 Відповісти
І випустили не всі ракети )
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25.05.2024 10:51 Відповісти
Я щитаю атличное ПВО, стреляли стреляли и даже себя не защитили, можна сказать - аналагвнет.
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24.05.2024 13:17 Відповісти
красивое!
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24.05.2024 14:25 Відповісти
Красиво палає.
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24.05.2024 15:42 Відповісти
А нахєра чекали щоб всі ракети по Україні вистріляв?
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24.05.2024 16:47 Відповісти
він якраз стріляв по тим ракетам, які в нього летіли. Там, за рекламою, автоматичне відстеження і автоматичні пуски на "самозахист". По ворожим цілям (літакам тощо) зазвичай більше пари ракет не пуляють, бо за пачпортом - вірогідність влучання для пари ракет - 95% мінімум. А тут пуски йшли заполошно, явно комп'ютер відстрілював все готове до пуску.
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24.05.2024 17:42 Відповісти
найлУЧШЕ в світі ППО себе не в змозі захистити....
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24.05.2024 17:03 Відповісти
Я так розумію що це рекомендація купити патріот для тих хто закупив кацапське лайно...
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24.05.2024 19:03 Відповісти
Слава ЗСУ!
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24.05.2024 19:36 Відповісти
Красивое, в натуре!
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24.05.2024 19:46 Відповісти
получі рашист гранату!
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24.05.2024 20:26 Відповісти
Правильно ATACMS.
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24.05.2024 20:50 Відповісти
A-TAC-MS
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26.05.2024 07:13 Відповісти
Подождите, говорили шо они научились сбивать АТАКАМсы? Или это видео сбития АТАКАМса?
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24.05.2024 21:47 Відповісти
Да, это видео сбития АТАКАМса. Радаром и пусковыми установками С-400. Но, как в том пошлом анекдоте, есть нюанс
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24.05.2024 22:51 Відповісти
Красивый салют 😁
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24.05.2024 21:48 Відповісти
В бойовому положенні...розрахунки в підвищеній готовності...активний пошук цілей...пуски...і як бог черепаху, та ще й хто-чюбатиє кастрюлєгаловия салаєди .
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24.05.2024 21:58 Відповісти
Десь тихенько гризе нігті Ердоган що проміняв участь в програмі F-35 на один (!) комплекс С-400.
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25.05.2024 06:27 Відповісти
йому похер - він в НАТО. ще й з рашою дружить.
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25.05.2024 13:56 Відповісти
Програмі F-35 передбачала участь Туреччині у виробництві певних компонентів. Туреччина і персонально Байрактар (не компанія, а зять Ердогана,) міг би підняти мільярди, а не мільйони як на безпілотниках.
Але ніт.
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26.05.2024 00:47 Відповісти
Афтар Ашипки исправь...
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25.05.2024 14:47 Відповісти
А що по цьому поводу думають турки? ***** ж впарив їм ці супер-пупер комплекси... впору їм вимагати від ***** хоч за "моральний ущерб"
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25.05.2024 15:29 Відповісти
Що це було?....ага, це були "хлопки",щось "похлопало"...🤡
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25.05.2024 18:47 Відповісти
 
 