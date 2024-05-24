Новітній російський комплекс ППО С-400 "Триумф", знищений балістичною ракетою ATAKMS (з касетною бойовою частиною). ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент знищення новітнього російського комплексу ППО С-400 "Триумф".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що ворожий комплекс ППО був уражений касетним боєприпасом. Перед знищенням, росіяни встигли зробити кілька пусків.
Топ коментарі
+49 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар24.05.2024 09:56
+36 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар24.05.2024 09:59
+36 Наталия Гончар
показати весь коментар24.05.2024 10:01
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Заступник голови комітету по обороні Верховної Ради від правлячої партії зробила заяву, що головнокомандувач ЗСУ призначає некомпетентних генералів, яких треба судити, на найвищі посади у військах. І що командувач найбільшим стратегічним угрупованням ЗСУ - злочинець.
Офіційна посадова особа, яка відповідає за парламентський контроль над силами оборони, висунула звинувачення, яке влада має або спростувати або підтвердити, оскільки тепер на це будуть посилатись усі медіа.
Неймовірно, але за день це звинувачення не прокоментували ні Верховний головнокомандувач, ні міністр оборони, ні головнокомандувач ЗСУ.
Це виключно інформативне відео. Пряме, детальне і дуже переконливе підтвердження того, що новітня система ППО засрашки не здатна захистити себе від одиничного засобу ураження з 80х...
Заради такої жирнючої цілі - чи не повний дивізіон С-400 (судячи з відоса - 4-5 пускових та ПБУ по центру ) - навіть повного пакету в 6 (та навіть 12) ракет - не жалкуючи б відправили...
Слава Україні! Орки середньої прожарки…
Це той, де кацап казав: потєрь в лічном составє нєт?
Ага, накрили одразу після запусків - і нікого за пультами.
ЗСУ - сила! Видеомонтажёр - на уровне👍
Схоже, що ЗСУ почало розвалювати засрашинське ППО там, де хоче і так як хоче...
П.С.
*****, шо з ******?
"все нарісовано" - кажи сміло
зрада тут в тому, що встигли відстрілятися, може по самим ракетам
перемога тут в тому, що це точно не макет
Але ніт.