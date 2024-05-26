14 533 26
Справа ДБР проти 125-ї бригади та генерала Галушкіна: що сталось на Харківщині? | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі проаналізує справу Державного бюро розслідувань проти 125-ї бригади та генерала Юрія Галушкіна щодо ситуації з проривом окупантів на Харківщині.
Топ коментарі
+29 krot_lub
показати весь коментар26.05.2024 20:05
+15 Погрібний Олександр
показати весь коментар26.05.2024 20:40
+11 vitaliymkua
показати весь коментар26.05.2024 20:12
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
плюс 2 (два) танки !!!
на найбільш важливому напрямку Півночі - оборона Харкова
це - ЗЄрада !!!!
У 2022 році було виділено - 1.5 млн доларів, у 2023 - 11.7 млн доларів, у 2024 - 11.6 млн доларів. Приблизно за 3 роки 992000000 грн. Вважаю що пінгвіни мають бути задоволені.
…. В этой схеме «Мастер-Авиа» играл роль перевалочной базы. Вернее его крупна нефтебаза в Киеве. Именно с неё отгружались ГСМ для продажи в «тень».
Компания Василия Хмельницкого фигурирует и в другой криминальной истории, причем, крайне громкой.
Январь 2023-го, идет второй год полномасштабного вторжения страны-агрессора. Общество с ограниченной ответственностью «МГК Рейл» заключает контракт с Минобороны на поставку воинским частям 2000 тонн дизельного топлива. Но у «МГК Рейл» своего дизтоплива не было. Оно заключает контракт с ООО «Конкорд Петролиум» на покупку 2 тыс. тонн дизеля за 66 млн грн. «Конкорд Петролеум» отгрузил партию дизтоплива в ж/д цистерны «МГК Рейл», но денег не увидел.
По этой истории Следственный отдел Печерского ГУ НПУ Киева 10 мая прошлого года открыл уголовное производство № . Дело расследуется как мошенничество в особо крупных размерах.
Согласно https://reyestr.court.gov.ua/Review/115527510 постановлению суда в рамках этого производства, львиная доля дизтоплива, «отжатого» ООО «МГК Рейл» у «Конкорд Петролиум», попала не в воинские части, а осела на киевской нефтебазе ООО «Мастер Авиа».
https://crime-ua.com/node/31277
Ярослав Гармаш, специально для проектов https://crime-ua.com/node/31277 CRiME и https://grom-ua.org/node/5711 [громкие дела] .
Чтобы не пропустить самое важное, подписывайтесь на наш https://t.me/Crime_n_Grom Telegram-канал .
https://www.youtube.com/watch?v=LqOdm3j288Y&t=35s
Але з декількох причин військові правопорушення не можуть розслідуватись цивільними.
Є ризик, що все може завершитися як з Іловайськом, Дебальцево, збитим ІЛ-76 в Луганську
Каяться треба...