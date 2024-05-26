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Новини Агресія Росії проти України
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Справа ДБР проти 125-ї бригади та генерала Галушкіна: що сталось на Харківщині? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі проаналізує справу Державного бюро розслідувань проти 125-ї бригади та генерала Юрія Галушкіна щодо ситуації з проривом окупантів на Харківщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР розслідує прорив окупантами кордону на Харківщині, перевіряють дії 28 командирів, - ЗМІ

Автор: 

Харківщина (6054) Бутусов Юрій (3584) ДБР (3488) Галушкін Юрій (44)


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Топ коментарі
+29
На Харківщині гроші вкрали, ось що трапилось, а винні солдати 125 бригади.
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26.05.2024 20:05
+15
Ухилянти з ДБР, які в 2022 році накивали п'ятами з Києва, розслідують справи військових? У них є на це моральне право?
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26.05.2024 20:40
+11
А ДБР не хоче зайнятися цією дичиною...? Хто знає той знає.

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26.05.2024 20:12
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На Харківщині гроші вкрали, ось що трапилось, а винні солдати 125 бригади.
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26.05.2024 20:05 Відповісти
Подивився стрім. На жаль справа не лише в крадіжці. Це якась безмежна тупість, ******* та саботаж на додачу
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26.05.2024 22:11 Відповісти
не солдати!!! під сдством28 командирів включно зкомбригом!!! як посміли зберегти людей??? Щей один дав інтерв'ю та сказав що фортифікації це пісдьож!!!
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26.05.2024 22:43 Відповісти
120 чоловік на 12 км !!!!!!!!!!!!!!
плюс 2 (два) танки !!!

на найбільш важливому напрямку Півночі - оборона Харкова

це - ЗЄрада !!!!
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26.05.2024 23:46 Відповісти
Це стало відомо ще з перших днів преЗеденства найвеличнішого.
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27.05.2024 11:22 Відповісти
А ДБР не хоче зайнятися цією дичиною...? Хто знає той знає.

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26.05.2024 20:12 Відповісти
Подоляцький, ти з теми не з"їзджай, тут розмова про товоїх хазяїв йде, про чергову зраду України. Про про..б оборони на харківщині.
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26.05.2024 20:44 Відповісти
Ти геть хворе? Ти хоча б поцікавилося б що ******** зелена влада викинула 450 мільйонів гривень на вивчення пінгвінів, замість оборонних споруд у Харківщині ... Пінгвінів, курва, в Антарктиді. Під керівництвом знаного барбершопного воїна Дикого. Навчись користуватися пошуком, юродиве.
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26.05.2024 21:35 Відповісти
То хвора істота, не звертай увагу. Просто дивуюсь як хомо сапієнс може блювати таким лайном. Хібо що з дурки втік
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26.05.2024 22:12 Відповісти

У 2022 році було виділено - 1.5 млн доларів, у 2023 - 11.7 млн доларів, у 2024 - 11.6 млн доларів. Приблизно за 3 роки 992000000 грн. Вважаю що пінгвіни мають бути задоволені.
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26.05.2024 23:00 Відповісти
Навчись користуватися пошуком, юродиве! Поищи барбершопера на грузинской войне.
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27.05.2024 09:56 Відповісти
У ДБР, робота чекає ще з 2023 року, але ….

…. В этой схеме «Мастер-Авиа» играл роль перевалочной базы. Вернее его крупна нефтебаза в Киеве. Именно с неё отгружались ГСМ для продажи в «тень».

Компания Василия Хмельницкого фигурирует и в другой криминальной истории, причем, крайне громкой.

Январь 2023-го, идет второй год полномасштабного вторжения страны-агрессора. Общество с ограниченной ответственностью «МГК Рейл» заключает контракт с Минобороны на поставку воинским частям 2000 тонн дизельного топлива. Но у «МГК Рейл» своего дизтоплива не было. Оно заключает контракт с ООО «Конкорд Петролиум» на покупку 2 тыс. тонн дизеля за 66 млн грн. «Конкорд Петролеум» отгрузил партию дизтоплива в ж/д цистерны «МГК Рейл», но денег не увидел.

По этой истории Следственный отдел Печерского ГУ НПУ Киева 10 мая прошлого года открыл уголовное производство № . Дело расследуется как мошенничество в особо крупных размерах.

Согласно https://reyestr.court.gov.ua/Review/115527510 постановлению суда в рамках этого производства, львиная доля дизтоплива, «отжатого» ООО «МГК Рейл» у «Конкорд Петролиум», попала не в воинские части, а осела на киевской нефтебазе ООО «Мастер Авиа».

https://crime-ua.com/node/31277

Ярослав Гармаш, специально для проектов https://crime-ua.com/node/31277 CRiME и https://grom-ua.org/node/5711 [громкие дела] .

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26.05.2024 20:24 Відповісти
Макрон введи войска: Зеленскому пора прекращать чесать Ермака
https://www.youtube.com/watch?v=LqOdm3j288Y&t=35s
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26.05.2024 20:35 Відповісти
Ухилянти з ДБР, які в 2022 році накивали п'ятами з Києва, розслідують справи військових? У них є на це моральне право?
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26.05.2024 20:40 Відповісти
Я можу помилятись, але щось мені підказує, що й юридичного немає. Справами військових має займатися військова прокуратура.
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26.05.2024 20:47 Відповісти
Вот только военной прокуратуры нет с 2020.
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26.05.2024 20:57 Відповісти
Ви загубились десь у давнині. Прокуратура вже років десять слідство не веде. Вона тільки нагляд здійснює.
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26.05.2024 21:01 Відповісти
Я ж написав, що можу помилятись. Я не фахівець в царині юриспруденції.
Але з декількох причин військові правопорушення не можуть розслідуватись цивільними.
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26.05.2024 21:03 Відповісти
Тобто крім багатотижневих відосів із телесуфльора Зеленьстького ні хе..а не робилось. Ні військ не було зосереджено, ні укріплень, ні уя... А вєрховний підліток, ні на що не здатне, в черговий раз дурила голрви вібарцам.
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26.05.2024 20:55 Відповісти
Бутусов питає, хто так безтолково спланував оборону, відповідь очевидна великий полководець, гетьман Оманський зеленський, а допомагав Єрмак.
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26.05.2024 21:33 Відповісти
Все вказує на операцію прикриття банальних крадіжок. І торпеду Севрюгу запустили з цією ж метою. Її висери завжди проходять як помощь сховатися сіамцям за ширмою. Перед війною теж генералів брали під варту, тоді заявником була особина з Сухумського зоопарку. Вона ж через Гусєва "сигналізувала" і про ракети, забирала в підприємств Оборонпрому частину прибутку. А тепер кришує свого грузінца із місцевої ВЦА.
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26.05.2024 21:43 Відповісти
Za vsio sto slucilos dolzen otvetit general kotory otvetsveni za eto napravlenije Galuskin i do nego kotory bil vot s nix nado objasneniji,kak oni sobiralis oboroniatsia neimeja min,neimeja texniki pusek,liudej,dronov.Sami brigadi kotoryje tebe poruceni,sam general dolzen ix ocenit zaraneje ix vozmonosti.
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26.05.2024 22:48 Відповісти
Все як завжди...
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27.05.2024 00:27 Відповісти
Хто має подати публічно заяву в ДБР на генералів зрадників, які умисно саботували оборону Харківщини щоб окупант зайшов туди безперешкодно? Юрій Бутусов? Всі бажаючі громадяни можуть підписати колективну заяву цифровими підписами.
Є ризик, що все може завершитися як з Іловайськом, Дебальцево, збитим ІЛ-76 в Луганську
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27.05.2024 02:39 Відповісти
Проблема в глобальному атеїзмі: коли "Бога нема", можна красти і "ніхто не взнає", а якщо взнає, можна поділитися.
Каяться треба...
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27.05.2024 07:33 Відповісти
 
 