Справа ДБР проти 125-ї бригади та генерала Галушкіна: що сталось на Харківщині? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі проаналізує справу Державного бюро розслідувань проти 125-ї бригади та генерала Юрія Галушкіна щодо ситуації з проривом окупантів на Харківщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР розслідує прорив окупантами кордону на Харківщині, перевіряють дії 28 командирів, - ЗМІ