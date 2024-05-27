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Новини
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Столичний фунікулер тимчасово зупинив роботу через відсутність напруги

фунікулер

Через відсутність напруги у Києві тимчасово зупинили роботу фунікулера

Про це повідомляє пресслужба "Київпастранс" у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Рух фунікулера зупинено з причини відсутності напруги зі сторони "Київенерго". Про відновлення руху буде повідомлено додатково. Перепрошуємо за тимчасові незручності", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Київський фунікулер закриють на ремонт

Автор: 

Київпастранс (229) фунікулер (57) енергетика (2592)


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Одразу транспортний колапс між верхнім містом та Подолом)
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27.05.2024 11:07 Відповісти
Через те, що комусь важко пішки на гірку піднятися?)) Той фунікулер і так постійно на ремонт закривають - на кілька місяців щороку...
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27.05.2024 11:38 Відповісти
ну так, ну "дуже важлива" для Києва транспортна артерія довжиною 200 метрів ...
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27.05.2024 11:30 Відповісти
дуже важлива новина! кияни у стресі!
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27.05.2024 14:16 Відповісти
 
 