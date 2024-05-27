Столичний фунікулер тимчасово зупинив роботу через відсутність напруги
Через відсутність напруги у Києві тимчасово зупинили роботу фунікулера
Про це повідомляє пресслужба "Київпастранс" у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Рух фунікулера зупинено з причини відсутності напруги зі сторони "Київенерго". Про відновлення руху буде повідомлено додатково. Перепрошуємо за тимчасові незручності", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
lammer ya
показати весь коментар27.05.2024 11:07 Відповісти Мені подобається 1
Африкан_Свиридович
показати весь коментар27.05.2024 11:38 Відповісти Мені подобається 1
vuiko dobrui
показати весь коментар27.05.2024 11:30 Відповісти Мені подобається 1
Владимир Елисеев
показати весь коментар27.05.2024 14:16 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль