Столичний фунікулер тимчасово зупинив роботу через відсутність напруги

Через відсутність напруги у Києві тимчасово зупинили роботу фунікулера

Про це повідомляє пресслужба "Київпастранс" у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Рух фунікулера зупинено з причини відсутності напруги зі сторони "Київенерго". Про відновлення руху буде повідомлено додатково. Перепрошуємо за тимчасові незручності", - йдеться у повідомленні.

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