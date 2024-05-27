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Столичный фуникулер временно остановил работу из-за отсутствия напряжения

фунікулер

Из-за отсутствия напряжения в Киеве временно остановили работу фуникулера

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс" в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Движение фуникулера остановлено по причине отсутствия напряжения со стороны "Киевэнерго". О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

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Киевпастранс (121) фуникулер (33) энергетика (2558)


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Одразу транспортний колапс між верхнім містом та Подолом)
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27.05.2024 11:07 Ответить
Через те, що комусь важко пішки на гірку піднятися?)) Той фунікулер і так постійно на ремонт закривають - на кілька місяців щороку...
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27.05.2024 11:38 Ответить
ну так, ну "дуже важлива" для Києва транспортна артерія довжиною 200 метрів ...
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27.05.2024 11:30 Ответить
дуже важлива новина! кияни у стресі!
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27.05.2024 14:16 Ответить
 
 