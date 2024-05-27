Столичный фуникулер временно остановил работу из-за отсутствия напряжения

Из-за отсутствия напряжения в Киеве временно остановили работу фуникулера

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс" в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Движение фуникулера остановлено по причине отсутствия напряжения со стороны "Киевэнерго". О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

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