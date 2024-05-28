Бійці 47-ї ОМБр відбили ранковий штурм окупантів та знищили танк, БМП-2, БТР і російську піхоту. ВIДЕО
Бійці 47-ї ОМБр "Магура" знищили танк, БМП-2, БТР і російську піхоту на покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти успішного протистояння з окупантами бійці опублікували на своїй сторінці у соцмережах.
"Ранок московити розпочали зі штурму на Покровському напрямку. Видимість на полі бою росіяни обмежили димовою завісою. Зустрічне сонце також заважало нашим пілотам. Насправді у таких мовах важко сконцентруватися, однак немає нічого неможливого для бійців Strike Drones Company. Як результат - росіяни втратили техніку та поплатилися своїм жалюгідним життям", - пишуть бійці у коментарі до відео.
Топ коментарі
+7 MausMike
показати весь коментар28.05.2024 11:20
+6 Oleksii Pilevych a8b2e1d6
показати весь коментар28.05.2024 11:56
+6 Бауржан Жусупов 202cb0a6
показати весь коментар28.05.2024 12:21
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Наскільки я пам'ятаю навіть з відео сирійської війни це застаріле залізо знищується порівняно легко навіть піхотою з рпг.
Ворог просунувся біля Вільшани, Уманського та Нетайлового.
Просування ворога не зупиняється…..
Цікаво, там хоч на Павлограді нормальні лінії оборони будують?