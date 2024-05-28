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армія рф (16151) знищення (6534) 47 окрема механізована бригада (245)

Бійці 47-ї ОМБр відбили ранковий штурм окупантів та знищили танк, БМП-2, БТР і російську піхоту. ВIДЕО

Бійці 47-ї ОМБр "Магура" знищили танк, БМП-2, БТР і російську піхоту на покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти успішного протистояння з окупантами бійці опублікували на своїй сторінці у соцмережах.

"Ранок московити розпочали зі штурму на Покровському напрямку. Видимість на полі бою росіяни обмежили димовою завісою. Зустрічне сонце також заважало нашим пілотам. Насправді у таких мовах важко сконцентруватися, однак немає нічого неможливого для бійців Strike Drones Company. Як результат - росіяни втратили техніку та поплатилися своїм жалюгідним життям", - пишуть бійці у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант горить після скиду боєприпасу з українського дрона. ВIДЕО

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Топ коментарі
+7
Танк Т-62М ще брєжнєва бачив.
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28.05.2024 11:20
+6
"Бармалєй" Отримав пи#дюлєй! Красіво.
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28.05.2024 11:56
+6
СЛАВА ЗСУ!
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28.05.2024 12:21
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Танк Т-62М ще брєжнєва бачив.
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28.05.2024 11:20 Відповісти
верно, по краям башни экраны наварены, от орудия к бортам - "брови Брежнева" назывались
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28.05.2024 11:24 Відповісти
Росіяни модифікації цього танку ще недавно Асаду у Сирію продавали. Тепер так розумію на український фронт їх пустили.

Наскільки я пам'ятаю навіть з відео сирійської війни це застаріле залізо знищується порівняно легко навіть піхотою з рпг.
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28.05.2024 11:29 Відповісти
Якщо у піхоти є РПГ.
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28.05.2024 11:55 Відповісти
kowalskydonetsk

Ворог просунувся біля Вільшани, Уманського та Нетайлового.
Просування ворога не зупиняється…..
Цікаво, там хоч на Павлограді нормальні лінії оборони будують?

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28.05.2024 11:56 Відповісти
"Бармалєй" Отримав пи#дюлєй! Красіво.
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28.05.2024 11:56 Відповісти
Танк із кацапи пішов до пекла і це радує 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼😊
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28.05.2024 11:56 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
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28.05.2024 12:21 Відповісти
Бармалей аборитировал троих выкидышей
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28.05.2024 12:59 Відповісти
Україна дуже красива. Потворна москальня сюди ні яким хріном не вписується - хіба що на добрива.
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28.05.2024 13:54 Відповісти
смотришь такие кадры и душа радуется!!!
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29.05.2024 09:13 Відповісти
 
 