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Окупант горить після скиду боєприпасу з українського дрона. ВIДЕО

Оператор дрона із 95-ї ОДШБ знищив окупанта, влучно скинувши боєприпас.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після атаки українського воїна тіло окупанта зайнялося, а далі вогонь перекинувся на наплічник.

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Автор: 

армія рф (17491) знищення (7307) 95 окрема десантно-штурмова бригада (126) дрони (4748)


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Топ коментарі
+12
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28.05.2024 09:56
+12
Ето же нужно так ненавидеть свою семью и свой дом чтобы пойти сдохнуть в чужой стране в какой то посадке лишь бы домой не возвращаться.
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28.05.2024 10:05
+4
Нес водяру на позиции.
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28.05.2024 10:17
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28.05.2024 09:56 Відповісти
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28.05.2024 10:31 Відповісти
Ето же нужно так ненавидеть свою семью и свой дом чтобы пойти сдохнуть в чужой стране в какой то посадке лишь бы домой не возвращаться.
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28.05.2024 10:05 Відповісти
Зазеркалье, непреодолимая жажда здохнуть.
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28.05.2024 10:21 Відповісти
Нес водяру на позиции.
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28.05.2024 10:17 Відповісти
Смердюча кацапська газета «Комсомольская правда» бреше про великі перемоги русні і безлад у ЗСУ
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28.05.2024 10:23 Відповісти
Нажаль в Кліщіївці так і є. Вчора один солдат з передової писав, є в ютубі.
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28.05.2024 11:40 Відповісти
Що не згниє то згорить
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28.05.2024 10:27 Відповісти
вони реально не бояться померти! ніби їм пообіцяли після смерті нове аху"не життя! от і поспішають туди без гальм!
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28.05.2024 11:36 Відповісти
Украинское кантри! 👍
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28.05.2024 13:05 Відповісти
....і вони йдуть....і...
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28.05.2024 20:19 Відповісти
 
 