Окупант горить після скиду боєприпасу з українського дрона. ВIДЕО
Оператор дрона із 95-ї ОДШБ знищив окупанта, влучно скинувши боєприпас.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після атаки українського воїна тіло окупанта зайнялося, а далі вогонь перекинувся на наплічник.
Топ коментарі
+12 Алекс Скела
показати весь коментар28.05.2024 09:56
+12 Alex Nosov #582146
показати весь коментар28.05.2024 10:05
+4 Вася Петров #571776
показати весь коментар28.05.2024 10:17
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Алекс Скела
показати весь коментар28.05.2024 09:56 Відповісти Мені подобається 12
olko11 olko
показати весь коментар28.05.2024 10:31 Відповісти Мені подобається 0
Alex Nosov #582146
показати весь коментар28.05.2024 10:05 Відповісти Мені подобається 12
Sergii Ustim
показати весь коментар28.05.2024 10:21 Відповісти Мені подобається 2
Вася Петров #571776
показати весь коментар28.05.2024 10:17 Відповісти Мені подобається 4
anton korsiner
показати весь коментар28.05.2024 10:23 Відповісти Мені подобається 0
Ex perd
показати весь коментар28.05.2024 11:40 Відповісти Мені подобається 0
ДенКо
показати весь коментар28.05.2024 10:27 Відповісти Мені подобається 1
Владимир Елисеев
показати весь коментар28.05.2024 11:36 Відповісти Мені подобається 0
Nick Nemo
показати весь коментар28.05.2024 13:05 Відповісти Мені подобається 1
rjylhfn
показати весь коментар28.05.2024 20:19 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль