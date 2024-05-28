Окупант горить після скиду боєприпасу з українського дрона. ВIДЕО

Оператор дрона із 95-ї ОДШБ знищив окупанта, влучно скинувши боєприпас.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після атаки українського воїна тіло окупанта зайнялося, а далі вогонь перекинувся на наплічник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поранений окупант прострелив собі голову з автомата на Харківщині. ВIДЕО 18+