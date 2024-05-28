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Оккупант горит после сброса боеприпаса с украинского дрона. ВИДЕО

Оператор дрона из 95-й ОДШБ уничтожил оккупанта, точно сбросив боеприпас.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после атаки украинского воина тело оккупанта загорелось, а дальше огонь перекинулся на рюкзак.

Также смотрите: Семерых оккупантов ликвидировали житомирские десантники точными сбросами с дронов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19350) уничтожение (7001) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125) дроны (3969)


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Топ комментарии
+12
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28.05.2024 09:56
+12
Ето же нужно так ненавидеть свою семью и свой дом чтобы пойти сдохнуть в чужой стране в какой то посадке лишь бы домой не возвращаться.
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28.05.2024 10:05
+4
Нес водяру на позиции.
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28.05.2024 10:17
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28.05.2024 09:56 Ответить
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28.05.2024 10:31 Ответить
Ето же нужно так ненавидеть свою семью и свой дом чтобы пойти сдохнуть в чужой стране в какой то посадке лишь бы домой не возвращаться.
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28.05.2024 10:05 Ответить
Зазеркалье, непреодолимая жажда здохнуть.
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28.05.2024 10:21 Ответить
Нес водяру на позиции.
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28.05.2024 10:17 Ответить
Смердюча кацапська газета «Комсомольская правда» бреше про великі перемоги русні і безлад у ЗСУ
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28.05.2024 10:23 Ответить
Нажаль в Кліщіївці так і є. Вчора один солдат з передової писав, є в ютубі.
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28.05.2024 11:40 Ответить
Що не згниє то згорить
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28.05.2024 10:27 Ответить
вони реально не бояться померти! ніби їм пообіцяли після смерті нове аху"не життя! от і поспішають туди без гальм!
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28.05.2024 11:36 Ответить
Украинское кантри! 👍
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28.05.2024 13:05 Ответить
....і вони йдуть....і...
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28.05.2024 20:19 Ответить
 
 