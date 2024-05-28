Оккупант горит после сброса боеприпаса с украинского дрона. ВИДЕО

Оператор дрона из 95-й ОДШБ уничтожил оккупанта, точно сбросив боеприпас.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после атаки украинского воина тело оккупанта загорелось, а дальше огонь перекинулся на рюкзак.

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