Семерых оккупантов ликвидировали житомирские десантники точными сбросами с дронов. ВИДЕО
Бойцы 95-й ОДШБ с помощью дронов ликвидировали семерых оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Житомирские десантники воплощают мечты кацапов в жизнь - увидеть Украину и умереть!", - отмечает в комментарии автор публикации.
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Александр Чуднивец #474549
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Urs
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