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Семерых оккупантов ликвидировали житомирские десантники точными сбросами с дронов. ВИДЕО

Бойцы 95-й ОДШБ с помощью дронов ликвидировали семерых оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Житомирские десантники воплощают мечты кацапов в жизнь - увидеть Украину и умереть!", - отмечает в комментарии автор публикации.

Также смотрите: Десяток ликвидированных оккупантов валяются на полевой дороге вблизи Тернов на Донетчине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19350) уничтожение (7001) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125) дроны (3969)


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Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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28.05.2024 09:32 Ответить
кущі жалко.
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28.05.2024 09:33 Ответить
Та вже нехай
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28.05.2024 09:49 Ответить
ну так. Що ж поробиш...
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28.05.2024 09:51 Ответить
гарні скиди..
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28.05.2024 16:18 Ответить
 
 