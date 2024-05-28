Семерых оккупантов ликвидировали житомирские десантники точными сбросами с дронов. ВИДЕО

Бойцы 95-й ОДШБ с помощью дронов ликвидировали семерых оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Житомирские десантники воплощают мечты кацапов в жизнь - увидеть Украину и умереть!", - отмечает в комментарии автор публикации.

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