Сімох окупантів ліквідували житомирські десантники влучними скидами із дронів. ВIДЕО

Бійці 95-ї ОДШБ за допомогою дронів ліквідували сімох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Житомирські десантники втілюють мрії кацапів в життя - побачити Україну та померти!", - зазначає у коментарі автор публікації.

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