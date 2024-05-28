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Сімох окупантів ліквідували житомирські десантники влучними скидами із дронів. ВIДЕО

Бійці 95-ї ОДШБ за допомогою дронів ліквідували сімох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Житомирські десантники втілюють мрії кацапів в життя - побачити Україну та померти!", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Десяток ліквідованих окупантів валяються на польовій дорозі поблизу Тернів на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17491) знищення (7307) 95 окрема десантно-штурмова бригада (126) дрони (4748)


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Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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28.05.2024 09:32 Відповісти
кущі жалко.
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28.05.2024 09:33 Відповісти
Та вже нехай
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28.05.2024 09:49 Відповісти
ну так. Що ж поробиш...
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28.05.2024 09:51 Відповісти
гарні скиди..
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28.05.2024 16:18 Відповісти
 
 