Сімох окупантів ліквідували житомирські десантники влучними скидами із дронів. ВIДЕО
Бійці 95-ї ОДШБ за допомогою дронів ліквідували сімох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Житомирські десантники втілюють мрії кацапів в життя - побачити Україну та померти!", - зазначає у коментарі автор публікації.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар28.05.2024 09:32 Відповісти Мені подобається 10
Urs
показати весь коментар28.05.2024 09:33 Відповісти Мені подобається 5
Василь Воробець
показати весь коментар28.05.2024 09:49 Відповісти Мені подобається 3
Urs
показати весь коментар28.05.2024 09:51 Відповісти Мені подобається 5
Bad Robot
показати весь коментар28.05.2024 16:18 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль