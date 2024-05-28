Росія обстріляли Харківський район: Виникла пожежа на фермі

Російські війська завдали ударів по Харківському району, внаслідок чого виникла пожежа. Постраждалих, попередньо, немає.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 16:40 окупанти завдали ударів по населеному пункту Харківського району", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа на території фермерського господарства. Попередньо - постраждалих немає.

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