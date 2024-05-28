Росія обстріляли Харківський район: Виникла пожежа на фермі
Російські війська завдали ударів по Харківському району, внаслідок чого виникла пожежа. Постраждалих, попередньо, немає.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Близько 16:40 окупанти завдали ударів по населеному пункту Харківського району", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілу виникла пожежа на території фермерського господарства. Попередньо - постраждалих немає.
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показати весь коментар28.05.2024 17:05 Відповісти Мені подобається 1
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