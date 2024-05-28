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Росія обстріляли Харківський район: Виникла пожежа на фермі

Росіяни обстріляли Харківський район

Російські війська завдали ударів по Харківському району, внаслідок чого виникла пожежа. Постраждалих, попередньо, немає.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 16:40 окупанти завдали ударів по населеному пункту Харківського району", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа на території фермерського господарства. Попередньо - постраждалих немає.

Читайте: Окупанти запускають КАБи на Харківщину, є загроза для Харкова, - Повітряні сили

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Юрій Бутусов https://t.me/ButusovPlus/10628 написав про подвиг наших бійців на Харківському напрямку (з відео).
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28.05.2024 17:05 Відповісти
 
 