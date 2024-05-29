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Зранку сили ППО збили російську ракету над Сумщиною

Сили ППО збили над Сумщиною ракету

Вранці у середу, 29 травня, в небі над Сумською областю сили протиповітряної оборони знищили ворожу ракету.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомила Сумська ОВА.

"Сьогодні вранці, 29 травня, у небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони області було знищено ворожу ракету", - йдеться в повідомленні.

Наслідки уточнюються. За попередніми даними, постраждалих немає, додали в ОВА.

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У Повітряних силах повідомили, що проти ночі 29 травня окупанти атакували територію України 14 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із району Приморсько-Ахтарськ. Знищено 13 "шахедів".

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