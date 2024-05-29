Утром силы ПВО сбили российскую ракету над Сумщиной

Утром в среду, 29 мая, в небе над Сумской областью силы противовоздушной обороны уничтожили вражескую ракету.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграмме сообщила Сумская ОГА.

"Сегодня утром, 29 мая, в небе над Сумщиной силами противовоздушной обороны области была уничтожена вражеская ракета", - говорится в сообщении.

Последствия уточняются. По предварительным данным, пострадавших нет, добавили в ОГА.

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В Воздушных силах сообщили, что ночью 29 мая оккупанты атаковали территорию Украины 14 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из района Приморско-Ахтарск. Уничтожено 13 "шахедов".