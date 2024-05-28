В течение дня в Сумской области зафиксировали 81 взрыв: оккупанты атаковали 10 громад из разного вооружения

В течение дня 28 мая российские захватчики совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины. Всего зафиксировали 81 взрыв на территории ряда громад области.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в течение дня враг из различного вооружения обстрелял 10 громад в Сумской области.

В частности, под вражескими обстрелами оказались:

Краснопольская громада: здесь были зафиксированы артиллерийские обстрелы;

Белопольская громада: рашисты били из артиллерии, а также применили БПЛА;

Хотинская громада: здесь враг совершил минометные обстрелы, а также один артиллерийский;

Середино-Будская громада: оккупанты били из минометов и артиллерии, а также нанесли удары с БПЛА;

Березовская громада: враг бил из артиллерии;

Эсманьская громада: здесь также оккупанты били из артиллерии;

Путивльская громада: враг бил из минометов;

Новослободская громада: зафиксирован вражеский минометный обстрел;

На территорию Глуховской громады враг сбросил взрывное устройство с БПЛА;

Великописаревская громада: рашисты обстреливали из минометов, нанесли удар с БПЛА, а также сбросили взрывное устройство с беспилотника.

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Ситуация на Сумщине

Ранее глава Сумской ОГА Владимир Артюх рассказал, что российские захватчики продолжают обстреливать населенные пункты Сумщины вдоль всей границы с интенсивностью 200-400 взрывов в сутки.

23 мая начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх заявил, что сейчас российские захватчики не имеют достаточно сил для проведения наступательных действий на Сумщине.